Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Guatemala, Honduras y El Salvador realizan la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda para fortalecer el comercio regional en Centroamérica.(Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

Guatemala, Honduras y El Salvador celebran desde el 25 hasta el 29 de mayo en territorio guatemalteco la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda, una cita técnica y política orientada a agilizar el comercio regional, acelerar el tránsito de personas y reforzar la coordinación fronteriza para reducir tiempos de despacho y mejorar las condiciones de competitividad para el comercio y la inversión en Centroamérica.

El alcance económico del esquema explica el peso de la reunión. De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), los tres países concentran casi la mitad del producto interno bruto regional, abarcan más de la mitad del territorio centroamericano y reúnen más de dos tercios de la población de la región.

Según la Sieca, en 2022 el comercio entre los tres países llegó a USD 9,553 millones mediante la factura y declaración única centroamericana, conocida como Fyduca, que opera en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente y El Florido.

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La misma entidad indicó que ese soporte interinstitucional permitió gestionar 76 mil transacciones a través de la Plataforma Informática Comunitaria, administrada por la propia Sieca.

Guatemala, Honduras y El Salvador realizan la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda para fortalecer el comercio regional en Centroamérica. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

El Ministerio de Economía de Guatemala informó en sus canales oficiales que, por medio del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, trabaja junto con Honduras y El Salvador en una integración “más práctica, moderna y orientada al desarrollo económico regional”.

La cartera agregó que ese esfuerzo se apoya en la naturaleza compartida de los tres países y en el compromiso común de avanzar en la integración económica como palanca para el desarrollo.

Las mesas técnicas se concentran en fronteras, seguridad y digitalización aduanera

Durante la ronda, las mesas técnicas trabajan sobre cinco asuntos concretos: el paso ágil migratorio para conductores, el flujo operativo en el puesto fronterizo Pedro de Alvarado-La Hachadura, las pruebas informáticas para aplicar la Fyduca en el puesto fronterizo El Amatillo entre Honduras y El Salvador, el Plan de Contingencias de Seguridad Fronteriza y el cronograma de capacitación para el Plan Trinacional de Seguridad.

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La respuesta central de la ronda es operativa: los tres gobiernos coordinan herramientas para que el cruce fronterizo sea más rápido, la circulación regional sea más fluida y los controles estén mejor articulados. Ese trabajo se traduce en ajustes sobre migración, aduanas, plataformas informáticas y protocolos de seguridad en puntos fronterizos específicos.

La Sieca señaló que el proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras comenzó en 2015 y se amplió con la adhesión de El Salvador en 2018. Según el organismo, ese mecanismo constituye uno de los esquemas de integración más avanzados de Centroamérica.

Honduras condujo una reunión regional para elevar propuestas al COMIECO

En paralelo a la ronda trinacional, y en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica que ejerce Honduras, se desarrolló la I Reunión Ordinaria de Viceministros de Integración Económica correspondiente al primer semestre de 2026.

El encuentro funcionó como espacio de coordinación política y técnica para impulsar medidas dirigidas al fortalecimiento de la integración económica regional y de la facilitación del comercio intrarregional.

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Durante esa jornada, las autoridades regionales conocieron los avances presentados por grupos técnicos y foros especializados del Subsistema de Integración Económica.

También examinaron propuestas de actos administrativos y regulatorios que serán elevadas al Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, con el objetivo de promover mejoras y actualización normativa en el mercado regional.

Entre los temas priorizados figuró el seguimiento a la actualización de la hoja de ruta para incorporar a Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Ese proceso incluye avances en armonización de reglas de origen, reglamentación técnica, adopción del Arancel Centroamericano de Importación y negociaciones en materia de libre comercio regional.

Las autoridades también revisaron la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, y de su reglamento, RECAUCA V. Según lo discutido en la reunión, ambos instrumentos son la base para modernizar y facilitar las operaciones aduaneras y logísticas en la región.