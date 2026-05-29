Alquileres: qué arreglos debe pagar el dueño y cuáles el inquilino según la ley

Todas las reparaciones estructurales, como problemas de gas o filtraciones, son responsabilidad exclusiva del dueño según la Ley de Alquileres

En Infobae a la Tarde, el especialista Sergio Mohadeb (@derechoenzapatillas) aclaró ante la consulta recurrente de quién debe afrontar cada gasto en una vivienda alquilada y cuáles son los límites legales, a raíz de la viralización de un chat entre dueño e inquilino por una cañería tapada.

Durante la emisión, Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw impulsaron la revisión de los conflictos de convivencia más frecuentes en los edificios porteños y bonaerenses.

El reparto de responsabilidades: qué dice la ley sobre dueños e inquilinos

“El dueño tiene que entregar el departamento en condiciones habitables”, sentenció el abogado en el inicio de su intervención, al analizar el caso viral que enfrentó a un propietario y a su inquilino por una cañería tapada.

Remarcó que la principal obligación recae en el propietario: “Hay una responsabilidad. La mayoría de los casos que llegan al Poder Judicial por cuestiones de responsabilidad civil es por pérdida de gas o monóxido de carbono”.

El contrato de alquiler define los límites entre gastos del propietario y del inquilino, permitiendo negociar cláusulas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado insistió en la importancia de que la instalación de gas esté correctamente revisada antes de entregar la unidad: “Si no está en condiciones, hay una responsabilidad y la mayoría de las sentencias responsabilizan al dueño”.

Sin embargo, Mohadeb aclaró: “Lo estructural lo paga el dueño, el mantenimiento diario, una destapación, algo menor, está a cargo del inquilino”. Subrayó que el límite lo define el contrato, ya que “hoy hay mayor libertad para negociar y pactar las cláusulas”.

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Frente a la pregunta sobre qué sucede si el inquilino rompe algo estructural, Mohadeb fue tajante: “Si el inquilino destrozó un caño por torpeza, va a tener que pagarlo”.

Consorcios y convivencia: hasta dónde llega la tolerancia

El equipo de Infobae a la Tarde trasladó la consulta sobre el alcance de los ruidos molestos y las obras en edificios. Mohadeb detalló: “La ley dice ‘normal tolerancia entre vecinos’. ¿Qué es normal tolerancia? En Buenos Aires, la línea está un poco corrida, hay menos respeto por el otro”.

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Las tareas de mantenimiento diario y los arreglos menores en la propiedad alquilada, como una destapación, corresponden al inquilino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ejemplificar con el uso de parrillas, recordó fallos judiciales: “El asado es parte de la vida argentina y hay que tolerar cada tanto un poco de humo, pero si es todos los días, ahí ya se puede reclamar”.

Sobre las obras y los ruidos, Mohadeb indicó: “Si tienen el permiso, los seguros y cumplen el horario, hay que bancar la obra. No pueden taladrar a las diez de la noche, eso es ilegal y hay acciones legales por ruidos molestos”.

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También se abordó el polémico tema de las mascotas y las cláusulas restrictivas: “Para el paradigma actual del derecho, la mascota es parte de la familia. No te pueden impedir tenerla, aunque algunos reglamentos lo prohíban”.

Depósitos, daños y el final del contrato: la letra chica y la realidad

Consultado por la devolución del depósito y los daños mayores, Mohadeb precisó: “El depósito se devuelve si está todo pago y no rompiste nada. Si el inquilino se va antes, paga la penalidad pactada”.

El contrato de alquiler define los límites entre gastos del propietario y del inquilino, permitiendo negociar cláusulas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el depósito no cubre destrozos, explicó: “Ahí está la fianza y la responsabilidad del inquilino. Si es un daño grande, va a juicio; si es chico, muchas veces el dueño lo asume como pérdida o lo cubre un seguro”.

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En cuanto a situaciones extremas de inhabitabilidad, Mohadeb fue claro: “Si el departamento está inhabitable y el dueño no responde, el inquilino puede hacer la reparación y descontarla del alquiler, siempre avisando previamente”.

La dinámica de la charla permitió que oyentes y conductores trasladaran situaciones reales y consultas prácticas. “Un contrato claro ayuda siempre, pero en la práctica, muchas veces es cuestión de charlarlo y cooperar”, sintetizó Mohadeb al cierre.

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