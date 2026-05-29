República Dominicana

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

Las cifras positivas en la llegada de viajeros y el bajo riesgo soberano del país reflejan la coordinación entre los sectores público y privado, así como el efecto de políticas enfocadas en promover el destino a nivel internacional

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo en donde se ven turistas mientras disfrutan de la playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Fotografía de archivo en donde se ven turistas mientras disfrutan de la playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El Banco Central de República Dominicana proyectó que el turismo generará más de USD 12,500 millones al cierre de 2026, según el informe “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía”, citado el jueves por Diario Libre y Acento.

Entre enero y marzo de 2026, el país recibió 3,710,374 visitantes, el mayor registro para un primer trimestre: 2,603,777 fueron turistas y 1,106,597, cruceristas, de acuerdo con el mismo documento, citado por Acento y Diario Libre.

El Banco Central vinculó esas cifras con el ingreso de divisas y la estabilidad del tipo de cambio, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, suba del petróleo y desaceleración en varios mercados internacionales, según Diario Libre y Acento.

La respuesta central al diagnóstico oficial es esta: para el Banco Central, el turismo opera como un pilar de la sostenibilidad macroeconómica y financiera de República Dominicana porque sostiene el flujo de divisas, ayuda a la estabilidad del tipo de cambio y amortigua el impacto de la incertidumbre internacional, según Acento.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo que muestra una zona de Cap Cana, un exclusivo complejo turístico de lujo situado en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo que muestra una zona de Cap Cana, un exclusivo complejo turístico de lujo situado en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Marzo superó por primera vez los 900,000 turistas aéreos

El informe del Banco Central señaló que marzo fue el primer mes en el que República Dominicana superó los 900.000 turistas aéreos, impulsado en parte por la expansión del mercado europeo, según los medios locales.

Diario Libre informó que ese avance se explicó por aumentos del 36% en Alemania y del 17% en Francia y Reino Unido. Acento también atribuyó el crecimiento de marzo al mayor aporte de esos mercados.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) afirmó que los resultados reflejan la capacidad de adaptación del sector ante un escenario internacional complejo, según Acento.

“El turismo dominicano continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación. En momentos de incertidumbre internacional, la industria ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento”, expresó la entidad, de acuerdo con Diario Libre. Acento reprodujo una versión abreviada de la misma valoración.

PUBLICIDAD

Riesgo soberano y lectura del EMBI dominicano

Vista aérea al atardecer de grandes edificios de gobierno junto a una autopista, con una ciudad costera y el mar azul bajo un cielo nublado
Vista aérea de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo en una ciudad costera de la República Dominicana, con una autopista y el océano al fondo al atardecer. (Cortesía)

En el mismo reporte, el Banco Central indicó que el índice financiero “EMBI” dominicano se ubicó en 177 puntos básicos al 20 de mayo, por debajo del promedio regional de 264 puntos básicos, citaron los medios dominicanos.

Asonahores sostuvo que ese comportamiento acompaña el desempeño del turismo y refleja confianza de los mercados internacionales en la economía dominicana, de acuerdo con Diario Libre y Acento.

La asociación empresarial atribuyó los resultados del turismo a la coordinación entre el sector público y el privado y a políticas centradas en promoción internacional, conectividad aérea, inversión e infraestructura, según Acento.

Diario Libre agregó que esas medidas fortalecieron la competitividad del destino dominicano en los últimos años.

Asonahores afirmó que los indicadores consolidan a República Dominicana como destino seguro y competitivo, y reiteró su compromiso de impulsar el crecimiento sostenido del turismo como actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, según Diario Libre y Acento.

Temas Relacionados

Banco CentralRepública DominicanaTurismomercados mundialesBanco Central de República Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso

Dos jóvenes fueron capturados este viernes durante una serie de allanamientos en El Progreso, Yoro, por su presunta vinculación con el asesinato de tres estudiantes menores de edad del Instituto Perla del Ulúa.

Honduras: Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso

Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) autorizó un nuevo ajuste en las tarifas de combustibles que regirá desde la próxima semana, impulsado por la inestabilidad internacional y el encarecimiento del petróleo, lo que provocará aumentos en gasolina, gas licuado y una rebaja en diésel

Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

La familia de menor herido en finca de Boaco exige esclarecimiento y responsabilidades a las autoridades de Nicaragua

Los familiares exigen a las autoridades que investiguen bien las circunstancias tras el incidente en la finca Santa Blanca; el menor permanece en estado crítico en Managua

La familia de menor herido en finca de Boaco exige esclarecimiento y responsabilidades a las autoridades de Nicaragua

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

La ceremonia protocolaria, transmitida por el canal de Gobierno, formalizó el paso de cinco coroneles y un capitán de navío a grados superiores tras cumplir con los requisitos legales establecidos en el marco jurídico vigente

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Organizaciones internacionales advierten sobre la magnitud del problema, ponen en cuestión prácticas habituales y desafían a la sociedad a enfrentar realidades ocultas entre generaciones

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

TECNO

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

ENTRETENIMIENTO

La particular relación entre Paul McCartney y Bob Dylan: “Es el único artista ante quien me siento nervioso”

La particular relación entre Paul McCartney y Bob Dylan: “Es el único artista ante quien me siento nervioso”

Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

El final de ‘Euphoria’: fecha, hora de estreno, tráiler y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Britney Spears habló de sus “problemas emocionales” tras su arresto y rehabilitación: “Este año ha sido bastante interesante”

Scooter Braun se sinceró sobre la polémica con Taylor Swift: “No la conozco, no tuvimos ningún contacto”

MUNDO

Entre jardines, cines y un bartender robótico: así es Changi Airport, el aeropuerto reconocido como el mejor del mundo

Entre jardines, cines y un bartender robótico: así es Changi Airport, el aeropuerto reconocido como el mejor del mundo

Los precios del petróleo registraron su mayor caída semanal desde abril

Italia condecorará a la fiscal paraguaya Irma Llano con la Orden de la Estrella por su labor en cooperación internacional

Estados Unidos impulsa alianzas en Guatemala y México para contener el avance logístico de China

La Unión Europea autorizó la entrega de 16.400 millones de euros a Hungría bajo estrictas condiciones