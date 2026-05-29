Cultura

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

Un jurado compuesto por nombres destacados del cine seleccionó a los mejores trabajos que anticipan y generan expectativa sobre una película. “Un tentador aperitivo”, definen los expertos

Guardar
Google icon
Proyecto Fin del Mundo presenta un nuevo tráiler.

Cuando Mónica Brady y Evelyn Watters buscaban producir un tráiler en los años 90, notaron que los creativos de uno de los nichos más omnipresentes del cine eran prácticamente anónimos. Fue así que decidieron crear los Golden Trailer Awards, que este jueves celebraron su 26ª edición en Los Ángeles. Esta gala que honra a los mejores y más atractivos avances de las películas debutó en 1999 en Nueva York, con el director Quentin Tarantino entre sus jurados. Esta comunidad era “totalmente desconocida”, a pesar de que los tráileres “son para algunos cinéfilos una de las mejores cosas, si no la mejor, de ir al cine”, dijo Brady, cofundadora y productora ejecutiva de la premiación. “No tenían los créditos en los tráileres, ni en las películas. No había ni siquiera un directorio para encontrarlos”.

De 19 categorías, la gala, que se mudó a la meca del cine y ha contado con jueces como Glenn Close, Benicio Del Toro y Pedro Almodóvar, se expandió a las más de 100 rúbricas que reconocen al cine, la televisión y otros medios en la actualidad.

PUBLICIDAD

Este jueves el galardón a “Mejor del espectáculo”, la estatuilla más codiciada de la noche, se la llevó el adelanto de Proyecto Salvación, de la agencia Wild Card Creative Group para la pelicula protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller: un profesor de ciencias despierta sin memoria en una nave espacial y descubre que debe resolver el misterio de una sustancia que amenaza con extinguir el sol, aunque una amistad inesperada podría acompañarlo en esa misión.

Pero ¿qué hace a un tráiler destacar del resto? “Un gran gancho”, explicó Watters, la otra cofundadora y directora ejecutiva de los Golden Trailer Awards. Tiene que traer “una historia innovadora, personajes convincentes, un momento emotivo, y algo que las audiencias no hayan visto antes”, aseguró.

PUBLICIDAD

Logotipo de los 26º Premios Anuales Golden Trailer en letras blancas sobre un fondo oscuro con formas abstractas y orgánicas en tonos azul, morado y rojo magenta
La edición número 26 de los Golden Trailer Awards se realizó en Los Ángeles y celebró más de 100 categorías de cine y televisión

Un tráiler como tentadora previa

Un tráiler exitoso es “un tentador aperitivo”, resumió Watters. El balance perfecto reside en considerar lo que los estudios y las plataformas de streaming quieren y crear una “experiencia visceral”, añadió Mark Dacey, vicepresidente sénior y director creativo ejecutivo de Create Advertising Group. Se trata de montar un rompecabezas, opinó Taylor Engel, jefe creativo de una compañía que llegó con 16 nominaciones este año por trabajos ligados a Pecadores, Tron: Ares y la serie Only Murders in the Building, entre otros.

La materia prima proviene de los estudios, que pueden enviar escenas o la película completa. El desafío creativo está en combinar imágenes, audio y efectos para “mostrar la película en cierta manera”, añadió el director.

El nicho ha evolucionado a lo largo de las décadas, marcado por una fuerte competitividad. En la disputa por conquistar a los estudios, muchas piezas han ido directo al cementerio de tráileres, sin ver la luz del día. “Hay tanto contenido hoy en día que el objetivo del tráiler no es solo mostrar la película lo mejor posible, sino destacar entre algunos de los otros tráilers que hay”, agregó Dacey. En este contexto, no es extraño para estos artistas escuchar que el avance fue mejor que la película, algo que incluso tiene su propia categoría en la premiación: el Golden Fleece, que este año disputan piezas de Shell, protagonizada por Elizabeth Moss, y el horror The Strangers: Chapter 3, entre otros.

Tráilers sin IA

Pero a pesar de la demanda y la competitividad, Taylor Engel sostuvo que no sienten, por ahora, la presión de la expansión de la inteligencia artificial que preocupa a otros sectores de Hollywood. El creativo detalló que la toma de decisiones para cada cuadro de los preciosos segundos disponibles es crucialmente humana. “Cada corte tiene una razón muy específica: por qué combinas un plano con cierta música, y por qué no tomamos simplemente las líneas de diálogo directamente de la película”, dijo.

“La IA puede mejorar en recrear lo que se ha hecho en el pasado, pero lo que es emocionante acerca de los tráileres es cuando ves algo que no has visto antes, hecho de una manera diferente”, completó.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

TráilersCineGolden Trailer AwardUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jimi Hendrix como nunca lo viste: abre en Londres la exhibición que muestra su vida en el único lugar al que llamó “hogar”

La nueva exposición en la Handel Hendrix House revela de manera única la cotidianeidad del icónico guitarrista, desde pedidos de comida hasta gastos domésticos, acercándonos al Hendrix más humano

Jimi Hendrix como nunca lo viste: abre en Londres la exhibición que muestra su vida en el único lugar al que llamó “hogar”

Dos estrellas, Emmanuel Carrère y Claire Keegan, llegarán a Buenos Aires para el Filba

El francés y la irlandesa serán los invitados de lujo de la edición número 18 del Festival Internacional de Literatura, en octubre

Dos estrellas, Emmanuel Carrère y Claire Keegan, llegarán a Buenos Aires para el Filba

Niña Pastori homenajea al histórico sello Fania: “La salsa y el flamenco son como primos hermanos”

La cantante española publica ‘Color Fania’, un disco con versiones de clásicos de Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz. “Es música de pueblo, de gente que no lo tiene fácil en la vida”, define

Niña Pastori homenajea al histórico sello Fania: “La salsa y el flamenco son como primos hermanos”

Alexander Schubert llegan al CETC del Teatro Colón con su impactante mezcla de música electrónica y arte escénico

Junto a un ensamble de músicos argentinos, el reconocido compositor alemán se presentará del 10 al 13 de junio en el Centro de Experimentación, con una propuesta que combina luces, video y sonido

Alexander Schubert llegan al CETC del Teatro Colón con su impactante mezcla de música electrónica y arte escénico

Siri Hustvedt habla sobre Paul Auster: “Era feminista acérrimo porque veía la misoginia con la que me trataban”

En su obra más reciente, ‘Historias de fantasmas’, la escritora combina memorias personales, cartas y reflexiones sobre el duelo en la intimidad de su pareja con el célebre autor, muerto en 2024

Siri Hustvedt habla sobre Paul Auster: “Era feminista acérrimo porque veía la misoginia con la que me trataban”

DEPORTES

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

El video de la Embajada Británica en Argentina con los jugadores de la Selección tras confirmarse la lista de Scaloni para el Mundial

Ruggeri apuntó contra Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca de la Libertadores: “Es el primer responsable”

TELESHOW

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Soy Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por las ausencias al programa: “Le pido disculpas”

El músico Javier Malosetti sufrió un duro accidente que le impide tocar y contó cómo es su rehabilitación: “Días tristes”

Daniela Christiansson cada vez más adaptada a la Argentina: mate, facturas y un tierno mensaje en español

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

INFOBAE AMÉRICA

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Honduras: Confirman cierre definitivo de Dipampco tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas

Interceptan lancha a 41 millas náuticas del Pacífico de Guatemala con paquetes sospechosos