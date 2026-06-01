La sorprendente relación entre el tofu, la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas

El tofu aporta proteínas completas, calcio, magnesio e isoflavonas esenciales para la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tofu es un alimento de origen vegetal cada vez más incorporado en dietas a nivel global, reconocido por su aporte de proteínas y beneficios para el bienestar general. Elaborado a base de soja, cuenta con el respaldo de nutricionistas y de estudios científicos como aliado en la prevención de la osteoporosis.

Esta comida destaca en la salud ósea por su papel en la prevención de la osteoporosis gracias a su alto contenido de calcio, magnesio y isoflavonas. Según Cleveland Clinic, estos nutrientes contribuyen a mantener la densidad de los huesos y reducir la pérdida mineral, especialmente en adultos y mujeres posmenopáusicas. Consumirlo regularmente puede ser una estrategia efectiva y segura para fortalecerlos y disminuir el riesgo de fracturas.

PUBLICIDAD

También denominado cuajada de soja, se obtiene al coagular la leche de soja y prensarla en bloques de diferente firmeza. Originario de China, es apreciado internacionalmente por su versatilidad y densidad nutricional. Harvard puntualiza que se puede encontrar en versiones sedosa, media, firme y extra firme, aptas para diversas preparaciones, desde salteados y sopas hasta batidos y platos grillados.

Aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, además de minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. Según Healthline, una porción de 100 gramos de tofu firme con calcio puede contener hasta un 53% del valor diario recomendado de calcio. Sin colesterol y con una mayoría de grasas poliinsaturadas, se considera una opción saludable tanto para quienes siguen dietas vegetarianas como omnívoras.

PUBLICIDAD

El tofu firme elaborado con sulfato de calcio destaca por su densidad nutricional y su aporte de proteínas, minerales y bajo contenido calórico en comparación con otras fuentes de proteína. Una porción de media taza (126 gramos) proporciona una combinación equilibrada de nutrientes esenciales que lo convierten en una excelente opción para una alimentación saludable, especialmente para quienes buscan alternativas vegetales al consumo de carne o lácteos.

Información nutricional de tofu firme preparado con sulfato de calcio

Calorías: 181

Grasas: 11 g

Sodio: 17,6 mg

Carbohidratos: 3,5 g

Fibra: 2,9 g

Proteínas: 21,8 g

Calcio: 861 mg

Manganeso: 1,5 mg

Selenio: 21,9 mcg

Hierro: 3,4 mg

Incluir tofu en la dieta varias veces por semana protege la densidad mineral ósea y ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tofu y salud ósea: cómo ayuda a prevenir la osteoporosis

La clave del tofu para el fortalecimiento y la prevención de la pérdida ósea reside en su contenido de calcio, magnesio y, especialmente, isoflavonas. De acuerdo con un estudio, media taza de tofu puede aportar hasta 861 miligramos de calcio, mientras que las isoflavonas, presentes en la soja, reflejan efectos positivos comparables a los del estrógeno sobre los huesos.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic describe que las isoflavonas contribuyen a reducir la pérdida ósea y a preservar la densidad mineral, lo que se traduce en menor riesgo de osteoporosis y fracturas con el paso de los años. Además, según el metaanálisis, adoptar una dieta rica en tofu disminuye significativamente las probabilidades de desarrollar osteoporosis y ralentiza la pérdida ósea asociada a la edad.

Los expertos concuerdan en que el consumo habitual de tofu, varias veces por semana, resulta especialmente beneficioso para adultos y mujeres después de la menopausia. Sin embargo, Cleveland Clinic recomienda que personas con alergia a la soja, tumores sensibles a hormonas o molestias digestivas consulten a un médico antes de integrarlo de forma regular en la dieta.

PUBLICIDAD

Una investigación de 2025 que incluyó 60 ensayos clínicos y más de 6.000 mujeres analizó el impacto de alimentos lácteos y de soja, como el tofu, en la salud ósea. El estudio comparó tanto los alimentos completos como sus componentes, evaluando la densidad mineral ósea y marcadores de recambio óseo.

Diversas investigaciones asocian el consumo de tofu con una reducción significativa en el riesgo de fracturas óseas y la ralentización de la pérdida ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína de soja mostró un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la densidad mineral ósea total. Los resultados sugieren que la proteína de soja, presente en el tofu, puede ser útil para la salud ósea femenina, especialmente cuando se consume como parte relevante de la dieta.

PUBLICIDAD

El tofu para la salud cardiovascular y metabólica

Este alimento también destaca por sus beneficios sobre el sistema cardiovascular y el metabolismo. Como detalla Harvard, su bajo aporte calórico y su abundancia en grasas poliinsaturadas, en particular los ácidos grasos omega-3, colaboran en la reducción del colesterol LDL (malo) y regulan el perfil lipídico.

Un ensayo científico demuestra que la proteína de soja puede reducir el colesterol malo entre un 3% y 4% y mejorar los niveles de colesterol HDL. Además, una revisión reciente asocia el consumo regular con un 21% menos de riesgo de enfermedad cardíaca y un 17% menos de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

PUBLICIDAD

Sobre la prevención de la hiperglucemia, Healthline subraya el papel de las isoflavonas presentes en el tofu para mejorar la sensibilidad a la insulina. Cleveland Clinic considera que, dentro de una dieta equilibrada, el tofu contribuye al cuidado del corazón y al control del peso gracias a su perfil proteico completo.

Prevención de cáncer, bienestar hormonal y otros beneficios del tofu

La comida originaria de China ha sido objeto de múltiples investigaciones por su papel en la prevención de algunos tipos de cáncer y en el bienestar hormonal. Una investigación informa que una dieta rica en tofu se relaciona con un 22% menos de incidencia de cáncer de mama en mujeres que lo consumen regularmente. Eating Well cita en un metaanálisis que la mortalidad por cáncer de mama puede disminuir hasta en un 16% con una mayor ingesta de soja.

PUBLICIDAD

Las isoflavonas presentes en el tofu alivian síntomas de la menopausia, como sofocos, y contribuyen al bienestar hormonal en mujeres adultas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Adicionalmente, se han reportado reducciones del riesgo de cáncer de próstata, estómago, colon y endometrio, con cifras entre un 10% y un 19% según el tumor, tal como destacan expertos citados Eating Well y Healthline.

Cleveland Clinic remarca la utilidad del tofu para aliviar síntomas de la menopausia, como sofocos, cambios de humor y sudores nocturnos, debido a la acción moduladora de las isoflavonas. Algunas investigaciones refieren que una dieta con soja puede disminuir en 84% la frecuencia de sofocos en mujeres menopáusicas.

PUBLICIDAD

Otros beneficios adicionales incluyen la mejora del rendimiento cerebral y del estado de ánimo, así como el apoyo al control del peso a través de una mayor saciedad. Aunque estos efectos son prometedores, todavía no fueron estudiados a largo plazo para confirmar su impacto en distintos grupos poblacionales.

Respecto a su seguridad, Harvard señala que no se han evidenciado problemas de salud relevantes asociados al consumo. No obstante, recomiendan restringirlo en personas alérgicas a la soja, con cánceres sensibles al estrógeno o trastornos digestivos particulares.