“No jubilamos a ningún compañero”: Tolosa Paz habló de Cristina Kirchner tras lanzar el nuevo espacio peronista

Una nutrida audiencia y miembros de un grupo social asisten al debate 'El Peronismo' para ser alternativa nacional. Foto: Maximiliano Luna

Un sector del peronismo que no responde ni a Cristina Fernández de Kirchner ni al gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió el 1° de mayo para presentarse en sociedad con un programa de ideas y sin candidatos, en un movimiento que expone la profunda reconfiguración del espacio opositor ante el horizonte electoral de 2027.

El encuentro, realizado en Parque Norte en la Ciudad de Buenos Aires con más de 4.000 participantes de todas las provincias del país, fue impulsado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, el diputado Guillermo Michel, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával. La convocatoria reunió concejales, intendentes, legisladores provinciales, senadores y referentes sindicales, entre ellos dos cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo. No estuvieron Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois ni Máximo Kirchner.

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Un día después del encuentro, Tolosa Paz fue consultada sobre la figura de Cristina Kirchner: “No jubilamos a ningún compañero o compañera que integra la fuerza, pero había un peronismo que necesitaba encontrar una comunión de ideas”. La legisladora por la provincia de Buenos Aires subrayó que la consigna era “mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, en referencia a una frase de Juan Domingo Perón.

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la condena confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025 en la causa Vialidad, que además la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Su figura sigue siendo una referencia dentro del movimiento, pero ya no puede ser candidata, lo que abre una disputa abierta por la conducción del Partido Justicialista (PJ) entre el kirchnerismo duro, el espacio de Kicillof y este nuevo sector federal que busca ocupar ese vacío.

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Tolosa Paz junto a Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, organizadores del evento. Foto. Maximiliano Luna

El diagnóstico que comparten los impulsores del espacio es que el peronismo se encuentra en su piso institucional más bajo en décadas. “En la crisis del 2001 el peronismo tenía catorce gobernadores, hoy tenemos cuatro”, graficó Tolosa Paz durante una entrevista con Radio Mitre. “Desde ese piso partimos con mucha humildad, con mucha solidaridad entre nosotros”, agregó. El ministro del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya había reconocido públicamente que el peronismo, en su configuración actual, no alcanza para ganar una elección y que necesita construir un frente más amplio.

Frente a ese diagnóstico, el espacio de Parque Norte propone un giro en el discurso económico que busca diferenciarse tanto del kirchnerismo tradicional como del ajuste del presidente Javier Milei. “¿Creemos en el equilibrio fiscal? Sí, no porque lo pone en agenda este gobierno, sino porque lo hizo realidad Néstor Kirchner cuando fue presidente. Pero además a eso le decimos: no hay equilibrio fiscal sin equilibrio social”, planteó Tolosa Paz. La legisladora advirtió que hay “más de veintidós mil empresarios Pymes que vieron cómo se destruyeron sus empresas, tuvieron que echar trabajadores y se les cae la posibilidad de sostener una vida en el presente y en el futuro”, y remató con una definición que atravesó todo el encuentro: “Sin trabajo no hay Argentina posible”.

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El documento final del encuentro, titulado “Primero las ideas” y redactado por Olmos, sintetiza esa apuesta. La premisa que repiten los organizadores es que el debate debe construirse “de abajo hacia arriba y de la periferia al centro”, con las ideas por delante de los liderazgos. Para explicar el espíritu del plenario, Tolosa Paz recurrió a una imagen del papa Francisco: “Él recomendaba que prefería una Iglesia accidentada en la búsqueda de la salida que una Iglesia enferma por el encierro. El peronismo hace tiempo que no abre la posibilidad de un debate serio, profundo, reconociendo los errores del pasado”.

En materia electoral, el espacio ratificó su apoyo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para dirimir candidaturas. “Hoy no estamos discutiendo candidatos”, fue tajante Tolosa Paz, quien aclaró que el espacio está abierto a incorporar a todo aquel que adhiera a sus principios, pero con una condición innegociable: “El valor supremo a la democracia como un valor irrenunciable del pueblo argentino. No vamos a permitir que podamos tener coincidencia económica con gente que se pasee por este país poniendo en duda el valor democrático”.

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Para explicar esa apertura con límites, Tolosa Paz recurrió a una frase que el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota atribuía a Perón: “No les pregunto de dónde vienen, solo les pido que se comprometan a dónde vamos a ir”. Y precisó adónde apunta ese camino: “Vamos a ir a la Argentina que vuelva a tener futuro, que vuelva a tener previsibilidad, que generemos inversiones que sí o sí generen trabajo”.