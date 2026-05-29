Banco Provincia licitará casas y locales comerciales en Buenos Aires y CABA: características y todos los precios

El proceso se enmarca en una estrategia para ampliar su oferta en futuras etapas mediante mecanismos abiertos y competitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Provincia abrió una licitación para vender 24 inmuebles ubicados en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con apertura de sobres prevista para el 8 de junio de 2026.

El acto principal se realizará en Guanahani 580 (tercer nivel, núcleo A), en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las propiedades del interior bonaerense tendrán aperturas de ofertas en las sucursales correspondientes a su localización.

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La nómina incluye unidades en Lincoln, Balcarce, General Arenales, Mar del Plata (en las zonas de Güemes y El Monolito), Salto y San Clemente del Tuyú. Cada inmueble cuenta con su propio número de licitación pública para identificar y seguir cada operación.

La información completa, con imágenes, pliegos licitatorios, características generales y valores de referencia, está disponible en www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles, donde también figura el contacto del equipo a cargo de la comercialización.

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La apertura de sobres prevista para el 8 de junio de 2026

La convocatoria fue difundida a través del Boletín Oficial y con publicaciones en diarios de alcance provincial y nacional.

Según el banco, el proceso se enmarca en una estrategia para ampliar su oferta en futuras etapas mediante mecanismos abiertos y competitivos.

Todas las propiedades

Se publican los datas que figuran online en el banco.

Localidad: ALEJANDRO KORN. FLORIDA 349. Vivienda

Valor: $60.330.000,00

Inmueble en PB. 5 ambientes, todos conectados por amplias aberturas sin carpinterías (dos de ellas sin ventanas al exterior), baño y cocina. Posee un paso lateral descubierto sobre todo el largo de la vivienda y amplio fondo. Sup: Terreno: 374,98 m2. - Cubierta: 131 m2.

Localidad: BALCARCE. Vivienda.

Valor: $50.600.000,00

Localidad: CASEROS. Calle: AVENIDA MITRE 5754/5756. A la venta por Licitación

Valor: $52.000.000,00

Vivienda unifamiliar en PH, ubicada al contrafrente de la propiedad, y se accede por un pasillo lateral independiente. Distribuida en una planta y se compone de cocina, comedor, baño, dormitorio, y dos patios.

Localidad: CASEROS. Calle: FRAY MAMERTO ESQUIU 4567 . Licitado / Disponible para recibir ofertas

Valor: $65.300.000,00

Vivienda unifamiliar en PH, ubicada al frente. Distribuida en dos plantas, encontrando en PB. Sup. Total: 171.10m2. Sup. cub.: 78.10m2. Sup. desc.: 77.96m2. Sup. Semicub.: 15.04m2.

Localidad: CITY BELL. Calle: 471 1309/11. Por Licitación. Vivienda

Valor: $94.000.000,00

Vivienda unifamiliar sometida a PH. Planta baja, ingreso por estar-comedor, cocina con comedor diario, 3 dormitorios, uno en suite, lavadero y cochera.

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES. Calle: ACEVEDO 421 y 427. Piso: 3. Dpto: D. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Vivienda

Valor: $287.000.000,00

Departamento de 4 ambientes. Cochera en subsuelo y Baulera. Sup.Cub. UF: 81,28 m2; Sup. Balcón.: 2,66 m2; Total para la UF: 83,94 m2 - Sup. Cochera: 28,07 m2 - Sup. Baulera: 1,47 m2.

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES . Calle: ACEVEDO 421 y 427. Piso: 3. Dpto: C. Licitado / Disponible para recibir ofertas. VIVIENDA

Valor: $235.000.000,00

Departamento de 3 ambientes. Superficies. Dpto.: Cub.: 62,34 m2; Balcon: 6,61 m2; Total: 68,95 m2 - Cochera: Sup cubierta y total: 21,19 m2 - Baulera: Sup. Cubierta y total: 1,52 m2.

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES. Calle: VALLEJOS 3126/8. Piso: 2. Dpto: B. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Vivienda con cochera

Valor: $284.000.000,00

Departamento ubicado al contrafrente; Semipiso de 4 ambientes con pequeña dependencia. Sup. U.F.: 111,34 m2 - Sup. Semicubierta: 2,23 m2 - Sup. Balcón: 9,94 m2.

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES. Calle: BALCARCE 302 CIUDAD DE BUENOS AIRES 302. A la venta por Licitación. Local comercial

Valor: $3.150.000.000,00

Inmueble corporativo, en el barrio de Monserrat, desarrollado en SS, PB y 2 niveles. Sup del Terreno: 1.613,00 m2 - Sup. Cub.: 4.395,00 m2.

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES. Calle: AVENIDA ASAMBLEA 819, 821 y 827. Piso: 8. Dpto: B. A la venta por Licitación. Vivienda

Valor: $196.000.000,00

Vivienda unifamiliar, con baulera en azotea. Se compone de estar-comedor, cocina, lavadero, toilette, dependencia de servicio con toilette, tres habitaciones, baño y balcó.

Localidad: SAN MARTIN. Calle: CASEROS (95) 2191. Piso: 5. Dpto: 2 . A la venta por licitación. Vivienda.

Valor: $92.950.000,00

Departamento ubicado en un edificio de perímetro libre compuesto por SS, PB y 9 pisos sobre rasantes.

Localidad: GENERAL ARENALES. Calle: AVDA.CENTENARIO S/N (PROX. A RUTA NAC 65) S/N. A la venta por Licitación. Oficina y tinglados.

Valor: $33.000.000,00

Unidad Productiva de cría de animales. Techo parabólico y piso de cemento.

Localidad: GENERAL PACHECO. Calle: CORONEL VILELA S/N. A la venta por Licitación. Vivienda.

Valor: $123.200.000,00

Se trata de una edificación modesta desarrollada en planta baja, construida con muros de mampostería revocados y cubierta a dos aguas de chapa.

Localidad: LA PLATA. Calle: 75 826 LA PLATA 826. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Vivienda.

Valor: $63.800.000,00

Vivienda unifamiliar desarrollado en PB, ingreso por living, dos dormitorios, baño principal, cocina-comedor con salida al exterior, importante patio con lavadero, toilette, parrilla y pileta.

Localidad: MAR DEL PLATA. Calle: LAS HERAS 2582. Piso: P.B. y sótano. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Local comercial

Valor: $150.000.000,00

Local comercial a la calle ubicado en planta baja y subsuelo de un edificio de viviendas de 8 niveles. Superficie Cubierta S.S. (Pol. I-15): 261,04 m2; Superficie Cubierta PB (Pol. 00-15): 276,62 m2; Superficie Total de la UF 15: 537,66 m2.

Localidad: MAR DEL PLATA. Calle: MAGALLANES 10228. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Terreno.

Valor: $13.900.000,00

Lote de medidas regulares, emplazado en posición medial, con frente sobre calle de tierra. Sup: 233,00 m2.

Localidad: MAR DEL PLATA. Calle: Reforma Universitaria N° 39. A la venta por Licitación. Terreno.

Valor: $413.000.000,00

Localidad: MONTE CHINGOLO. Calle: GENERAL GUIDO 3343. Unidad funcional: Parcela 9. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Terreno.

Valor: $96.800.000,00

Lote independiente, en terreno baldío, con muros medianeros. Sup. de terreno: 433,00m2.

Localidad: MONTE CHINGOLO. Calle: GENERAL GUIDO 3343. Unidad funcional: Parcela 8. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Terreno.

Valor: $96.800.000,00

Lote independiente, en terreno baldío, con muros medianeros. Sup. de terreno: 433,00m2.

Localidad: QUILMES. Calle: AVENIDA HIPOLITO IRIGOYEN 568/74. Dpto: LOCAL 193. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Local en galería.

Valor: $14.500.000,00

Local Comercial N° 193 interno en entrepiso de galería Colón. Superficie total de 23,99 m2.

Localidad: SALTO. Calle: PIEDRAS 612. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Vivienda.

Valor: $36.300.000,00

Localidad: SAN CLEMENTE DEL TUYÚ. Calle: CALLE 63 180. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Cochera.

Valor: $11.800.000,00

Cochera N° 7, cubierta, ubicada en el subsuelo del edificio “Ondina IV”. Ancho: 2,22 m2.

Localidad: SANTOS LUGARES. Calle: NEUQUEN 3743 SANTOS LUGARES 3743. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Vivienda.

Valor: $154.000.000,00

Vivienda unifamiliar sobre lote propio de medidas regulares entre medianeras, a 3 cuadras del centro de la ciudad. Sup. Terreno: 322,50 m2 - Sup. Cubierta: 216,00 m2 - Sup. Semicubierta: 25,00 m2 - Sup. Descubierta: 190,00m2.

Localidad: VILLA SOLDATI. Calle: HUSARES 1550 VILLA TESEI 1550. A la venta por Licitación. Vivienda.

Valor: $60.500.000,00

Vivienda unifamiliar sobre lote propio desarrollada en una sola planta. Sup. terreno: 233 m2 - Sup. cubierta: 82,65 m2 - Sup. semicubierta: 4,95 m2 - Sup. descubierta: 154,50 m2.

Localidad: EL TRIUNFO. Calle: SPORTARO s/n. Licitado / Disponible para recibir ofertas. Terreno.

Valor: $10.450.000,00

Lote baldío de forma irregular, a pocos metros de la esquina de 20 x 40, con una Sup. Tot.: 800,00 m2, el mismo posee servicio de agua y luz.