Más del 80% de las mujeres con síntomas de menopausia no consulta a profesionales de la salud, afirma un estudio

La investigación, realizada por Mayo Clinic, señala que esta problemática afecta el bienestar general y produce múltiples efectos en la vida cotidiana. Por qué la falta de atención puede agravar los trastornos del sueño, los cambios anímicos y la productividad

Sofocos intensos, noches sin dormir, aumento de peso inexplicable y cambios de humor. Millones de mujeres atraviesan estos síntomas cada día, pero la gran mayoría lo hace en silencio y sin ayuda médica.

Así lo indica un reciente estudio de Mayo Clinic, que alerta sobre una realidad poco visible: más del 80% de las mujeres de mediana edad que experimentan malestares menopáusicos optan por no consultar a profesionales, a pesar de que existen tratamientos seguros y eficaces.

El informe pone en el centro del debate una brecha preocupante entre la prevalencia de los síntomas y el acceso efectivo a la atención y el acompañamiento médico.

Prevalencia de los síntomas y brecha en el acceso al tratamiento

La investigación se basó en encuestas a casi 5.000 mujeres de entre 45 y 60 años atendidas en centros de atención primaria de Rochester, Minnesota. Los resultados evidencian una brecha considerable entre la cantidad de mujeres afectadas y aquellas que reciben atención, pese a la existencia de opciones terapéuticas seguras y eficaces.

Más de tres de cada cuatro mujeres reportaron manifestaciones asociadas a la menopausia, y un 34% describió molestias de intensidad moderada a muy grave.

Entre los síntomas más frecuentes destacan el trastorno del sueño y el aumento de peso, señalados por más de la mitad de las participantes. Estas molestias no solo afectan la salud física, sino que repercuten en la vida cotidiana, la productividad laboral y el bienestar general.

Razones para no consultar y consecuencias para la calidad de vida

El estudio de Mayo Clinic identificó diversos motivos por los cuales la mayoría de las mujeres con síntomas menopáusicos elige no buscar atención médica. Entre las razones más frecuentes figuran la preferencia por gestionar los síntomas por cuenta propia, la falta de tiempo debido a las responsabilidades laborales y familiares, y el desconocimiento sobre la existencia o eficacia de tratamientos disponibles.

Muchas mujeres expresaron dudas respecto a la gravedad de sus síntomas o los consideraron parte inevitable de la edad, lo que contribuye a la normalización y resignación frente al malestar.

A este panorama se suma la persistencia del estigma social y el abordaje insuficiente por parte de la comunidad médica, factores que dificultan la generación de un diálogo abierto sobre la menopausia y sus repercusiones. Varias participantes manifestaron sentirse incomprendidas o minimizaron sus síntomas ante el temor de no ser tomadas en serio.

Las consecuencias de no recibir atención adecuada pueden ser significativas y afectar múltiples áreas de la vida, alertan los expertos.

Los investigadores de Mayo Clinic advierten que la ausencia de tratamiento puede intensificar problemas como el insomnio, las alteraciones del estado de ánimo —incluyendo ansiedad, irritabilidad o depresión—, dificultades cognitivas y una notable disminución de la energía y la productividad tanto en el ámbito laboral como doméstico.

Estas afecciones no solo afectan el bienestar físico y emocional, sino que también repercuten en las relaciones interpersonales, la autoestima y la calidad general de vida.

Por este motivo, los autores del estudio enfatizan la necesidad de que los profesionales de la salud reconozcan e identifiquen de manera proactiva los síntomas menopáusicos, brinden información actualizada y ofrezcan alternativas terapéuticas personalizadas.

Solo así será posible mejorar el acceso a la atención y mitigar las consecuencias negativas de una etapa que, aunque natural, no debe enfrentarse sin respaldo profesional.

Iniciativas para facilitar el diagnóstico y el manejo de los síntomas

Para mejorar el acceso y la identificación de los síntomas, el equipo de Mayo Clinic propone una serie de estrategias innovadoras.

Entre las iniciativas destacan la elaboración de cuestionarios específicos, herramientas digitales y aplicaciones móviles diseñadas para ayudar a las mujeres a identificar sus síntomas, informarse sobre las opciones de tratamiento y mantener conversaciones más efectivas con los médicos de atención primaria. Los investigadores insisten en la necesidad de desestigmatizar la atención de la menopausia y promover su visibilidad.

La endocrinóloga y especialista en menopausia Ekta Kapoor, autora principal del estudio, explicó: “La menopausia es una experiencia universal para las mujeres en la mediana edad; los síntomas son comunes y perjudiciales, y, sin embargo, pocas reciben la atención que podría ayudarlas”.

Kapoor añadió que el objetivo del equipo es “educar a las mujeres y a los profesionales de la salud sobre menopausia”, buscando mejorar el acceso a la atención y la calidad de vida de las pacientes.

El estudio de Mayo Clinic concluye que la promoción del reconocimiento y la comprensión de los síntomas de la menopausia es un paso fundamental para avanzar hacia una atención más equitativa y efectiva. De este modo, las mujeres de mediana edad podrán acceder a mejores oportunidades para cuidar su salud y bienestar, enfrentando de manera más informada y acompañada este periodo vital.

La ministra de Cultura de Francia defiende el concierto de la Filarmónica de Israel en París: “Nada justifica un boicot”