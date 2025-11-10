Salud

Cuánto tarda el alcohol en afectar la microbiota intestinal después de consumirlo, según la ciencia

Una investigación científica comprobó que el consumo de bebidas alcohólicas modifica el equilibrio de la flora en el intestino poco después de su ingesta, aumentando el riesgo de inflamación y trastornos digestivos

Una sola noche de consumo
Una sola noche de consumo de alcohol altera la microbiota intestinal y afecta la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la microbiota intestinal ha crecido de forma notable en los últimos años, ya que su equilibrio se asocia con la salud digestiva, el metabolismo y el sistema inmunitario.

El modo en que nuestros hábitos diarios influyen sobre esta comunidad de microorganismos es una cuestión frecuente, especialmente en relación con el consumo de alcohol.

A partir de ellos, surge la duda de si se puede disfrutar de una copa sin alterar la flora intestinal, cuáles son los posibles riesgos y de qué manera el alcohol puede afectar los procesos digestivos y el bienestar general.

Basándose en la evidencia científica más reciente, el gastroenterólogo Will Bulsiewicz ofrece respuestas claras sobre los verdaderos efectos del alcohol en la microbiota y explica cómo tomar decisiones informadas sobre su consumo.

¿Qué le sucede a tu microbiota intestinal cuando bebes alcohol?

El consumo regular de alcohol ejerce un efecto directo sobre la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos responsables de funciones clave para la digestión, el metabolismo y la defensa inmunitaria.

Según el gastroenterólogo Will Bulsiewicz, consultado por Eatingwell, las consecuencias del alcohol para el ecosistema intestinal dependen tanto de la cantidad como de la frecuencia de consumo.

Un reciente estudio publicado en Frontiers in Cellular and Infection Microbiology evidenció que incluso una sola sesión de consumo puede inducir cambios mensurables en la microbiota intestinal en tan solo 30 minutos.

El equilibrio de la microbiota
El equilibrio de la microbiota intestinal es clave para el metabolismo, la digestión y el sistema inmunitario

Los investigadores observaron que, tras beber alcohol, aumentan los niveles de endotoxinas bacterianas —toxinas componentes de la pared celular de ciertas bacterias—, lo que favorece procesos inflamatorios. “A los 30 minutos ya se observan alteraciones en la flora intestinal”, explicó Bulsiewicz.

Este fenómeno afecta tanto a quienes beben habitualmente como a quienes lo hacen de forma esporádica. Las endotoxinas pueden atravesar la barrera intestinal si la mucosa se debilita, lo que facilita la activación del sistema inmunológico y el desarrollo de síntomas como malestar digestivo o cambios en las deposiciones.

Consecuencias digestivas y sistémicas del consumo de alcohol

De acuerdo con una revisión publicada, la exposición continuada al alcohol reduce la diversidad bacteriana y fomenta el predominio de microorganismos inflamatorios, lo que puede derivar en estreñimiento, diarrea y otros problemas digestivos.

El consumo excesivo de alcohol
El consumo excesivo de alcohol se asocia a inflamación sistémica y alteraciones en el ritmo del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el consumo excesivo de alcohol está vinculado a un aumento duradero de la inflamación sistémica y a alteraciones en el ritmo del sueño.

No existen beneficios probados al comenzar a beber alcohol, y la evidencia sugiere que aún cantidades moderadas pueden interferir con la salud intestinal. Bulsiewicz lo resume así: “Vivimos mejor sin él, aunque puede resultar divertido”.

¿Es posible incluir el alcohol en una alimentación saludable?

A pesar de sus advertencias, Bulsiewicz reconoce que la moderación es la clave para quienes desean seguir disfrutando de bebidas alcohólicas. En la descripción de su video de Instagram, admitió que “todavía se permite una cerveza o una copa de vino con amigos”, siempre dentro de límites responsables.

La moderación y la autopercepción
La moderación y la autopercepción son esenciales para integrar el alcohol en una dieta saludable y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de las personas adultas, incorporar el alcohol con moderación —por ejemplo, una copa de vino o cerveza en ocasiones especiales— puede formar parte de un patrón alimenticio equilibrado, según reportó la revisión científica.

La recomendación principal es no sobrepasar los límites sugeridos por organismos de salud y estar atentos a la respuesta personal del cuerpo. Priorizar el bienestar intestinal y la variedad en la dieta contribuye a minimizar los riesgos asociados.

El alcohol modifica la microbiota intestinal de forma rápida y puede favorecer la inflamación y los trastornos digestivos, incluso cuando se consume de manera esporádica. Moderación, autoconocimiento y elecciones informadas son aspectos esenciales para integrar las bebidas alcohólicas en una vida saludable.

