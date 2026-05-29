Economía

Un año sin cepo cambiario: los argentinos compraron más de USD 36.000 millones en los últimos doce meses

En abril, 1,5 millones de personas adquirieron más de USD 2.700 millones, mientras que cerca de 750.000 vendieron alrededor de USD 430 millones. Cómo evolucionó la demanda de dólares desde en los últimos doce meses

Guardar
Google icon
Desde la liberación del cepo, los argentinos realizaron compras netas de dólares por más de USD 30.000 millones. (REUTERS/Yuriko Nakao)
Desde la liberación del cepo, los argentinos realizaron compras netas de dólares por más de USD 30.000 millones. (REUTERS/Yuriko Nakao)

En abril, la compra de dólares por parte de argentinos superó los USD 2.000 millones, según cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde que se flexibilizó el cepo cambiario en abril de 2025, las adquisiciones individuales de divisas ya superan los 36.000 millones de dólares.

El reporte sobre el Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA detalló que las personas físicas compraron en total USD 2.727 millones en billetes y vendieron 435 millones de dólares. Participaron 1,5 millones de compradores y 750 mil vendedores. Comparado con marzo, las compras aumentaron en USD 364 millones, mientras que las ventas descendieron en 31 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En abril del año pasado, luego de que se flexibilizaran las restricciones para la compra de dólares, las personas físicas adquirieron 2.077 millones de dólares, según datos oficiales. Durante los primeros días tras la medida, alrededor de un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

La demanda de divisas mantuvo un ritmo creciente en los meses posteriores: en mayo se registraron compras por USD 2.283 millones, en junio la cifra subió a USD 2.468 millones y en julio alcanzó los USD 3.473 millones de dólares. En agosto, el volumen bajó a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se alcanzó el pico del período, con USD 5.130 millones, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la mayor dolarización.

PUBLICIDAD

En octubre, coincidiendo con los comicios de medio término, el monto negociado se mantuvo alto pero descendió levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de forma significativa a USD 1.597 millones, con la participación de poco más de 1,1 millones de personas.

Durante diciembre, la demanda volvió a crecer: cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras por USD 2.613 millones, mientras que en febrero 1,5 millones adquirieron USD 2.368 millones, mientras que en marzo se ubicó en 2.363 millones de dólares. Desde el relajamiento de las restricciones cambiarias en abril de 2025, el total adquirido por personas físicas en el segmento formal alcanzó los 36.028 millones de dólares.

Tras la flexibilización del cepo cambiario, los argentinos vendieron dólares por un total de USD 5.269 millones, lo que resultó en un saldo neto de compras de 30.759 millones de dólares. Si se suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario asciende a 41.876 millones de dólares.

El equipo económico mantiene cautela respecto a una apertura total del mercado cambiario. Ya se avanzó en algunas flexibilizaciones, como permitir retiros ilimitados de dólares con tarjeta de crédito en el exterior y exceptuar a exportadores individuales de la obligación de liquidar divisas.

Sin embargo, al mismo tiempo, el mes pasado se endurecieron los controles sobre el “rulo” realizado con operaciones entre el dólar MEP y el contado con liquidación, que suelen usarse para obtener beneficios especulativos.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó una eliminación de las restricciones cambiarias para empresas en el corto plazo. (REUTERS/Matias Baglietto)
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó una eliminación de las restricciones cambiarias para empresas en el corto plazo. (REUTERS/Matias Baglietto)

El Gobierno sostiene que la liberalización completa para las empresas solo se aplicará cuando el tipo de cambio y otros indicadores económicos evidencien estabilidad. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, señaló Santiago Bausili, titular del BCRA en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad.

Con esa estrategia se busca evitar un retroceso, ya que restablecer restricciones después de una apertura podría acarrear mayores complicaciones. Como referencia, citan lo ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, que volvió a imponer el cepo cambiario en respuesta a la volatilidad registrada en el último año de su mandato.

Balance cambiario y reservas

En abril, el balance cambiario arrojó un superávit de USD 1.333 millones en la cuenta corriente, impulsado principalmente por ingresos netos en la cuenta “Bienes” por USD 2.946 millones y en “Ingreso secundario” por 10 millones de dólares. Estos ingresos fueron contrarrestados parcialmente por salidas netas en “Ingreso primario” (USD 949 millones) y “Servicios” (USD 674 millones).

La cuenta financiera también presentó un superávit de USD 1.048 millones, resultado de los aportes positivos del “Sector Financiero” (USD 1.001 millones) y del “Gobierno Nacional y BCRA” (USD 954 millones), este último explicado por ingresos provenientes de nuevas emisiones del Gobierno Nacional por USD 1.325 millones en el mercado local. Estas cifras fueron en parte compensadas por egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (USD 479 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (USD 428 millones).

Las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en USD 2.464 millones, cerrando el mes pasado en 44.516 millones de dólares. Este aumento se debió principalmente a compras de divisas del BCRA en el mercado de cambios (USD 2.770 millones) y a ingresos por emisiones del Tesoro (USD 1.325 millones).

El efecto positivo fue reducido por pagos netos de capital e intereses a organismos internacionales (USD 1.051 millones), intereses de BOPREAL (USD 251 millones), una disminución en las tenencias en moneda extranjera de entidades en el BCRA (USD 205 millones) y pagos netos realizados por el BCRA a través del SML (USD 63 millones).

Temas Relacionados

DólaresCepo cambiarioDólarBanco CentralMercado cambiarioRestriccionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alivio en la cadena de pagos: se redujo la cantidad de cheques rechazados, aunque se mantienen 60% por encima de 2025

Un informe del Banco Central mostró que en abril se rechazaron algo más de 103.000 cheques por falta de fondos, lo que representa una baja mensual del 8,1% respecto a marzo

Alivio en la cadena de pagos: se redujo la cantidad de cheques rechazados, aunque se mantienen 60% por encima de 2025

Banco Provincia licitará casas y locales comerciales en Buenos Aires y CABA: características y todos los precios

La entidad bancaria programó la apertura de sobres para el 8 de junio de 2026, con actos centrales en la Ciudad y ofertas descentralizadas según la ubicación de los bienes inmobiliarios a subastar

Banco Provincia licitará casas y locales comerciales en Buenos Aires y CABA: características y todos los precios

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Sociedades: qué cambia para las empresas

El oficialismo impulsa una reforma integral de la normativa vigente que busca agilizar la constitución y organización de empresas, ampliar la flexibilidad contractual, incorporar la automatización y reducir la intervención estatal

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Sociedades: qué cambia para las empresas

Súper RIGI: un gigante de Wall Street se preguntó si generará inversiones “genuinamente nuevas”

JP Morgan detalló a sus clientes los principales puntos del nuevo programa de incentivos y puso foco en los riesgos y oportunidades

Súper RIGI: un gigante de Wall Street se preguntó si generará inversiones “genuinamente nuevas”

Mora en récord: un jubilado denunció “sobreendeudamiento inducido” y amenaza con declarar su quiebra personal

Tras acumular deudas por más de $150 millones, el hombre demandó a entidades bancarias, organismos de crédito, una billetera digital y una agencia de cobranzas. La defensa busca que la causa siente precedente sobre el otorgamiento del crédito y los derechos de los consumidores

Mora en récord: un jubilado denunció “sobreendeudamiento inducido” y amenaza con declarar su quiebra personal

DEPORTES

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

Sorpresa en la Fórmula 1: Mercedes se bajó de las negociaciones para comprar Alpine por el millonario monto que piden

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

TELESHOW

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Rocío Marengo arremetió contra Elba Marcovecchio: “Como abogada tenés que tener límites”

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Soy Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por las ausencias al programa: “Le pido disculpas”

El músico Javier Malosetti sufrió un duro accidente que le impide tocar y contó cómo es su rehabilitación: “Días tristes”

INFOBAE AMÉRICA

Nueve días después de la masacre en Colón, la Justicia de Honduras ordenó exhumar los 20 cuerpos para ampliar la investigación

Nueve días después de la masacre en Colón, la Justicia de Honduras ordenó exhumar los 20 cuerpos para ampliar la investigación

Así funciona el seguro climático que busca proteger a miles de caficultores en Colombia

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?