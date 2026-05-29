La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

El mediocampista de 21 años recibió la confirmación en un auto camino a la Bombonera y la reacción del grupo quedó registrada por el chofer

La lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 desató una ola de reacciones entre los jugadores citados y sus entornos, marcando un momento inolvidable para varios debutantes y figuras consolidadas de la selección argentina. Entre las historias que más resonaron se encuentra la de Nico Paz, quien con apenas 21 años, vivió su primer llamado mundialista rodeado de amigos.

El joven mediocampista, que milita en el Como de Italia, fue sorprendido por la noticia mientras se dirigía a La Bombonera para presenciar el duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores, que terminó con la eliminación del equipo Xeneize. El conductor del auto, testigo directo del instante, decidió compartir en redes sociales el video del momento exacto en que Nico Paz recibió la notificación de su convocatoria. “Hoy no solo llevé un jugador de la selección argentina… también estuve ahí cuando recibió el llamado para el Mundial 2026, no caigo todavía”, publicó el chofer, acompañando el mensaje con imágenes que mostraban la genuina emoción del futbolista y sus amigos.

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El mediocampista del Como de Italia estuvo en el estadio para seguir el cruce por la Copa Libertadores y se viralizó el festejo colectivo por la citación al Mundial

En ese instante, la reacción dentro del vehículo fue de celebración inmediata. Los acompañantes de Nico Paz y el propio conductor expresaron su alegría por el logro. El video rápidamente circuló en redes sociales, convirtiéndose en uno de los testimonios más espontáneos de la jornada.

“Un sueño hecho realidad”, escribió luego el jugador en una historia de sus redes sociales, junto al posteo oficial con la lista de los 26 convocados. Esa frase resume el sentir de un futbolista que, tras una campaña destacada en la Serie A, consiguió no solo la clasificación de su club a la Champions League, sino también un lugar entre los elegidos para representar a la Argentina en el torneo más importante.

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La inclusión de Paz entre los volantes responde a su rendimiento en la última temporada, en la que sumó 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos. Además, ya había sumado minutos con la selección mayor y anotado un tanto en un amistoso, consolidando así su candidatura para el Mundial.

"Un sueño hecho realidad", describió Nico Paz en su cuenta de Instagram

Antes de recibir la confirmación definitiva para el Mundial 2026, Nico Paz ya había sido parte del proceso de Scaloni en distintas fechas FIFA. El mediocampista nacido en Tenerife registró ocho participaciones con la selección argentina, repartidas entre Eliminatorias Sudamericanas y amistosos internacionales. De esos partidos, cuatro fueron oficiales frente a Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela.

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Ese recorrido previo resultó clave para consolidar su perfil dentro del grupo. La confianza de Scaloni y los minutos en cancha reforzaron la decisión de sumarlo a la lista definitiva, premiando su progresión tanto en el plano local como internacional.

Entre los convocados debutantes que vivieron momentos de alegría, Valentín Barco también compartió su reacción al conocer su inclusión en la nómina. En un video grabado junto a su familia, el jugador se dejó ver emocionado, levantando a su hija Gemma tras escuchar su nombre en la lista. El ambiente se llenó de gritos, aplausos y abrazos, que reflejó el logro individual, el apoyo y el sacrificio compartido por el entorno familiar.

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El futbolista de 21 años viajará a disputar la Copa del Mundo con la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

La lista de convocados también incluyó a José Manuel López, delantero del Palmeiras, quien se enteró de su llamado de una forma particular. Tras disputar un encuentro por la Copa Libertadores, donde fue figura con tres asistencias en la victoria ante Junior, un cronista le comunicó la noticia en pleno campo de juego. “Estoy feliz, cumpliendo ahora el sueño de disputar un Mundial con mi país. Son muchas cosas”, expresó el ex Lanús, sin ocultar su satisfacción y la trascendencia del momento.

La Albiceleste llega al Mundial 2026 con el objetivo de repetir la hazaña lograda en Qatar. Entre los 26 futbolistas seleccionados, el cuerpo técnico apostó por una combinación de experiencia y juventud, integrando a nombres que ya son parte de la elite internacional y a jóvenes promesas como Nico Paz. El mediocampista portará la camiseta número 18 en un torneo que promete grandes desafíos para el conjunto argentino.

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