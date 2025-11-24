Cuántas veces por semana conviene hacer HIIT para ver resultados

El entrenamiento HIIT permite obtener resultados visibles con solo dos o tres sesiones semanales de alta intensidad y descanso adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento HIIT (High Intensity Interval Training) se posiciona como uno de los métodos más efectivos para quienes buscan resultados visibles sin invertir demasiado tiempo en el gimnasio.

Esta técnica se basa en alternar intervalos cortos de ejercicio de máxima intensidad con períodos breves de recuperación, estructura que permite obtener mejoras notables tanto en el rendimiento como en la salud. Según un análisis de expertos de GQ, con solo dos o tres sesiones semanales de HIIT y suficientes periodos de descanso, es posible lograr avances significativos.

Esta modalidad puede aplicarse a ejercicios cardiovasculares —como running o natación— y de fuerza. Su principal atractivo, resaltado por GQ, es la optimización del tiempo, ya que en solo 20 o 30 minutos se alcanza un alto grado de esfuerzo físico y eficiencia. Por ello, es especialmente recomendada para personas con agendas apretadas.

Principales beneficios del HIIT

Diversas fuentes citadas por GQ, incluidas Healthline y Health, enumeran los beneficios más relevantes del HIIT:

Aumento de la tasa metabólica y quema de calorías prolongada, incluso después de finalizar la sesión.

Reducción significativa de la grasa abdominal .

Desarrollo y mantenimiento de masa muscular .

Mejora en la capacidad cardiovascular y el consumo de oxígeno .

Reducción de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca en reposo.

Mejor control de la glucosa en sangre .

Fortalecimiento del rendimiento aeróbico y anaeróbico.

La frecuencia ideal de HIIT recomendada por expertos es de dos a tres veces por semana, con sesiones de veinte a treinta minutos

Este enfoque integral no solo contribuye a la estética corporal, sino también al bienestar general y la prevención de enfermedades relacionadas al sedentarismo.

Frecuencia semanal y pautas recomendadas

La frecuencia ideal para practicar HIIT ha sido tema de análisis entre expertos. La entrenadora de fitness Emily Nichols, citada por GQ a través de Health, recomienda entrenar entre dos y tres veces por semana, con sesiones que duren de 20 a 30 minutos.

Se aconseja dejar entre 24 y 48 horas de descanso entre sesiones, permitiendo así la recuperación física y mental. Nichols destaca que practicar HIIT todos los días no es necesario y puede incluso ser contraproducente, ya que el exceso conlleva riesgos de fatiga, alteraciones hormonales y estancamiento en los progresos.

El HIIT mejora la quema de calorías, la tasa metabólica y reduce la grasa abdominal de manera eficiente y sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales avalan este esquema moderado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere acumular entre treinta y cuarenta minutos de ejercicio intenso a la semana. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos establecen la cifra mínima en setenta y cinco minutos. GQ aclara que, si bien superar estos mínimos puede ofrecer beneficios adicionales, es fundamental no caer en el sobreentrenamiento.

El peligro del exceso y las claves para una práctica segura

Excederse en la frecuencia o intensidad de las rutinas HIIT puede derivar en fatiga crónica, dolores musculares persistentes y falta de resultados. Por esta razón, GQ recomienda alternar las sesiones de alta intensidad con entrenamientos menos exigentes o actividades de recuperación activa como yoga o caminata.

La combinación con ejercicios de fuerza es fundamental para favorecer la salud general y la durabilidad de los resultados.

Persona practicando diferentes poses de yoga enfocadas en equilibrio y respiración consciente para mejorar la salud integral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo de GQ enfatiza la importancia de escuchar al cuerpo y ajustar los entrenamientos a la realidad personal. El sobreentrenamiento se asocia con un mayor riesgo de lesiones, agotamiento y frustración. En cambio, quienes respetan los periodos de descanso y practican HIIT con moderación y constancia suelen experimentar avances sostenidos y un bienestar integral.

Cómo sacar el máximo provecho al HIIT

El principal valor del HIIT reside en la intensidad de cada entrenamiento. No se trata de aumentar el número de ejercicios ni de prolongar las sesiones de forma innecesaria, sino de realizar cada intervalo al máximo esfuerzo posible. Mantener la técnica adecuada, calentar antes de cada sesión y finalizar con estiramientos son también prácticas recomendadas para optimizar resultados y prevenir molestias.

El HIIT es apto para principiantes y deportistas avanzados, siempre que se respeten los periodos de recuperación y la técnica adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes deseen incorporar HIIT en su rutina, se sugiere planificar previamente la semana de entrenamiento, alternando días de esfuerzo intenso con jornadas de actividad suave o descanso completo. La progresión debe ser gradual, aumentando la dificultad solo cuando el cuerpo lo permita. La variedad en los ejercicios seleccionados y el respeto a los tiempos de recuperación ayudarán a mantener el interés y la efectividad.

En resumen, el HIIT es un método que se adapta tanto a principiantes como a deportistas avanzados, siempre que se practique de acuerdo con recomendaciones fundamentadas. Ofrece un abanico de beneficios físicos y metabólicos, facilita el aprovechamiento del tiempo y contribuye a mejorar la calidad de vida de una manera práctica, segura y eficiente.