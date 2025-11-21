Cinco simples cambios en la alimentación que pueden transformar la salud intestinal, según especialistas

La salud intestinal depende de una dieta variada, rica en fibra y con alimentos mínimamente procesados para fortalecer la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación en torno a la salud intestinal ha cobrado fuerza en los últimos años. Basta con observar las tendencias en redes sociales y los pasillos de los supermercados para constatar el auge de productos que prometen beneficios extraordinarios para el sistema digestivo.

Este interés creciente no es casualidad: el funcionamiento del intestino y la composición de su microbioma —los millones de microorganismos que lo habitan— tiene repercusiones que van mucho más allá de la simple digestión. La inmunidad, el estado de ánimo e incluso la calidad del sueño dependen en parte de ese enorme ecosistema bacteriano.

Una combinación equilibrada de bacterias y una cantidad suficiente de fibra constituyen la base para mantener el intestino en condiciones óptimas. La clave para lograrlo es más sencilla de lo que parece: una alimentación variada, con opciones integrales y mínimamente procesadas, nutre a los microbios beneficiosos que viven en el tracto digestivo y los ayudan a cumplir su función de forma eficiente.

1. Cambiar papas fritas por pochoclos (palomitas de maíz)

Reemplazar papas fritas por pochoclos integrales aporta fibra y reduce el consumo de grasas y aditivos perjudiciales para el intestino (Freepik)

Según Mayo Clinic, uno de los ajustes más efectivos en la dieta para mejorar la salud intestinal consiste en reemplazar snacks procesados por alternativas más naturales y ricas en fibra. Las tradicionales papas fritas, lejos de aportar nutrientes decisivos para la microbiota, contienen altas cantidades de grasas y aditivos poco amigables para el intestino.

Yolanda Sanz, investigadora principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destacó, en diálogo con la BBC, que “la microbiota intestinal es el centinela de la salud global.”

Un cambio sencillo es preferir los pochoclos, que al ser un cereal integral, ofrecen una cantidad significativa de fibra, que actúa como un recurso fundamental para alimentar las bacterias beneficiosas del intestino y fomentar un ambiente saludable en el tracto digestivo. Además, las palomitas de maíz resultan menos pesadas y contienen menos aditivos que las papas fritas, lo que las convierte en una opción más fácil de integrar cotidianamente.

2. Alternativas saludables a los dulces: frutas deshidratadas

Las frutas deshidratadas, como dátiles y pasas, ofrecen una alternativa saludable a los dulces industriales y benefician la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar es uno de los principales enemigos de la salud intestinal cuando se consume en exceso, común en dulces y productos industrializados. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que, para quienes tienen antojo de algo dulce, existen alternativas naturales y ricas en nutrientes, como la fruta deshidratada.

Albaricoques secos, pasas o dátiles no solo cubren esa necesidad de consumir algo azucarado, sino que también proporcionan fibra, vitaminas y azúcares naturales que resultan menos agresivos para el sistema digestivo. Estos alimentos permiten satisfacer el deseo de dulzor sin recurrir a productos refinados y ayudan a mantener tanto los niveles de energía como la composición de la microbiota intestinal.

3. Añadir lentejas o garbanzos a tu boloñesa

Incorporar lentejas o garbanzos en recetas tradicionales aumenta la fibra prebiótica y favorece la diversidad bacteriana en el sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra estrategia recomendable se centra en la incorporación de legumbres, como lentejas o garbanzos, especialmente en recetas habituales como la boloñesa. Las legumbres aportan fibra prebiótica, uno de los componentes esenciales para nutrir y diversificar la microbiota.

Además, añaden volumen y textura al plato, lo que posibilita comer mayor cantidad de comida saludable y reducir la proporción de carne roja. Esto no solo incrementa la ingesta de proteína vegetal, sino que facilita un cambio en el patrón de consumo, privilegiando alimentos que prolongan la sensación de saciedad y mejoran la función intestinal.

Julio Basulto, nutricionista registrado, explica a la BBC: “Las legumbres deben ocupar un papel fundamental en nuestra alimentación por su excelente perfil nutricional, su aporte en fibra, su proteína vegetal y su efecto positivo en la microbiota intestinal.”

4. Cambiar los frutos secos con sabor por los naturales

Elegir frutos secos naturales, sin sal ni azúcares añadidos, mejora la salud intestinal y aporta grasas saludables y micronutrientes esenciales (Crédito: Freepik)

El mercado de los frutos secos ofrece múltiples opciones, pero muchas de ellas incluyen aditivos como sal o azúcares que pueden afectar negativamente la salud intestinal.

Según la Asociación Americana del Corazón, elegir frutos secos naturales, sin adiciones, permite aprovechar su contenido de grasas saludables, fibra y otros micronutrientes favorables para el organismo. Los productos saborizados suelen contener ingredientes que no solo suman calorías vacías, sino que entorpecen el trabajo de la microbiota intestinal.

Por tanto, decantarse por los frutos secos en su forma más pura favorece un entorno digestivo más funcional y reduce el impacto de sustancias que deben evitarse en una dieta promotora de la salud intestinal.

5. Cambiar el helado por frutos rojos congelados con kéfir

Sustituir el helado por frutos rojos congelados con kéfir introduce antioxidantes y cultivos vivos que refuerzan la microbiota intestinal (Freepik)

La búsqueda de postres saludables suele llevar a opciones tradicionales como el helado, pero existen alternativas que, además de satisfacer el gusto por lo dulce, contribuyen activamente al bienestar intestinal. Los frutos rojos congelados acompañados de kéfir —una bebida láctea fermentada y ligeramente ácida— proporcionan antioxidantes, fibra y cultivos vivos.

Todos estos elementos suman beneficios para la microbiota, pues el kéfir introduce microorganismos beneficiosos que refuerzan la diversidad del ecosistema intestinal. Así, esta combinación se presenta como una opción fresca y funcional para quienes desean cuidar su salud digestiva sin renunciar al placer de un postre.

Lucía Martínez, nutricionista registrada, habló con la BBC sobre los beneficios de los postres naturales frente a los ultraprocesados: “Una de las mejores maneras de terminar las comidas es con fruta fresca, ya sea sola, congelada o combinada con yogur o productos lácteos fermentados naturales, en lugar de recurrir sistemáticamente a helados o postres industriales azucarados.”

Recomendaciones y probióticos

Pequeñas modificaciones alimentarias, como sumar fruta fresca y reducir ultraprocesados, son recomendadas por sociedades científicas para fomentar un ambiente microbiano óptimo (Especial)

Además de los cambios mencionados, resulta recomendable aumentar el consumo de alimentos integrales ricos en fibra, como frutas y verduras frescas. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) explicó que otros productos fermentados, como la kombucha, el kimchi o el chucrut, también pueden aportar beneficios al sumar nuevos microorganismos al intestino.

Lo fundamental, según los especialistas, es evitar obsesionarse con productos específicos y apostar, en cambio, por una dieta variada y basada en ingredientes poco procesados. Así se consiguen efectos positivos no solo en el sistema digestivo, sino en la salud general del organismo.

Aunque proliferan los suplementos y polvos probióticos que prometen resultados espectaculares, hasta el momento no existen evidencias científicas que avalen su eficacia para la mayoría de las personas. Estas propuestas pueden llegar a representar un gasto considerable sin aportar beneficios tangibles.

Por eso, la recomendación predominante es centrarse en la alimentación y desconfiar de soluciones costosas y milagrosas. La mejor estrategia es consumir una variedad de alimentos integrales con alto contenido de fibra y acudir al consejo médico solo si existen necesidades específicas diagnosticadas.