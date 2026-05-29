Guatemala

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Las delegaciones de los tres países trabajan en la implementación de herramientas digitales, coordinación fronteriza y protocolos de seguridad con el propósito de mejorar la circulación y competencia regional

Guardar
Google icon
Nueve personas sentadas en mesas con laptops abiertas en una sala de conferencias, con una hoja de cálculo de Excel proyectada en una pantalla
Guatemala, Honduras y El Salvador realizan la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda para fortalecer el comercio regional en Centroamérica.(Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

Guatemala, Honduras y El Salvador celebran desde el 25 hasta el 29 de mayo en territorio guatemalteco la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda, una cita técnica y política orientada a agilizar el comercio regional, acelerar el tránsito de personas y reforzar la coordinación fronteriza para reducir tiempos de despacho y mejorar las condiciones de competitividad para el comercio y la inversión en Centroamérica.

El alcance económico del esquema explica el peso de la reunión. De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), los tres países concentran casi la mitad del producto interno bruto regional, abarcan más de la mitad del territorio centroamericano y reúnen más de dos tercios de la población de la región.

Según la Sieca, en 2022 el comercio entre los tres países llegó a USD 9,553 millones mediante la factura y declaración única centroamericana, conocida como Fyduca, que opera en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente y El Florido.

PUBLICIDAD

La misma entidad indicó que ese soporte interinstitucional permitió gestionar 76 mil transacciones a través de la Plataforma Informática Comunitaria, administrada por la propia Sieca.

Un hombre presenta frente a una pantalla con software de Microsoft 365. Tres asistentes usan laptops en mesas con manteles azules en una sala de reuniones
Guatemala, Honduras y El Salvador realizan la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda para fortalecer el comercio regional en Centroamérica. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

El Ministerio de Economía de Guatemala informó en sus canales oficiales que, por medio del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, trabaja junto con Honduras y El Salvador en una integración “más práctica, moderna y orientada al desarrollo económico regional”.

La cartera agregó que ese esfuerzo se apoya en la naturaleza compartida de los tres países y en el compromiso común de avanzar en la integración económica como palanca para el desarrollo.

Las mesas técnicas se concentran en fronteras, seguridad y digitalización aduanera

Durante la ronda, las mesas técnicas trabajan sobre cinco asuntos concretos: el paso ágil migratorio para conductores, el flujo operativo en el puesto fronterizo Pedro de Alvarado-La Hachadura, las pruebas informáticas para aplicar la Fyduca en el puesto fronterizo El Amatillo entre Honduras y El Salvador, el Plan de Contingencias de Seguridad Fronteriza y el cronograma de capacitación para el Plan Trinacional de Seguridad.

PUBLICIDAD

La respuesta central de la ronda es operativa: los tres gobiernos coordinan herramientas para que el cruce fronterizo sea más rápido, la circulación regional sea más fluida y los controles estén mejor articulados. Ese trabajo se traduce en ajustes sobre migración, aduanas, plataformas informáticas y protocolos de seguridad en puntos fronterizos específicos.

La Sieca señaló que el proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras comenzó en 2015 y se amplió con la adhesión de El Salvador en 2018. Según el organismo, ese mecanismo constituye uno de los esquemas de integración más avanzados de Centroamérica.

Honduras condujo una reunión regional para elevar propuestas al COMIECO

En paralelo a la ronda trinacional, y en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica que ejerce Honduras, se desarrolló la I Reunión Ordinaria de Viceministros de Integración Económica correspondiente al primer semestre de 2026.

El encuentro funcionó como espacio de coordinación política y técnica para impulsar medidas dirigidas al fortalecimiento de la integración económica regional y de la facilitación del comercio intrarregional.

Durante esa jornada, las autoridades regionales conocieron los avances presentados por grupos técnicos y foros especializados del Subsistema de Integración Económica.

También examinaron propuestas de actos administrativos y regulatorios que serán elevadas al Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, con el objetivo de promover mejoras y actualización normativa en el mercado regional.

Entre los temas priorizados figuró el seguimiento a la actualización de la hoja de ruta para incorporar a Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Ese proceso incluye avances en armonización de reglas de origen, reglamentación técnica, adopción del Arancel Centroamericano de Importación y negociaciones en materia de libre comercio regional.

Las autoridades también revisaron la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, y de su reglamento, RECAUCA V. Según lo discutido en la reunión, ambos instrumentos son la base para modernizar y facilitar las operaciones aduaneras y logísticas en la región.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSICAMinisterio de Economía y Comercio Exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso

Dos jóvenes fueron capturados este viernes durante una serie de allanamientos en El Progreso, Yoro, por su presunta vinculación con el asesinato de tres estudiantes menores de edad del Instituto Perla del Ulúa.

Honduras: Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso

Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) autorizó un nuevo ajuste en las tarifas de combustibles que regirá desde la próxima semana, impulsado por la inestabilidad internacional y el encarecimiento del petróleo, lo que provocará aumentos en gasolina, gas licuado y una rebaja en diésel

Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

La familia de menor herido en finca de Boaco exige esclarecimiento y responsabilidades a las autoridades de Nicaragua

Los familiares exigen a las autoridades que investiguen bien las circunstancias tras el incidente en la finca Santa Blanca; el menor permanece en estado crítico en Managua

La familia de menor herido en finca de Boaco exige esclarecimiento y responsabilidades a las autoridades de Nicaragua

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

La ceremonia protocolaria, transmitida por el canal de Gobierno, formalizó el paso de cinco coroneles y un capitán de navío a grados superiores tras cumplir con los requisitos legales establecidos en el marco jurídico vigente

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Organizaciones internacionales advierten sobre la magnitud del problema, ponen en cuestión prácticas habituales y desafían a la sociedad a enfrentar realidades ocultas entre generaciones

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

TECNO

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

ENTRETENIMIENTO

La particular relación entre Paul McCartney y Bob Dylan: “Es el único artista ante quien me siento nervioso”

La particular relación entre Paul McCartney y Bob Dylan: “Es el único artista ante quien me siento nervioso”

Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

El final de ‘Euphoria’: fecha, hora de estreno, tráiler y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Britney Spears habló de sus “problemas emocionales” tras su arresto y rehabilitación: “Este año ha sido bastante interesante”

Scooter Braun se sinceró sobre la polémica con Taylor Swift: “No la conozco, no tuvimos ningún contacto”

MUNDO

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia se prepara para lanzar una nueva gran ofensiva

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia se prepara para lanzar una nueva gran ofensiva

Entre jardines, cines y un bartender robótico: así es Changi Airport, el aeropuerto reconocido como el mejor del mundo

Los precios del petróleo registraron su mayor caída semanal desde abril

Italia condecorará a la fiscal paraguaya Irma Llano con la Orden de la Estrella por su labor en cooperación internacional

Estados Unidos impulsa alianzas en Guatemala y México para contener el avance logístico de China