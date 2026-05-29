La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

Fotografía de archivo en donde se ven turistas mientras disfrutan de la playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El Banco Central de República Dominicana proyectó que el turismo generará más de USD 12,500 millones al cierre de 2026, según el informe “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía”, citado el jueves por Diario Libre y Acento.

Entre enero y marzo de 2026, el país recibió 3,710,374 visitantes, el mayor registro para un primer trimestre: 2,603,777 fueron turistas y 1,106,597, cruceristas, de acuerdo con el mismo documento, citado por Acento y Diario Libre.

El Banco Central vinculó esas cifras con el ingreso de divisas y la estabilidad del tipo de cambio, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, suba del petróleo y desaceleración en varios mercados internacionales, según Diario Libre y Acento.

La respuesta central al diagnóstico oficial es esta: para el Banco Central, el turismo opera como un pilar de la sostenibilidad macroeconómica y financiera de República Dominicana porque sostiene el flujo de divisas, ayuda a la estabilidad del tipo de cambio y amortigua el impacto de la incertidumbre internacional, según Acento.

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Fotografía de archivo que muestra una zona de Cap Cana, un exclusivo complejo turístico de lujo situado en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Marzo superó por primera vez los 900,000 turistas aéreos

El informe del Banco Central señaló que marzo fue el primer mes en el que República Dominicana superó los 900.000 turistas aéreos, impulsado en parte por la expansión del mercado europeo, según los medios locales.

Diario Libre informó que ese avance se explicó por aumentos del 36% en Alemania y del 17% en Francia y Reino Unido. Acento también atribuyó el crecimiento de marzo al mayor aporte de esos mercados.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) afirmó que los resultados reflejan la capacidad de adaptación del sector ante un escenario internacional complejo, según Acento.

“El turismo dominicano continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación. En momentos de incertidumbre internacional, la industria ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento”, expresó la entidad, de acuerdo con Diario Libre. Acento reprodujo una versión abreviada de la misma valoración.

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Riesgo soberano y lectura del EMBI dominicano

Vista aérea de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo en una ciudad costera de la República Dominicana, con una autopista y el océano al fondo al atardecer. (Cortesía)

En el mismo reporte, el Banco Central indicó que el índice financiero “EMBI” dominicano se ubicó en 177 puntos básicos al 20 de mayo, por debajo del promedio regional de 264 puntos básicos, citaron los medios dominicanos.

Asonahores sostuvo que ese comportamiento acompaña el desempeño del turismo y refleja confianza de los mercados internacionales en la economía dominicana, de acuerdo con Diario Libre y Acento.

La asociación empresarial atribuyó los resultados del turismo a la coordinación entre el sector público y el privado y a políticas centradas en promoción internacional, conectividad aérea, inversión e infraestructura, según Acento.

Diario Libre agregó que esas medidas fortalecieron la competitividad del destino dominicano en los últimos años.

Asonahores afirmó que los indicadores consolidan a República Dominicana como destino seguro y competitivo, y reiteró su compromiso de impulsar el crecimiento sostenido del turismo como actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, según Diario Libre y Acento.

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