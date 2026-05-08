América Latina

Condenaron a falso juez que “casó” a empresario uruguayo Gonzalo Aguiar que luego fue asesinado por su pareja

La mujer declaró que nunca supo que la boda no se había concretado oficialmente; el casamiento fue en su mansión La Maison de Punta del Este y costó USD 60 mil

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Romina Camejo asesinó a su expareja, el empresario Gonzalo Aguiar
Romina Camejo y Gonzalo Aguiar, el día de la falsa boda

Como muchos aspectos de su vida, la boda del empresario Gonzalo Aguiar y su pareja en ese 2022, Romina Camejo, era falsa. Este evento masivo que se desarrolló en la mansión La Maison de Punta del Este fue uno de los temas que la Justicia uruguaya investigó sobre este hombre que terminó asesinado (en febrero de 2024) por quien luego fue absuelta por al justicia.

El falso casamiento fue organizado por Aguiar el 24 de septiembre de 2022 en uno de los jardines de la mansión, ante unos 30 invitados, como informó El Observador. La persona que ofició de juez en realidad no lo era y ahora resultó condenado. En ese momento, la novia no sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía validez legal.

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La boda le costó a Aguiar USD 62.000.

Foto 6. Gonzalo Aguiar y Lacalle Pou
La falsa boda entre Romina Camejo y Gonzalo Aguiar

Fue el fotógrafo de la boda el que identificó que había algo extraño y se lo comentó a una de las organizadoras. En concreto, notó como “raro” que el juez no tuviera “la banda” que se suele utilizar en este tipo de eventos.

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Otro aspecto que llamó la atención fue la fórmula que recitó y que surge de las grabaciones aportadas por testigos. “Oficialmente a partir de este momento sean unidos en sociedad conyugal como marido y mujer con todas las facultades, obligaciones y derechos que han sido redactados y leídos”, dijo el falso juez.

“La unión quedará registrada en las dependencias del Poder Judicial a partir de hoy y esperemos hasta los últimos días permaneciendo juntos”, agregó.

Foto 5. La Maison Punta del Este
El empresario Gonzalo Aguiar, asesinado por su ex pareja, era el propietario de La Maison en Punta del Este

Luego de leer este fragmento llamó a los testigos de la boda. Esto también fue extraño: lo habitual es que se los llame antes de que el juez los declare unido en matrimonio.

El fiscal Agustín Majó dijo, según la reconstrucción de El Observador, que ni la novia ni su familia estaban al tanto de que el casamiento era falso. Camejo se dio cuenta recién cuando él entregó “una libreta de matrimonio aparentemente fraudulenta y confirmó el engaño cuando no pudo obtener la partida de matrimonio”.

La oficina del Registro Civil de Maldonado confirmó que no existen en sus registros actos o un expediente de matrimonio respecto a Aguiar y Camejo. El hombre que los casó tampoco figuraba en el listado de los funcionarios habilitados para hacerlo.

Romina Camejo y su ex pareja, Gonzalo Aguiar, tenía un hijo de seis meses
Romina Camejo y su ex pareja, Gonzalo Aguiar, tenía un hijo de seis meses (@romicamejo1)

El condenado es un hombre de 30 años que en ese momento no tenía ninguna profesión y que ahora es abogado. Al momento de la boda, trabajaba en un estudio jurídico con un mano derecha de Aguiar.

El hombre admitió en Fiscalía que su amigo lo contactó para que animara el casamiento porque sabe tocar instrumentos. Sin embargo, a último momento Aguiar lo llamó y le pidió que oficiara la ceremonia. Si bien no se logró saber cuánto cobró por ese rol, dijo que fue amenazado y que debió aceptar.

La Fiscalía, sin embargo, consideró que el hombre “ejerció indebidamente funciones públicas que no le correspondían” y halló responsable de un delito de usurpación de funciones públicas. El falso juez alcanzó un acuerdo con la fiscal, lo que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor.

Gonzalo-Aguiar
El empresario Gonzalo Aguiar (@EPreve)

La jueza Gabriela Azpiroz ratificó este acuerdo y le dio una pena de cinco meses de libertad a prueba, en los que deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente a la seccional de su barrio, y cumplir tareas comunitarias por dos meses durante cuatro horas por diarias.

Después del asesinato, la Fiscalía inició una investigación por este asesinato y comprobó que la muerte fue en legítima defensa. Durante todo el proceso, que se extendió durante 10 meses, Camejo estuvo en libertad. Y ahora, absuelta de cualquier culpa, reconstruye su vida.

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