¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. 27 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci/

Esta es una transcripción editada del podcast “The Ezra Klein Show”.

Mi teoría actual es que el presidente Trump no está intentando ganar las elecciones de mitad de mandato. No digo que quiera perderlas, exactamente. Simplemente creo que no le importan.

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Lo que le importa es controlar el Partido Republicano. El Partido Republicano es su base de poder. El Partido Republicano es su protección. El Partido Republicano es la forma en que puede ejercer el poder en el futuro, mucho después de su presidencia, por lo que controlarlo es su prioridad.

Lo llamo teoría, pero es más bien una hipótesis. Tiene predicciones que se pueden comprobar. Trump es más impopular en este punto de su segundo mandato que prácticamente cualquiera de sus predecesores recientes. Las elecciones de mitad de mandato están a menos de seis meses. Podría perder fácilmente la Cámara de Representantes. Podría perder el Senado ahora mismo. Entonces, ¿qué está haciendo?

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Bueno, si quisiera ganar las elecciones de mitad de mandato, se estaría moviendo hacia el centro. Se estaría centrando en los temas que enfurecen a los estadounidenses, los que les decepcionan de él. Se suponía que apoyaría a los republicanos más fuertes en las contiendas más reñidas y haría todo lo posible por fortalecer a los republicanos en estados y distritos vulnerables.

Pero no está haciendo ni un ápice de eso. Al contrario, está haciendo todo lo opuesto. Está anunciando un fondo discrecional de 1.800 millones de dólares que parece diseñado para pagar a los alborotadores del 6 de enero. Respaldó al controvertido Ken Paxton, plagado de escándalos, en lugar de a John Cornyn en Texas, dando a los demócratas una oportunidad real de ganar un escaño en el Senado que debería estar fuera de su alcance. Contribuyó a la candidatura de Thomas Massie, el republicano de la Cámara de Representantes que ayudó a publicar los archivos de Epstein. Contribuyó a la derrota de Bill Cassidy, el senador de Luisiana que votó a favor de su condena en su primer mandato. Está atacando a Brian Fitzpatrick, uno de los pocos republicanos de la Cámara de Representantes que representa un distrito que votó por Kamala Harris.

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Está amenazando con intensificar la guerra contra Irán. Y cuando se le preguntó si le preocupaban las finanzas de los estadounidenses, su situación económica, su costo de vida, esto fue lo que respondió:

Periodista: Señor Presidente, ¿hasta qué punto la situación económica de los estadounidenses lo motiva a llegar a un acuerdo?

Trump: Ni un poquito. Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener armas nucleares. No pienso en la situación económica de los estadounidenses. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Eso es todo.

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¡Qué regalo para los publicistas demócratas es ese fragmento! A Trump le importa controlar su partido, no el Congreso. Si puede ganar las elecciones de una manera que le permita afianzar su control sobre los republicanos, como mediante la redistribución de distritos, lo aprovechará. Si no, está ocupado. Tiene otras cosas que hacer.

No digo que quiera que ganen los demócratas, pero no creo que le importara si lo hicieran. Un Congreso controlado por los demócratas le da un enemigo contra el que luchar. Creo que se siente un poco perdido sin un enemigo. Lo libera del tedioso trabajo de intentar aprobar leyes. Esto lo devuelve al lugar donde se siente más cómodo: no ejercer el poder, sino alegar persecución.

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Lo que a Trump le preocupa, lo que teme, es un Partido Republicano con carácter. Teme un Partido Republicano en el que los miembros del Congreso comiencen a participar en las investigaciones de sus escándalos o lo abandonen cuando su fortuna se desmorone. Y así, ha tomado su decisión. Les está demostrando que oponerse a él, incluso desde la derecha, es poner en peligro su futuro político.

El objetivo no es solo derrotar a Massie, Cassidy, Cornyn o cualquiera de ellos. Es asustar a todos los republicanos que quedan en el Congreso, asegurarse de que sepan que Trump destruiría con gusto a cada uno de ellos personalmente, que arrasaría con todo el Partido Republicano si fuera necesario para salvarse.

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Pensé que sería interesante saber la opinión de alguien cuyo negocio ha sido ganar elecciones para el Partido Republicano, especialmente para el Senado. Liam Donovan es estratega republicano y presidente de Targeted Victory, una empresa de asuntos públicos y marketing digital con sede en Washington. Ha trabajado en el Comité Senatorial Nacional Republicano y para Cornyn, y sus comentarios políticos han aparecido en The New York Times, The Washington Post y otras publicaciones.

Ezra Klein: Liam Donovan, bienvenido al programa.

Liam Donovan: Un placer estar aquí. Gracias por invitarme, Ezra.

Trump tiene ahora menos del 40% de aprobación en varias encuestas; es más impopular en este punto de su mandato que prácticamente cualquier presidente moderno en su segundo mandato. Empecemos por él. ¿Por qué está tan bajo?

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Si pensamos en el ambiente que se vivía en el país cuando Donald Trump regresó a la política, y en la coalición que formó, vemos que todo se basaba en el rechazo al statu quo y en la esperanza de que Trump pudiera reactivar la economía y recuperar el ambiente previo a la pandemia de 2020.

Claro que, en realidad, es mucho más difícil lograrlo que hablar de ello.

Creo que esto se reduce fundamentalmente a la frustración por la dificultad de abordar algunos de estos problemas. Hay un electorado que no quiere que le digan que todo va bien.

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Si a eso le sumamos algunas de las decisiones políticas que se han tomado —que creo que podrían resultar acertadas a largo plazo, pero que son medidas pensadas para dejar huella, no estrategias electorales inmediatas.

¿Acaso fue mucho más difícil?

Me imagino un segundo mandato de la administración Trump que sellara la frontera, pero que no aplicara la agresiva vigilancia interna del ICE y la CBP, evitando así sucesos como la batalla de Minnesota; que no entrara en guerra con Irán; que no impusiera aranceles.

Podrían entonces aprovechar la economía bastante sólida y en plena recuperación tras la presidencia de Joe Biden, que recibió mucha inversión en inteligencia artificial y no cometió los errores que a mi parecer se han cometido, y quizás se encuentre en una situación muy diferente.

La forma de abordar esto es considerar la mitología del primer mandato de Trump, tal como él la entendía, en contraste con cómo la entendía el electorado.

En retrospectiva, la razón por la que Trump perdió, la razón por la que no tuvo el éxito que podría haber tenido, fue que el “Estado profundo”, los anti-Trump y los republicanos de la era Bush, que no compartían ni respetaban su visión de cómo debía ser el país, lo frenaron en sus impulsos y preferencias políticas.

En cierto modo, podría decirse que esa barrera lo salvó políticamente. Si pensamos en lo que ha cambiado, es que ha instalado seguidores incondicionales. Surge la pregunta fundamental: ¿Estás absolutamente comprometido con este proyecto?

Por lo tanto, está experimentando por primera vez lo que significa obtener lo que se pide. Y el electorado que lo reeligió simplemente quería volver a como era antes.

Esto me llamó mucho la atención al ver las cifras de las encuestas: en este punto de su primer mandato, tenía un índice de desaprobación neto del 10%. Ahora está en el 21%. Es decir, es el doble de impopular en este punto de su segundo mandato que en el primero.

Pero todo se reduce a esta pregunta: ¿entendemos el debilitamiento político en el que se encuentra como una consecuencia del estado de ánimo del país o de las reacciones del país a las políticas de Trump?

¿Es simplemente un descontento generalizado o es que realmente no lo desea?

Hay varias capas de complejidad. Ahora existe un límite que antes no existía. Lo hemos visto en los últimos 20 años, quizás desde la era Obama, desde que nuestras coaliciones, los partidos y el país se han polarizado.

Es muy, muy difícil imaginar que un presidente supere, digamos, el 48%, el porcentaje de la coalición que lo llevó al poder. Así que, en ese sentido, es un tope infranqueable. Hay que ser un poco más flexible a la hora de evaluar estas cosas.

Dicho esto, el índice de aprobación del presidente —sin importar a qué partido pertenezcas— debería estar por encima del 40%. Debería estar entre el 42 y el 43. Esa es su base sólida.

Lo que vemos aquí es que hay sectores de la coalición republicana que se consideran republicanos, pero que están desilusionados por una u otra razón.

O son pacifistas o escépticos ante las intervenciones en el extranjero, o simplemente están molestos por el costo de la vida, no les gustan los aranceles o lo que sea; simplemente no les gusta cómo van las cosas. Creo que ese es el sector más fácil de recuperar.

Si nos preguntamos cómo lograr que los republicanos tengan unas elecciones de mitad de mandato aceptables, o al menos regulares, la respuesta es que su índice de aprobación vuelva a superar el 40, porque ese es el punto al que aspiran estas personas.

Quieren tener una razón para apoyar a Trump. Quieren tener una razón para votar por los republicanos.

Entonces, ¿por qué Trump no quiere darles esa razón? A esto quería llegar, a esta cuestión de la autonomía, porque podría recuperar a algunos de ellos.

Siempre vi a Trump como alguien que, en cierto modo, se preocupaba por su popularidad y que tenía una gran sensibilidad a los vaivenes de la opinión pública.

Pero a medida que sus cifras han caído en su segundo mandato, parece estar inclinándose hacia un lado. Está creando un fondo discrecional de 1.800 millones de dólares para repartir entre personas condenadas alrededor del 6 de enero, o que él considera víctimas de la retórica política de la era Biden. Habla de reescalar la guerra contra Irán. Está interviniendo en varias primarias republicanas para purgar a quienes se le opusieron de una u otra forma.

No está haciendo lo que uno esperaría de un presidente preocupado por perder las elecciones de mitad de mandato. No está dando un giro radical hacia el centro. No está intentando evitar ciertos tipos de controversia.

Parece que no le importa. ¿Por qué crees que es así?

Bueno, creo que debemos detenernos un momento y reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo obtuvo Trump la nominación en primer lugar? En cierto modo, se enfrentó al Partido Republicano institucional, al establishment.

El hecho de que no se sienta alineado con las fuerzas más amplias del partido —no pertenece al partido— no es lo que lo motiva. No es su prioridad. Es diferente a cualquier presidente que hayamos visto, quizás en ambos partidos, pero sin duda en el Partido Republicano.

Lo vimos en 2018. Es decir, celebró la victoria al día siguiente de las elecciones, a pesar de las dificultades, criticando duramente a los miembros que no se mantuvieron fieles a él.

Ahora, creo que la lección se ha aprendido. Creo que la gente se da cuenta de que, al llevar la R junto a tu nombre, en general, te responsabilizas de lo que haga el presidente, así que hay que sacar el máximo provecho de ello.

Y oponerse a él, buscarle peleas, salvo en contadas excepciones, no redunda en ningún beneficio electoral.

Es cierto, pero eso no necesariamente responde a la pregunta sobre el propio Trump. Como mencionaste —y creo que es importante profundizar un poco en este punto—, hay antecedentes.

En 2018, los republicanos bajo el mandato de Trump obtuvieron un resultado desastroso en las elecciones de mitad de mandato, pero al día siguiente Trump se mostró entusiasmado con algunos de sus oponentes que perdieron.

En 2022, Trump ya no estaba en el cargo, pero ejercía un gran control sobre las primarias republicanas, y surgieron candidatos como Blake Masters, el Dr. Oz y Kari Lake. Los republicanos perdieron varias contiendas muy importantes y que podrían haber ganado.

Ahora mismo, vemos a Trump interviniendo en lugares como Texas con Paxton, de maneras que, como mínimo, crean la posibilidad de que los republicanos pierdan algunas contiendas clave que de otro modo podrían haber ganado.

Entiendo tu punto de que Trump no proviene del Partido Republicano institucional, pero parece preocuparse más por el control que ejerce sobre los republicanos que por el control que estos, bajo su liderazgo, tienen sobre Washington.

Se arriesga a perder el Senado, pero con mayor control sobre los senadores republicanos restantes, cuando podría estar intentando ganar el Senado y contar con un par de personas más dispuestas a oponerse a él.

¿Quiere controlar el Congreso o controlar el Partido Republicano?

Hay algo de cierto en eso. Creo que está más comprometido y es más consciente del riesgo de perder el control que hace cuatro u ocho años, o incluso en cualquier otro momento. El tiempo ya no importa.

Creo que ahí radica el proyecto de la estrategia estructural de intentar crear un mapa electoral más sólido para los republicanos en la Cámara de Representantes:

Los esfuerzos de redistribución de distritos.

Eso no sucede si al presidente no le importa. Eso no sucede si el presidente no cree que una mayoría demócrata podría perjudicarlo.

Pensemos en Indiana, donde la pregunta es: “¿Cuál fue su pecado?”.

Su pecado fue, bueno, uno: no escuchar a la Casa Blanca y no hacer lo que les decían.

No aprobar el mapa de redistribución de distritos.

¿Pero cuál es el interés de la redistribución de distritos? El interés de la redistribución de distritos es mantener la mayoría en el Congreso.

Así que, en ese caso, su prioridad era intentar ganar más escaños. ¿Es eso egoísta? Claro. Pero no los estaba castigando por ir en su contra; los estaba castigando por ir en contra de lo que él consideraba los intereses del partido.

Así que creo que ahí está la clave.

En el Senado, yo replicaría que esto es algo que el Partido Republicano ha tenido que aprender varias veces.

Si recuerdan, mi etapa en el Comité Senatorial Republicano fue en 2010. Fue un ciclo electoral excelente, pero dejaron escapar muchas oportunidades.

Todo por las primarias del Tea Party.

Eligieron malos candidatos, no coordinaron nada, y lo repitieron en 2012.

No fue hasta 2014 que encontraron la manera de hallar candidatos idóneos que pudieran complacer a la coalición más amplia y que contaran con un nivel de coordinación que propiciara un ciclo electoral exitoso.

Trump llegó sin siquiera tener un conjunto coherente de preferencias, así que simplemente actuó al azar.

Creo que 2022 es un ejemplo, similar a 2012, donde nos dimos cuenta de que esto era insostenible. Los republicanos tenían que hacer algo al respecto.

Lo comprendieron en 2024, en ambos sentidos. Tanto el partido como sus líderes aprendieron a trabajar con Trump y su maquinaria política, y Trump descubrió dónde podía ser eficaz.

Yo diría que Trump y su maquinaria política han hecho un buen trabajo esta vez dirigiendo el rumbo de una manera que no habían hecho antes. Es lo que hace que casos como el de Texas —y en menor medida, el de Georgia— sean notables.

Creo que han hecho un buen trabajo allí. Pero eso hace que las excepciones sean aún más evidentes.

Entonces, tu argumento es que, a diferencia de 2022, si analizamos la mayoría de las contiendas reñidas, la maquinaria de Trump se ha consolidado en torno a un candidato que no parece estar muy alejado de la realidad del estado.

Pero luego está este otro aspecto: Trump castiga y expulsa a candidatos específicos que considera desleales.

Es más notorio, pero no es la historia principal.

Así es. Cada estado tiene su propia historia interesante. Luisiana es el ejemplo más evidente. Pero él entiende que en Maine, Susan Collins es la única republicana que puede y debe ganar, y no se anda con rodeos como lo hace en Luisiana.

Texas es un caso particular, ya que se convirtió en moneda de cambio, y en cierto modo, Cornyn quedó como moneda de cambio en esta lucha de poder.

Lo sabes bien. Trabajaste para Cornyn.

Sí.

¿Qué pasó entre Trump y Cornyn?

Creo que, en el plan ideal de la Casa Blanca, Paxton no habría entrado. No creo que la Casa Blanca ni el equipo de Trump le hicieran súplicas para que se presentara y desafiara a Cornyn.

El problema es que lo hizo de todos modos, y eso creó una dinámica muy complicada.

¿Por qué creó una dinámica complicada? ¿Por qué Trump no simplemente dijo: “Cornyn es nuestro hombre. ¿Qué haces aquí?“?

Porque Paxton también era su hombre, así que tenía gente compitiendo por su favor, algo que al presidente, obviamente, le agrada mucho.

Y tal vez valga la pena que describas quién es Paxton en la política de Texas.

¿Quién es Paxton y por qué Trump decidió, en los últimos momentos de la segunda vuelta de las primarias, respaldarlo en lugar de a Cornyn, posiblemente arriesgando ese escaño?

Paxton es el actual fiscal general de Texas. Ha sido elegido varias veces para cargos estatales. Es importante que se dé a conocer. No es el Senado, no es el gobernador, pero ha sido elegido, y ha sido elegido a nivel estatal desde que carga con el lastre político que lo caracteriza.

En la medida en que es conocido, se debe principalmente a que se ha visto envuelto en problemas en varias ocasiones. Hubo un intento de destitución. Pero también ha habido esfuerzos a nivel estatal para deshacerse de él.

Ha triunfado. Ha triunfado, en parte, al alinearse con Trump, liderando varias iniciativas que le importan mucho al presidente, tanto de cara a las elecciones de 2020 como en otros ámbitos.

Ha impulsado su imagen pública al unirse a la campaña MAGA y usar la gorra. Se volcó de lleno en esta contienda.

Cornyn —a quien admiro— es un veterano senador y representa la esencia del Partido Republicano de Texas de la era de George W. Bush y Rick Perry, que no necesariamente es la vanguardia aquí. Pasó más de una década liderando el Senado, en funciones vinculadas al partido nacional, lo cual puede resultar complejo en este tipo de primarias.

¿Por qué se involucra Trump? Como dije, creo que Cornyn se convirtió en una moneda de cambio para Trump con John Thune en un momento en que quería que el Senado tomara ciertas decisiones.

En ese momento, en el Senado, había una gran presión para aprobar la Ley para Salvar a Estados Unidos, para eliminar el filibusterismo y lograrlo; todas estas cuestiones complejas. Cuando eso no sucedió, quedó claro que el presidente no parecía tener ninguna intención de apoyar a Cornyn.

Cuando supe que iba a dar su respaldo, me dio un mal presentimiento, porque intuía que no sería para Cornyn.

Cuestiono la idea de que Paxton pierda este escaño. Creo que el verdadero problema para los republicanos es doble.

Primero, siempre es más fácil, más barato y más directo lograr la reelección de un titular que tener un escaño vacante. Cuanto más complejo es el candidato, más caro resulta.

Creo que ese es el verdadero problema. Este es un estado enorme con una gran cantidad de mercados mediáticos costosos. La cantidad de recursos que se invertirán aquí —iba a ser costoso para Cornyn— va a ser increíblemente costoso para Paxton.

James Talarico ha recaudado una cantidad de dinero descomunal.

Así es. Y eso tendrá un alto costo.

Siento que, a estas alturas, todavía no has respondido del todo a mi pregunta sobre Trump: que no tenía por qué haber respaldado a Paxton. Cornyn no era un republicano anti-Trump.

Si miras Polymarket, las probabilidades de que los republicanos conserven el escaño han bajado del 75% en enero al 55% ahora. Así que son los favoritos, y creo que Paxton sigue siendo el favorito, pero la diferencia es menor. Podría parecerse más a la victoria de Doug Jones en Alabama sobre un candidato con muchas deficiencias hace unos años.

Entiendo tu punto de que hay lugares donde no cometieron una serie de errores garrafales, pero también existe la posibilidad de que, después de las elecciones, Talarico haya ganado en Texas, convirtiendo a Chuck Schumer en líder de la mayoría, y eso es responsabilidad exclusiva de Trump. Es decir, él eligió ese resultado.

¿Están enfadados por eso, o es que, en cierto modo, no le importa demasiado porque enfrentarse a un Congreso controlado por los demócratas le resulta, en cierto modo, un placer?

No creo que sea eso. Pienso en un par de cosas. Primero, preguntaste: ¿Por qué eligió a Paxton? ¿Por qué no eligió a Cornyn? Creo que es una apuesta por lo que va a suceder.

Si uno pensara, en abstracto, que Paxton probablemente ganaría y fuera Trump pensando: Quiero demostrar mi poder y parecer el responsable, esa, para mí, es la lógica de esa elección, en un momento en que, de nuevo, esto se ha convertido en una lucha indirecta con el establishment republicano del Senado.

También te diría que no veo un escenario en el que Texas se vuelva demócrata y ahí se quede la cosa. No creo que Texas sea el cuarto escaño marginal donde los demócratas lleguen a 51, y ahí termine todo. Así que me parece mucho más probable que, en una noche donde gane Talarico, sea una derrota aplastante porque fue una noche pésima. No creo que vaya a ser una lucha reñida hasta los 51 puntos y que sea Talarico quien les dé la victoria.

¿Y crees que así lo ve Trump?

Oh, no. Así lo ve Liam.

Vale, pero pregunto cómo lo ve Trump. [Risas.] Profundiza un poco más. Porque la gran pregunta que me intriga de Trump es: ¿Qué quiere este tipo? ¿Cuál es su verdadera estrategia?

Y quizás no sea tan estratégica, pero creo que sí hay una estrategia: quiere controlar el Partido Republicano. Creo que le importa más eso que controlar el Congreso.

Su furia contra Massie obviamente formaba parte de esto. Derrotó a Cassidy, la senadora de Luisiana, un escaño que los demócratas no tienen ninguna posibilidad de ganar.

Pero veo algo constante aquí, que viene de lejos: Trump considera que su base de poder es el propio Partido Republicano.

Creo que le preocupa menos un mundo donde los demócratas tengan el poder que un mundo donde, a medida que su popularidad disminuye y se convierte en un presidente saliente, los republicanos se sientan con la fuerza suficiente para oponerse a él y participar en investigaciones en su contra.

El peligro no es que los demócratas ganen las elecciones, sino que los republicanos se sientan con la fuerza suficiente para abandonarlo.

Eso también implica que Trump podría controlar el Partido Republicano en el futuro. No creo que vaya a presentarse a un tercer mandato, pero ¿podría seguir ejerciendo un poder enorme sobre el Partido Republicano interviniendo en las primarias de todo el país? Creo que sí, sin duda. Se puede ser el que decide quién manda incluso sin ser el rey.

Pero me gustaría saber si no estás de acuerdo.

Bueno, creo que si partimos de la premisa de que el presente y el futuro del Partido Republicano, en sí mismos, no son motivo de gran preocupación, entonces la siguiente pregunta es: ¿Qué le importa a él?

Creo que sin duda le importa la lealtad hacia él. Su impulso es mostrar su poder y lograr que los republicanos hagan lo que él quiere. Y a medida que parece menos probable que la Cámara de Representantes siga bajo control republicano, entonces sí, uno empieza a pensar: Bien, si no puedo tener eso, ¿qué puedo tener?

Creo que hay un árbol de decisiones ahí.

Pero, ¿le importa hacer el tipo de cosas que facilitan que otros ganen elecciones cuando él no está en la boleta? Le importa un poco, pero cuando eso entra en conflicto con su control sobre el partido, sin duda creo que eso influye en su toma de decisiones.

Ampliemos un poco la perspectiva y analicemos las elecciones de mitad de mandato en general. Usted ha participado en las elecciones al Senado por el Partido Republicano.

Quiero hablar sobre algunas de las próximas elecciones, pero primero, ¿cómo interpreta el panorama general para los republicanos en este momento?

El mejor indicador que tenemos es la aprobación presidencial, la opinión pública general, y esos indicadores son preocupantes. Trump tiene un 58% de desaprobación, creo, según el promedio de RealClearPolitics. Eso no es bueno.

También creo que lo difícil de interpretar de las elecciones que se han celebrado mientras tanto —que obviamente han sido muy favorables para los demócratas— es que existe una asimetría inherente basada en la composición de las coaliciones actuales, donde cada demócrata se esfuerza por votar por candidatos demócratas para el cargo de encargado de control de animales si eso significa derrotar a Trump.

La opinión pública general podría ser el factor clave. Los demócratas solo obtienen un 48% en la opinión pública general, lo cual, por supuesto, es un buen resultado. Eso es significativamente más alto que lo que tienen los republicanos.

Pero hay una diferencia de alrededor del 10% de los votantes que dicen desaprobar la gestión de Trump, pero que aún no están dispuestos a decir: “Preferiría un demócrata genérico en la votación para el Congreso”.

Esa es la gran pregunta para los próximos seis meses: ¿Qué es más probable? ¿Se recuperará la aprobación de Trump de tal manera que esas personas voten por los republicanos? ¿Se quedarán en casa? ¿O simplemente dirán: “No voy a votar por esto. Quiero asegurarme”, y terminarán diciendo: “Sí, votaré por eso”?

También podríamos considerar el escenario de 2022, en el que el índice de aprobación de Biden no fue tan malo como el de Trump, pero sí fue malo. Los demócratas estaban bastante preocupados por una ola roja antes de las elecciones de mitad de mandato, pero finalmente no se produjo.

El índice de aprobación de Biden no estaba tan correlacionado con el desempeño de los demócratas. ¿Crees que existe la posibilidad de que eso ocurra aquí?

Ese es el mejor escenario posible. En 2022 fue la primera vez que estuvimos en este mapa en particular, y por supuesto, ha habido cambios marginales con esta redistribución de distritos de mitad de década.

Pero lo que descubrimos en 2022, 2024, y veremos en 2026, es que este mapa es muy resistente. No hay tantos escaños competitivos, así que incluso en una noche muy favorable —quiero decir, 2022 fue instructivo— los republicanos ganaron el voto popular a la Cámara de Representantes por un margen significativo y, sin embargo, solo obtuvieron unos 10 escaños.

Porque redistribuimos distritos sin competencia.

Así es.

¡Qué manera tan maravillosa de gobernar una democracia!

Creo que otro aspecto importante es que los demócratas tuvieron éxito, y los republicanos fracasaron: presentaron el tipo de candidatos que podían ganar. Y así se produjeron unas primarias caóticas que dieron lugar a candidatos mediocres, quienes, a su vez, contribuyeron a un partido dividido y con un gasto excesivo de recursos.

Mientras tanto, los demócratas lograron marginar a estos candidatos, convertirlos en figuras extrañas. Por ejemplo, Masters: ese tipo es raro.

Algunos eran bastante raros, tío. [Risas.]

Claro. Pero lo digo porque lo vas a ver. Esto es precisamente lo que va a pasar, y si tendrá éxito o no, es una incógnita.

Ya lo estamos viendo con Talarico.

Talarico y Paxton van a intentar distanciarse mutuamente.

Algo no cuadra. Graham Platner... ese tipo es raro.

Si será efectivo o no, es una incógnita.

Analicemos las elecciones al Senado una por una.

Si estás ahí haciendo un análisis estratégico con los republicanos, ¿qué estados consideras competitivos? ¿Y cómo calificarías el desarrollo de las elecciones en ellos?

El primero es bastante obvio. Carolina del Norte es un estado que ha estado a punto de ganar muchos escaños. Barack Obama logró un avance decisivo en 2008. De hecho, esa fue la última vez que los demócratas ganaron un escaño en el Senado allí.

Desde entonces, ha sido un estado muy costoso y muy reñido en el Senado. Pero los demócratas no han podido superar el obstáculo.

En este caso, su mejor candidato es el exgobernador Roy Cooper. Lo consiguieron de inmediato. Está recaudando muchísimo dinero. En un entorno que se presenta bastante favorable para los demócratas, el escaño vacante tras la jubilación de Thom Tillis, quien fue prácticamente apartado por el presidente y su relación con él, representa una excelente oportunidad. Un escaño vacante, un buen candidato, una gran ventaja en recursos, algo que no se da en todas partes.

Además, este es otro ejemplo de que Trump no está tratando de proteger ni facilitarle la vida a un senador republicano potencialmente vulnerable, lo cual parece ser una de las razones por las que Tillis decidió retirarse.

Creo que tienes razón. Podría argumentar con toda seriedad que, en igualdad de condiciones, es preferible tener a un titular que un puesto vacante. Tal como estaban las cosas, con la dinámica con Tillis, probablemente habría tenido primarias. Simplemente se habría puesto feo.

Así que creo que la alianza en torno a Michael Whatley —el entonces presidente del Comité Nacional Republicano, alguien con acceso a posibilidades de recaudación de fondos a nivel nacional— ha funcionado lo mejor posible, pero sigue siendo una situación desigual.

En igualdad de condiciones, en una noche demócrata, ese es el primer escaño que cambia de bando. No creo que ya haya cambiado. No ha habido muchas encuestas al respecto, y ciertamente no estamos en la recta final. Pero ese es el primer escaño que se gana. Si eres demócrata, ese es el que tiene que perder.

Creo que la cosa se pone interesante después de eso porque hay una caída significativa. Solo hay un estado en este mapa que no coincide con la tendencia política del estado a nivel presidencial, y ese es Maine, con Susan Collins.

Es una superviviente. Creo que desafió las expectativas en 2020, con Trump en la boleta electoral, cuando no se le daba ninguna posibilidad de ganar esa contienda.

Estaba muy por detrás en las encuestas.

Muy por detrás en las encuestas. Ese es el caso en el que creo que, independientemente de a quién hubieran presentado los demócratas, existe una dicotomía incierta. O Maine sigue siendo el tipo de estado que premia a figuras independientes y conocidas como Collins, o no lo es, y seis años después, simplemente no sabemos si eso ha cambiado.

Creo que, en cierto modo, le han hecho un favor, ya que ahora se ve más claramente la estructura que permite que un demócrata que votó por Harris vote por un republicano para el Senado. Pues bien, porque Graham Platner es un tipo diferente de demócrata. Quizás habrían votado por Janet Mills, pero no por Platner.

No diría que es el segundo objetivo principal, pero es el más obvio.

¿Qué opinas de las encuestas, que consistentemente muestran a Platner igual o más competitivo que Mills frente a Collins?

No tengo una respuesta clara sobre las encuestas. El valor de Platner radica en que es el candidato con mayor variabilidad en un momento en que, tras haber perdido con una candidata como Sara Gideon, la variabilidad es una ventaja. Esa es la lógica de elegir a Platner.

No estoy seguro de qué está pasando con las encuestas, salvo que Mills hizo una campaña aletargada. No parecía querer...

Tiene 78 años.

Exacto.

Y, por cierto, creo que esto también aplica a Collins. Collins es mucho mayor y se nota, lo que creo que le dificulta la campaña.

Diría que, después de haber estado cerca de Collins durante 20 años, sigue tan lúcida como siempre. No quiero que esto se convierta en un debate sobre Biden, pero creo que es fuerte y perspicaz.

Si su imagen sigue siendo la que busca la gente de Maine —espero que sí, pero ya veremos—. El contraste es enorme.

Pero la dinámica entre Platner y Mills es interesante: uno de ellos tiene energía; el otro está haciendo cosas que, al menos, son interesantes. Puede que no te guste, pero al menos es interesante.

Parece que la obligaron a entrar en la contienda. Se unió tarde. Así que esa diferencia, en cierto modo, me parece lógica. No creo que sea la misma pregunta que: ¿Se comportan igual en la noche de las elecciones durante una campaña general?

Ya veremos. Pero esto plantea una cuestión importante: ¿Se trata solo de camisetas y camisetas? ¿Se trata solo de demócratas contra republicanos? ¿Está la gente dispuesta a decir: “Vale, una republicana independiente que se ha posicionado firmemente en contra de Trump, pero que cuenta con el suficiente respeto de la Casa Blanca como para no ser atacada por ello”?

¿La gente sigue queriendo eso? Está por verse.

La esperanza entre los seguidores de Platner es que atraiga a votantes que normalmente no simpatizan con los demócratas.

Creo que los demócratas se hacen constantemente esta pregunta: si presentáramos candidatos más al estilo de Bernie Sanders, candidatos que no parecieran provenir de las mismas instituciones, ¿podríamos atraer a algunas de las personas que simpatizaban con Trump por ser un ajeno al sistema? ¿A personas que, naturalmente, siempre votarán por los demócratas?

Bueno, diría un par de cosas. Primero, hay algo de cierto en eso, en el sentido de que se busca ofrecer algo diferente. Pero creo que la opción que más me convence —no pretendo dar consejos al Partido Demócrata de Maine— es Jared Golden.

Es el representante del distrito más conservador de entre todos los demócratas. Y por varias razones —aunque también porque otro demócrata le estaba haciendo la competencia en las primarias— ahora se retira, lo que creo que es una gran pérdida para los demócratas.

Exacto. Creo que tiene el potencial de proyectar una imagen diferente. Es un veterano de combate de la Infantería de Marina. Pero él no se ha asociado con Sanders, ¿verdad?

Lo menciono solo para decir que el problema para Platner —quizás no llegue a ser un problema, pero el riesgo para él existe— es fascinante la entrevista con tu colega del New York Times. Me pareció muy interesante cuando indagaron hasta qué punto esto es superficial. ¿Cuánto de ese sentimiento de clase trabajadora es real y legítimo?

Es decir, hay algunas lagunas que no resisten un análisis riguroso. Este sigue siendo un estado fascinante con dos distritos: uno conservador en Aroostook y Presque Isle, y luego está la costa.

Y creo que, independientemente de cuántos votantes pueda obtener Platner del distrito Golden, ¿a cuántos estará alejando en la costa, a pesar de su pasado como ostricultor? ¿Esto se sostendrá entre algunas de las personas que conocieron y apreciaron a Collins en el pasado?

Entiendo todo eso, pero para que los demócratas tengan alguna posibilidad, van a necesitar Carolina del Norte, van a necesitar Maine. ¿Y después qué?

Maine es el umbral más fácil. Hay un camino independiente de Maine, pero eso solo indica: “Bueno, ahí está el único estado donde todavía tiene posibilidades”.

Pero después de esos dos primeros, se complica mucho, y hay un salto... pueden elegir, pero creo que la contienda en Ohio es probablemente donde los demócratas tienen la mejor oportunidad.

Sherrod Brown es alguien que perdió en las elecciones anteriores contra Bernie Moreno, y no creo que los demócratas esperaran que Brown perdiera.

Había ocupado cargos públicos durante los últimos 50 años, más o menos. Está regresando. Es capaz de recaudar mucho dinero. Pero creo que es difícil reconstruir lo que ya no existe.

Cuando eres el titular del cargo y tu fuerza se basa en ser el que puede ganar, y luego intentas recuperarte de una derrota, la cosa se complica un poco.

Tenemos a Jon Husted, un titular designado. La fórmula, con él y Vivek Ramaswamy, ha tenido buenas encuestas, pero no...

Ramaswamy se postula para gobernador.

Husted no ha hecho nada particularmente ofensivo. Va a tener los recursos necesarios.

En una noche en que Brown venza a Husted y resista la... quiero decir, la cantidad de dinero que va a entrar en esa contienda desde fuera, especialmente de los grupos de minería de criptomonedas y ese tipo de cosas, va a ser asombroso.

Si eso sucede, habrá sido una noche realmente excelente para los demócratas.

Pongamos cifras a esto. Si no me equivoco, Brown, que era un candidato muy fuerte, perdió esas elecciones por tres puntos y medio.

Hablabas de Moreno, que en muchos sentidos era un candidato débil, un vendedor de autos que había resuelto todas sus demandas por robo de salario. Y la gente habla de populismo, pero él no era precisamente un gran ícono del populismo.

Pero Brown perdió contra Trump, y perdió contra la reputación del Partido Demócrata en Ohio. Superó a Harris por bastante.

Lo último es lo que importa. Trump estaba en la candidatura. Seguimos con este argumento. Creo que tuvimos la misma discusión cuando se enfrentaron Tim Ryan y JD Vance. En cierto punto, cuando se argumenta que “estos son malos candidatos”, bueno, cuando dices que son malos, yo diría...

No estoy diciendo que Brown sea un mal candidato.

No, no, no, no, Brown no. Estoy diciendo Moreno, Vance.

En cuanto a la calidad de los candidatos, y puedes discrepar si quieres, creo que Brown es un candidato de mayor calidad que Moreno.

Pero la imagen del Partido Demócrata en Ohio es tan mala que no podría superarla, como tampoco pudo Ryan, como prácticamente ningún demócrata en Ohio puede superarla ahora.

Así que la pregunta con Brown es: supongamos que en 2024 los demócratas tienen una desventaja de dos o tres escaños. Sería un entorno algo mejor para los republicanos. Si la ventaja demócrata es de seis o siete escaños, tal vez eso compense los problemas de la imagen del Partido Demócrata y Brown pueda ganar.

Si no es así, si la ventaja es de dos o tres escaños, entonces probablemente Brown no pueda ganar.

Parece que la pregunta es bastante sencilla: “¿Qué tan grande es la ola demócrata? ¿Cuánto le ha costado el trumpismo a los republicanos este año?”.

Estoy totalmente de acuerdo con eso en lo que respecta a Ohio. Creo que ha habido una tendencia a subestimar al candidato republicano.

Sin importar lo que pienses de Vance o Moreno, Husted es completamente inofensivo. Fue vicegobernador. Simplemente creo que ese enfrentamiento es peor para Brown.

Pero si intentas contar hasta tres, probablemente ese debería ser el tercero. Y no se va a poner más fácil, en cuanto a los diferentes estados.

El conjunto de estados de los que estamos hablando, y ya hemos hablado bastante de Texas, pero yo lo colocaría en ese nivel donde se necesita un entorno demócrata con una ventaja de seis o siete puntos para siquiera tener posibilidades.

¿Pero quieres hablar de esa contienda un minuto? Porque, por un lado, los demócratas están muy entusiasmados con Talarico. Los republicanos, creo, lo ven como un punto débil más grande de lo que los demócratas se dan cuenta. Ahora, será Paxton, quien también tiene mucho margen de ataque.

Como alguien que conoce bastante bien la política de Texas, ¿qué opinas de esa contienda en particular?

Diría que Texas es carísimo. Hay tantos mercados que va a ser un auténtico derroche de recursos. Y creo que, por eso, los estrategas demócratas inteligentes lo aprovecharán al máximo y tienen grandes esperanzas.

Pero si de verdad quieres marcar la diferencia y lograr algo, probablemente te convenga más fijarte en Alaska. Probablemente te convenga más fijarte en Iowa. No sé si tendrán necesariamente más éxito, y de forma similar, todavía necesitas una victoria aplastante en esa noche para abrirte paso en esos estados.

Pero es mucho más fácil marcar la diferencia y diferenciar tu candidatura de las demás en esas elecciones, esos mercados y electorados más pequeños, donde, en términos de votos totales, un cambio relativamente pequeño en Alaska o Iowa tendrá mucha más repercusión que en Texas, donde es como intentar abarcar un océano.

Bueno, hablemos de esas dos contiendas. En Alaska está Mary Peltola, una exmiembro de la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves esa candidatura?

Alaska es otro estado donde ya he visto esta película antes. En 2022, hubo un comentario en Twitter que decía: “No subestimen a Alaska”. Siempre es el estado clave. Es un estado diferente, con un electorado relativamente pequeño y una demografía interesante. Tiene una fuerte presencia de la clase trabajadora.

Han demostrado una tendencia a apoyar a los demócratas, ya sea Mark Begich, o recordemos a Tony Knowles, o a la propia Peltola en la contienda por la Cámara de Representantes.

Hay suficiente diversidad como para que exista una oportunidad.

Yo diría que Dan Sullivan es un veterano de la Infantería de Marina con una trayectoria impecable. Si tuvo algún desafío, probablemente lo superó en el umbral inicial, cuando derrotó a Begich en 2014.

Es difícil derrotar a un candidato en ejercicio, punto. Creo que las esperanzas de los demócratas se basan en el hecho de que Peltola ganó en la elección especial y luego volvió a ganar en 2022, lo que le da ventaja en el voto por orden de preferencia.

Ese es otro aspecto que los demócratas deben considerar. Existe la idea de que el voto por orden de preferencia beneficia inherentemente a los demócratas, y puede haber casos en los que así sea. Sin duda, fue el caso con Peltola en un principio. ¿Pero por qué? Porque los republicanos estaban divididos. Había dos vertientes del republicanismo: Sarah Palin contra...

Digamos el nombre de la persona contra la que se opone, pero conviene mencionar, a modo de contexto, que Alaska tiene un sistema peculiar donde cuatro personas avanzan a la siguiente ronda. Y luego está el voto por orden de preferencia en las elecciones generales con cuatro candidatos. No es la forma habitual en que se conciben estas elecciones, donde normalmente solo hay dos candidatos.

Así es. Y había un descendiente de Begich, así que estos nombres aparecen y desaparecen constantemente en la política de Alaska.

Pero la primera vez que se postuló, fue contra Palin, y en el contexto inmediato del voto por orden de preferencia, había suficientes divisiones en el bando republicano como para que Peltola pudiera posicionarse como la candidata moderada frente a dos republicanos. Terminó ganando y revalidó su escaño en las siguientes elecciones generales.

Cuando se enfrentó directamente a Nick Begich tras su regreso, perdió.

Así que no quiero decir que no sea la candidata más fuerte que los demócratas podrían haber presentado. Sin duda lo es. Simplemente creo que no se dan las condiciones, desde el punto de vista de las divisiones republicanas. No hay la misma intensidad que podría haber habido.

La razón por la que Texas resulta atractivo es que existen algunos problemas con el candidato y algunas divisiones dentro del partido. Eso no ocurre en Alaska.

Sí, la situación es que la esperanza de los demócratas radica en parte en que los republicanos desmoralizados simplemente no acudan a votar. Trump no está en la boleta. No están contentos con cómo van las cosas bajo el mandato de Trump. Se quedan en casa, y Peltola gana porque es una candidata fuerte y, además, los demócratas están muy motivados en este contexto para ir a votar.

Así es. También creo que en el mercado de Anchorage, es más fácil comprar las propiedades a un precio más bajo que en San Antonio o algún otro lugar. En términos de rentabilidad y asignación de recursos, tiene mucho sentido.

De manera similar, en Iowa —volviendo a la cuestión de la reelección frente al puesto vacante— si se tratara de Joni Ernst, la situación sería diferente. Pero mantener un puesto vacante resulta más costoso para el partido en el poder, y crea oportunidades.

Los republicanos tienen una excelente candidata allí, Ashley Hinson, miembro de la Cámara de Representantes, muy dinámica y con buena presencia en televisión. Creo que les irá bien. Sin embargo, el Medio Oeste atraviesa un momento difícil. El sector agrícola se está viendo muy afectado por los aranceles. Ya hay suficientes problemas en esa candidatura.

Además, hay una reñida contienda por la gobernación.

Rob Sand, el candidato demócrata a gobernador, es muy fuerte.

Así es. Y me preocuparía más si Sand se postulara al Senado. Pero esto demuestra que están ocurriendo cosas a nivel estatal que no se pueden dar por sentadas.

Si yo fuera republicano, me centraría en eso y me aseguraría de que no nos pillen desprevenidos.

¿Qué opinas de Michigan? Conozco republicanos que parecen estar cada vez más entusiasmados con la posibilidad de ganar en Michigan, donde Gary Peters se retira, porque creen que los demócratas nominarán a Abdul El-Sayed, el candidato más afín a Sanders, que hizo campaña con Hasan Piker y ahora lidera las primarias demócratas allí.

Los demócratas no han pensado mucho en qué pasaría si pierden un escaño.

Sí.

Pero, ¿crees que se está convirtiendo en una oportunidad de ganar o no realmente en este contexto?

Bueno, debería ser una oportunidad de ganar de todos modos. Este es un estado que Trump ganó. Lo ha ganado dos veces. Mike Rogers fue un candidato fuerte que se quedó a las puertas de la victoria la última vez. Así que, en igualdad de condiciones, debería ser la prioridad.

Como bien dices, el entorno lo complica aún más. Pero, como bien señalas, lo que está sucediendo en las primarias demócratas allí es asombroso.

Como alguien que ha trabajado en la política republicana, sobre todo en la política del Senado, durante bastante tiempo, es la primera vez en mucho que veo una situación tan inquietantemente similar a la que los republicanos han vivido durante década y media. Esta experiencia de los demócratas presentando candidatos que probablemente son objetivamente más débiles y más propensos a perder.

No sé si les pasará factura, pero está clarísimo que si presentas a alguien que no está a la altura del estado —y recordemos que esto es algo que los demócratas han aprovechado en Arizona—, las consecuencias pueden ser negativas.

Recuerdo Arizona, donde tanto Kyrsten Sinema, en un caso, como Mark Kelly, en otro, simplemente esperaron, tuvieron el terreno para ellos solos, acumulando dinero mientras los republicanos gastaban dinero, se atacaban entre sí y dividían al partido.

Cuanto más se prolongue esta situación en Michigan, más divididos estarán.

Son las primarias de agosto.

Primarias de agosto. Exacto.

Falta un poco.

Para quienes no lo sepan, hay primarias en el Partido Demócrata entre El-Sayed, el candidato más progresista, y Mallory McMorrow y Haley Stevens. McMorrow se sitúa un poco entre los dos. Stevens es sin duda la candidata más tradicional del Partido Demócrata, y parece que se están dividiendo el voto.

Sí.

Además, El-Sayed los ha puesto en un aprieto con el tema de Gaza, que se ha convertido en un asunto muy delicado en la política del Partido Demócrata, y ninguno de los dos ha sabido manejarlo con eficacia.

Creo que esta es una contienda fascinante. Sin duda, este es otro ejemplo de cómo la Casa Blanca hizo un excelente trabajo al respaldar a Rogers desde el principio, allanando el camino. Existe la oportunidad de ganar un escaño.

En una noche donde todos estos factores están en juego, los republicanos no tienen ninguna posibilidad de ganar en Michigan. Pero nos encontramos ante una situación en la que esta contienda estará abierta a menos que algo cambie.

Porque incluso si Stevens logra la victoria por un margen estrecho, este no es el tipo de primaria que produce un candidato con los recursos y la unidad necesarios para asegurar la victoria. Creo que la competencia será reñida hasta la noche de las elecciones.

Algo que se observa en Michigan —y creo que también se vio en las primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes, donde Massie perdió— es cómo las posturas sobre Israel, los palestinos y la guerra en Irán están dividiendo a ambos partidos de maneras complejas.

Massie, por supuesto, es un gran crítico de Trump —aunque antes no lo era— y fue clave en la publicación de los archivos de Epstein. Fue derrotado.

Pero era uno de los favoritos de Candace Owens y Tucker Carlson. En su discurso de concesión, dijo: “Habría salido antes, pero tuve que llamar a mi oponente y reconocer mi derrota, y me costó encontrar a Ed Gallrein en Tel Aviv”.

AIPAC gastó mucho dinero en contra de Massie. Massie afirmó que cree que habría ganado de no ser por las disputas sobre Israel.

Y, por cierto, a Massie le fue mucho mejor entre los jóvenes republicanos que entre los mayores. Hubo una enorme brecha generacional en esas primarias.

Algo está sucediendo aquí que creo que va a florecer —o fracturar, mejor dicho— en 2028 para ambos bandos: creo que Israel, Irán y Gaza se han vuelto temas muy difíciles de manejar para ambos partidos. Sus bases están divididas internamente en estos asuntos.

Sí, creo que el caso de Massie es muy interesante porque ha sido un personaje polémico a lo largo de su carrera. Esa ha sido su marca personal desde siempre. Me recordó a una de las mejores frases que he escuchado de la era Trump.

Creo que fue en una entrevista de 2017 con The Washington Examiner. Su frase fue: “Durante todo este tiempo, pensé que votaban por republicanos libertarios. Pero después de reflexionar, me di cuenta de que cuando votaron por Rand, Ron y por mí en estas primarias, no votaban por ideas libertarias, sino por el tipo más loco de la contienda. Y Donald Trump ganó el premio al mejor de su clase, como lo habíamos hecho hasta que él llegó”.

Es una excelente síntesis de todo esto, y te da una idea de quién es Massie.

Creo que fue una espina clavada para la Casa Blanca y para el partido durante mucho tiempo. Pero, como bien dices, supo abordar temas que tienen una gran repercusión en internet.

Si puedes tomar algunos de estos temas polémicos que generan mucha participación y convertirlos en tu estrategia —aunque no era exactamente de lo que estábamos hablando—, él logró envolverse en ellos de una manera que atrajo mucha atención y, en cierto modo, le benefició.

Pudo competir en una contienda bastante reñida. Y creo que esa es una valiosa manera de captar la atención.

Si eres candidato, sobre todo un candidato disidente, e intentas centrar las campañas en estos temas, puedes encontrar una audiencia, y si esto te reporta beneficios electorales o no, es algo a tener en cuenta.

Bueno, algo que estamos viendo en muchos lugares es una escisión entre lo que yo llamaría los republicanos de Fox News y los republicanos de YouTube.

Esto se observa en las primarias para gobernador de Florida, en la derecha, donde tenemos un candidato muy radical y, diría yo, bastante antisemita, que ha sido muy popular entre los jóvenes republicanos de ese estado. Y Trump se ha situado en ambos lados de esta línea. De alguna manera, logró unir, al menos en las elecciones de 2024, al mundo republicano de los podcasts y al mundo republicano de Fox News.

Pero, a mi parecer, esos grupos se están separando. Podríamos llamarlo la división entre Tucker Carlson y Ben Shapiro. Se ve una y otra vez. Obviamente, los demócratas también tienen sus propias fracturas en torno a estos temas, pero me interesa saber, en términos generales, cómo percibes esta división. Parece que la política entre los republicanos jóvenes es muy diferente a la de los republicanos veteranos en este momento.

Creo que tienes razón. Es mucho más fácil sintetizar —¿quién sabe adónde nos llevará?—, pero creo que a los republicanos les resulta más fácil contener esto y resolverlo.

Estoy observando a Vance, quien se ha pronunciado al respecto y está tratando de resolverlo, porque existe una brecha generacional. Hay ciertas políticas que se han arraigado...

¿Qué facilita la resolución de este problema en el bando republicano? Por ejemplo, ¿cómo se va a mantener a Shapiro y Carlson juntos en un mismo partido?

Bueno, no creo que Carlson quiera estar involucrado en ningún partido ahora mismo.

Es decir, él apoya a los republicanos. Habló en la Convención Nacional Republicana de 2024.

A menos que Carlson se presente a las elecciones de 2028, se ha marginado deliberadamente de una manera que, creo, le ha resultado muy efectiva para conectar con cierto público.

Déjame insistir en esto, porque me interesa mucho escuchar tu opinión. Para mí, lo que parece estar sucediendo es que Carlson está apostando —no digo que no sea sincero, puede que lo sea para él— a que el Partido Republicano está evolucionando de la misma manera que Trump, quien alguna vez fue un candidato extraño, excéntrico y vanidoso, se ha convertido en la figura dominante de la política republicana.

Lo que Carlson percibe, y tal vez también contribuye a moldear, es que los jóvenes republicanos tienen puntos de vista muy, muy diferentes sobre muchos de estos temas.

Vivimos en una sociedad que satura de atención. Y no estoy diciendo que él y Owens estén donando al comité de campaña republicano para el Senado, pero son de derecha. No creo que eso sea discutible.

Están apoyando a candidatos en las primarias republicanas. Ambos respaldaron a Massie, por ejemplo. Sí, tal vez estén perdiendo algunas batallas ahora, pero creo que su punto de vista es que lo único que mantiene unido al partido es el propio Trump, y que ni Vance ni Marco Rubio pueden hacerlo.

Así que apuestan a que, una vez que Trump pierda el control absoluto del Partido Republicano, lo que crecerá será su facción. De hecho, ganar algunas de estas batallas perdidas les conviene ahora mismo.

Esta es la economía de la atención, ¿no? A Carlson le conviene llamar la atención como sea, incluso ahora mismo enfrentándose a Trump, porque hay un interés por eso que no existía hace un par de años.

Pero no sé si ese es su proyecto. No sé si su propuesta electoral es viable. Creo que está intentando construir su propia plataforma. Está intentando crear su propia audiencia, y creo que realmente tiene muchas posturas que está definiendo sobre la marcha.

Pero creo que la cuestión es más compleja: ¿Por qué creo que es más fácil para los republicanos? Bueno, creo que para los demócratas, este es un tema crucial que se pondrá de manifiesto en 2028, hasta el punto de que el político más talentoso de la contienda, como Josh Shapiro, ¿tendrá alguna posibilidad?

Parece el tipo de tema, por su cercanía, que influiría en el panorama de la candidatura de Shapiro. Lo marginaron por este tema incluso en la contienda por la vicepresidencia en 2024.

Creo que es un tema tan central que lo dificulta, mientras que en el Partido Republicano subyace a muchas otras cuestiones.

Generacionalmente, tenemos a la generación de Fox News, la generación del baby boom, marcada por la política más idealista de la afinidad compartida con el Estado de Israel, el imperativo cristiano y el enfoque de Mike Huckabee, frente a un Partido Republicano más joven, un partido que con el tiempo se ha convertido en un partido con baja confianza en las instituciones y escéptico ante ellas.

Del mismo modo que Trump explotó el escepticismo hacia el proyecto neoconservador y su idealismo para convertirlo en algo mucho más escéptico y quizás cínico, creo que hay que defender la alineación republicana con la causa y el Estado de Israel en sus propios términos, en términos de un enfoque de “Estados Unidos primero”. ¿Por qué esto beneficia a Estados Unidos?

Eso es lo que Vance está explorando: explicar el apoyo a Israel en todas sus formas de una manera mucho más transaccional.

Pero me pregunto si podrá mantener esa coherencia, porque creo que lo veo de forma diferente a ti. Me parece que los demócratas están... no quiero decir que se esté formando un consenso, porque creo que habrá mucho debate.

Chris Van Hollen, un senador demócrata muy tradicional de Maryland, pero que ha sido un líder en algunos de estos temas relacionados con Israel, básicamente dice: “Miren, los demócratas necesitamos un nuevo consenso sobre esto”. Incluso las figuras más moderadas, o al menos las más convencionales, del Partido Demócrata lo están apoyando.

Mientras tanto, parece que la escisión en el bando republicano será más difícil porque realmente existe este bando del sionismo cristiano, este bando de la guerra en Irán, frente al bando de Carlson-Owens.

Mencionaste a Huckabee, pero la entrevista de Carlson-Huckabee es un muy buen ejemplo de hasta qué punto están distanciadas estas posturas. No va a haber una facción a favor de la guerra en Irán en las primarias demócratas. Simplemente no va a suceder.

Y la opinión de Shapiro, que considera a Netanyahu un desastre, será también la de Gavin Newsom, la de Pete Buttigieg y la de Alexandria Ocasio-Cortez, y entonces tendrán que encontrar la manera de plasmarla en propuestas políticas.

Parece que, al observar las facciones del Partido Republicano, Fox News y YouTube, lo que es popular en una y lo que es popular en la otra resulta irreconciliable. No se trata de la pregunta que los demócratas tendrán que plantear: “¿Hasta dónde se debe presionar a Israel para que deje de ser un estado de apartheid?”, sino que, en el bando republicano, la pregunta es: “¿Creen que Israel es un gran país? ¿O creen que nos ha llevado a una guerra desastrosa en Irán y está distorsionando nuestra política exterior?”.

Me preocupa mucho cómo esto podría derivar en antisemitismo y otras cosas, pero me parece muy difícil que los republicanos lo acepten.

Y en cierto modo, la última frase de Massie —“Tuve problemas para contactar con mi oponente porque estaba en Tel Aviv”— me pareció una señal de que las cosas podrían tomar un rumbo bastante desagradable allí.

Sí, la situación se pondrá fea. Pero si observamos lo que hacen Massie, Marjorie Taylor Greene e incluso Carlson, vemos que no se trata necesariamente de estrategias electorales.

La economía política actual permite, de alguna manera, tener una carrera como podcaster o como figura mediática en YouTube o en otros medios. Mientras que en ciclos anteriores un congresista de base podría haber aspirado a un cargo superior u otras cosas, ahora su salida probablemente se reduce a mantener el contacto con esta audiencia.

Vale, pero antes decíamos que las estrategias para captar la atención eran estrategias electorales. ¿Sigue siendo cierto?

Porque si analizamos las principales lecciones actuales, se puede ganar dominando la atención, y Trump fue probablemente el primero en hacerlo de una forma que antes no era posible.

Pero fíjense en Zohran Mamdani derrotando a Andrew Cuomo y Brad Lander en una contienda con muchos demócratas. Fíjense en Platner. Destrozó a Mills dominando la atención.

¿Tiene Spencer Pratt alguna posibilidad en Los Ángeles? No me parece del todo imposible.

Talarico surgió de la nada porque se hizo muy popular en TikTok y acabó apareciendo en el programa de Joe Rogan.

Una de las cosas más significativas de esta época es que la economía de la atención está transformando la economía política. Los políticos en ejercicio, acostumbrados a esta forma más tradicional de captación de atención institucional —ya saben, ganarse el apoyo del consejo editorial del periódico estatal o local—, están siendo derrotados por candidatos que saben cómo captar la atención en línea.

Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero diría que si analizamos las personalidades y los hábitos de estas personas, en particular de Greene, cuando rompió con Trump, no fue porque pensara que eso la beneficiaría. Había un elemento de oposición. Había circunstancias personales detrás de eso.

Si conoces a Massie —y yo lo conozco, y me cae bien hasta cierto punto—, él quiere provocar polémica. No quiere convertir esto en un movimiento.

Esto nos lleva de nuevo al tema de Carlson. Estoy seguro de que tiene muchas ambiciones interesantes y quiere tener el máximo margen de maniobra, pero no creo que esto se trate de algo más amplio. Creo que sería formidable y...

¿Crees que se postulará a la presidencia?

No lo creo, y no sé qué pasaría. Sería un caos. No lo sé. El desastre sería interesante.

No tengo la impresión de que eso sea lo que esté haciendo. Creo que está jugando con muchas cosas que podrían alimentar esa especulación, y creo que eso le beneficia a él y a su empresa en este momento.

Sinceramente, creo que está, en tiempo real, jugando con todo tipo de ideas que llevan mucho tiempo rondando por su cabeza.

Esa es básicamente mi intuición sobre él.

Pero el punto que mencionas sobre Greene y Massie —lo que se interpone entre la política que ellos parecen considerar más auténtica y viable, sin duda lo que está sucediendo ahora con la atención de la derecha— es el propio Trump, un presidente bastante mayor en su segundo mandato.

Estoy de acuerdo en que ahora mismo, si el Partido Republicano decide virar hacia la energía más caótica de Carlson, Owens, populista, online, los archivos Epstein, etc., que Trump supo aprovechar bastante en 2024 y que ahora está llevando a cabo con un montón de cosas que la gente de esa parte de la coalición no esperaba que hiciera, aun así no se puede vencer a Trump.

Cuando dice: “Soy MAGA”, tiene razón.

Sí.

Pero Trump no estará ahí para siempre. ¿Podrá Vance controlar estas cosas? ¿Podrá resistirlas? ¿Se adelantó Massie? ¿Son estas las personas que nos dicen hacia dónde va la cosa?

Cuando Trump ya no esté en el poder —y él es la prueba de fuego unidimensional de todo el Partido Republicano— todo se desmoronará en el caos. Estas cosas que ahora parecen tener mucha fuerza, pero que él puede frenar, no habrá nadie que las detenga.

Sí. Creo que ha logrado, por pura fuerza de la naturaleza, mantener unidas algunas de estas contradicciones dentro del partido.

Pero creo que gran parte de esto es cuestión de actitud. Ni siquiera se trata necesariamente del tema en cuestión. Ni siquiera se trata necesariamente de las políticas.

Su don era poder complacer a todo el mundo, ser una contradicción andante de una manera que, en cierto modo, funcionaba. Creo que eso es muy difícil de lograr para cualquiera en cualquiera de los dos partidos.

Pero, como en todo —y los demócratas también se enfrentan a esto—, al final, se pueden tener estas conversaciones, pero se necesita un vehículo y un medio para canalizar todo esto y resolverlo de manera que al menos se supere el obstáculo del 48 o 49 por ciento de los votos necesarios para vencer al otro bando.

Ya sea Vance u otra persona, creo que gran parte de esto se centrará en el camino hacia 2028. ¿Qué decide hacer el presidente? Obviamente, tiene un enorme poder institucional, y en mi opinión, lo más lógico es traspasarlo a su vicepresidente y sucesor.

Creo que lo que suceda a continuación dependerá de cómo los republicanos afronten el hecho de que la antigua versión del partido no es lo que los votantes querían. No va a volver, y puede que no sea en la forma en que la vemos ahora.

Pero necesitas encontrar algo que atraiga a tus votantes y que no se estanque intentando resolver los problemas de los 80 y 90, porque esa parece ser la tendencia.

Hemos visto la disputa entre Trump y Nikki Haley. Simplemente no puede ser eso. Tiene que haber algo diferente, algo que reconozca el atractivo de Trump y lo que ha logrado, pero que a la vez sea menos centrado en la personalidad.

Ese será el reto para cualquiera, ya sea Vance o cualquier otro.

¿Hay republicanos —y no me refiero solo a quienes podrían competir en 2028, sino a republicanos electos y emergentes del partido— que creas que representan o intentan forjar versiones interesantes de ese futuro?

Creo que los demócratas tienen una idea de quiénes son sus jóvenes promesas, pero Trump es una figura tan importante, y luego está, obviamente, la esperada carrera por la sucesión entre Rubio y Vance.

Sí.

Pero como alguien que sigue de cerca al Partido Republicano, ¿a quién consideras un indicador clave o una señal de hacia dónde se dirige?

Es una excelente pregunta. Me preocupa ser como generales que luchan la guerra pasada. Creo que la gente ha estado tratando de descifrar cómo sería el trumpismo sin Trump durante la última década, porque se esperaba que fuera algo pasajero, así que habría que aprovechar lo bueno y desechar el resto.

Sin duda, ha habido diferentes versiones; creo que la transformación de Rubio ha sido fascinante y bastante efectiva en muchos sentidos. Eso es demasiado simplista.

Esta ha sido la visión de Vance desde que entró en política.

Pero los que han estado experimentando con esto a nivel del Congreso, como Josh Hawley —no creo que sea necesariamente el indicado—, pero observándolo a él y a Jim Banks, de manera similar, se nota el espíritu emprendedor, tratando de tantear el terreno y ver qué pueden hacer, ya sea captar la atención o que la Casa Blanca lo aproveche de maneras que no se ajusten a la ortodoxia del viejo partido.

Creo que estos tipos han sido realmente interesantes.

En definitiva, la clave de Trump es que gran parte de esto no se trata de políticas, sino de actitud. Se trata de cómo te posicionas frente a la izquierda. Y todavía no he visto a nadie que haya comprendido ese aspecto.

Creo que existe una tendencia a centrarse demasiado en ideas políticas interesantes que nos entusiasman, y eso no necesariamente entusiasma al electorado en las primarias de 2027 y 2028.

Si asesoras a candidatos republicanos en algunos de los estados que hemos mencionado, obviamente hay que tener en cuenta las cualidades específicas del candidato demócrata al que se enfrentan. Pero, en términos generales, ¿cómo les aconsejarías que se presentaran contra el Partido Demócrata ahora mismo?

Creo que es necesario vincular al candidato, independientemente de sus peculiaridades, con el partido nacional, que incluso los demócratas perciben como débil e ineficaz y, en cierto modo, ligado a posturas impopulares.

Creo que hay pruebas suficientes, para cualquiera que haya estado involucrado en política entre 2020 y 2022, de que existen numerosos ejemplos de ello. Estamos empezando a verlo con Talarico, pero creo que es algo común entre la mayoría.

Ponlos a la defensiva y haz que rindan cuentas por lo que dijeron e hicieron hace mucho tiempo, porque a la luz del día, seis años después, parece un mensaje de otro planeta.

Ver su postura sobre Harris, ver su postura sobre Biden, intentar vincularlos con puntos donde ya se ha emitido un veredicto.

Es decir, es la vieja y vieja investigación de la oposición, la buena y vieja creación de mensajes y anuncios y —volviendo al punto de la atención— encontrar maneras de que esto se abra paso y casi los convierta en memes y los margine.

Volviendo a lo de Blake Masters como un bicho raro: hay que descifrarlo y descifrarlo, porque algunas personas, tal vez lo entiendan simplemente porque es obvio, pero hay que pintar un cuadro convincente.

Quizás Pratt sea el futuro. No lo sé. Quizás veamos buen contenido de video con IA.

Pero ese es el tipo de cosas que necesitan abrirse paso en esta economía de la atención.

Como siempre, nuestra última pregunta: ¿Qué tres libros recomendaría al público?

Tres libros para su público. Estoy pensando en uno que probablemente la mayoría de su público no haya leído, pero debería. Matthew Continetti escribió una historia de la derecha titulada “La derecha”.

Ha estado presente en el programa.

Bueno, no recomendó su propio libro, así que [ambos ríen] — creo que realmente hizo el mejor trabajo que he visto al recordarnos que la historia no solo no empezó en 2016, sino tampoco en 1980.

Las iteraciones y evoluciones del Partido Republicano a lo largo de 100 años son importantes e instructivas en cuanto al momento actual y cómo se relaciona con el momento histórico.

Siempre ha existido este ala populista, antisistema y más conspiracionista.

Absolutamente. Y de maneras interesantes, es como cerrar un círculo.

Pero sí, el hecho de lo fluidas que son algunas de estas cosas —vale la pena por la perspectiva de dónde surgió todo esto. Obviamente, hay otras capas que son complejas, pero creo que es un libro muy bueno y una buena lectura.

Otro que creo que, especialmente en este momento, tiene un nuevo significado ahora que hablamos de IA. Y los centros de datos y todo eso es el tema de “Apple en China” de Patrick McGee.

Me pareció muy interesante desde el punto de vista de la política industrial, de la política exterior y de la seguridad nacional. Realmente muy bueno y vale la pena que lo lean sus lectores.

Yo me decanto por la abundancia. Creo que “The Frackers” de Gregory Zuckerman es muy interesante para comprender nuestro dominio, evolución y revolución energética.

Ver cómo pasamos de una mentalidad de escasez en la década de 2000, cuando comencé mi carrera, a convertirnos en la Arabia Saudí del gas natural es algo que la élite no previó. No es algo que la gente realmente inteligente previó. No era el modelo al que habíamos basado nuestras políticas, y creo que todavía no hemos asimilado del todo lo revolucionario que fue. Es una lectura importante para su público.

Liam Donovan, muchas gracias.

Gracias, Ezra.

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