Hallaron muerta a una adolescente que era buscada desde hacía casi dos semanas en Misiones

La jueza María Laura Rodríguez y el secretario judicial René Vertanik supervisaron las tareas de peritaje en el lugar del hallazgo

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, fue hallado en el interior de una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. La joven era buscada desde el 17 de mayo tras su desaparición, en el marco de actuaciones instruidas por la Unidad Regional III de la Policía de Misiones.

El procedimiento comenzó cerca de las 19 de este jueves, cuando los agentes policiales recibieron una alerta sobre la presencia de un cuerpo en la parte posterior de un inmueble de la zona. De inmediato, los uniformados preservaron la escena a la espera de las autoridades judiciales y los equipos periciales.

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La jueza de Instrucción María Laura Rodríguez se hizo presente en el lugar junto al secretario judicial René Vertanik, quienes supervisaron los trabajos llevados adelante por especialistas de la División Policía Científica y otras áreas de apoyo. Personal de Bomberos Voluntarios de Eldorado también participó en las tareas de extracción del cuerpo.

El examen preliminar del médico policial reveló que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Por esa razón, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de la autopsia, estudio que determinará de manera fehaciente la causa y las circunstancias del fallecimiento.

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La identidad de la víctima se confirmó más tarde a través del reconocimiento fotográfico realizado por un familiar directo, quien certificó que se trataba de la adolescente cuya desaparición había sido denunciada ante las autoridades. Desde aquella denuncia de mediados de mayo, la búsqueda se extendió durante casi dos semanas hasta el hallazgo del jueves.

Por disposición de la jueza Rodríguez, las diligencias investigativas y periciales continúan su curso mientras se aguardan los resultados de la autopsia y los estudios complementarios que permitirán avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Otro hallazgo similar en Posadas

Otro hallazgo similar ocurrió en Posadas, donde vecinos alertaron a la policía tras percibir olor putrefacto y líquido rojizo en un departamento

El rastro que alertó días atrás a los residentes de la chacra 32-33 de Posadas, Misiones, fue un olor putrefacto que se colaba por los rincones del edificio 43. La pestilencia emanaba de uno de los departamentos del inmueble, donde vivía A.M., un hombre de 38 años. La situación generó malestar y desconcierto entre los vecinos del lugar, quienes no tardaron en percatarse de que algo fuera de lo común ocurría en ese rincón del edificio.

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La incomodidad se fue transformando en alarma a medida que las horas pasaban sin que el olor cediera. Cerca de las 22.30, una vecina tomó la decisión de comunicarse con el 911, convencida de que la situación ameritaba una respuesta policial.

Los agentes llegaron al lugar y se encontraron de inmediato con un detalle perturbador: desde el departamento de A.M., un líquido de tonalidad rojiza se filtraba hacia la vivienda de la mujer que había realizado el llamado. El hallazgo encendió todas las alarmas.

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Los policías intentaron establecer contacto con el ocupante del departamento, sin obtener respuesta. Al acercarse a la ventana, que permanecía abierta, el hedor resultó aún más pronunciado. Ante la acumulación de indicios que apuntaban a una situación grave, la fuerza policial solicitó la intervención del Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas, que no tardó en autorizar el ingreso forzado al domicilio.

Lo que los efectivos encontraron al cruzar la puerta confirmó los peores presagios: el cuerpo sin vida de A.M. en un estado de descomposición avanzada. La escena fue relevada por peritos de la Policía Científica, junto al médico policial y personal de Bomberos. Al concluir las tareas periciales, el cadáver fue derivado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia correspondiente.

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