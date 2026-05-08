De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

La ANSES actualizó en mayo 2026 los montos de las Pensiones No Contributivas según el índice de inflación de marzo, alcanzando mayores ingresos para los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica nuevas actualizaciones a los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC), en base al índice de inflación correspondiente a marzo.

El organismo difundió los valores vigentes, el alcance del bono extraordinario de $70.000, y el cronograma de pagos segmentado por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Cuáles son las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que otorga la ANSES para proteger a quienes se encuentran en situaciones de desventaja social, física o económica, y no cuentan con cobertura previsional.

Según la normativa vigente y los registros oficiales, existen cuatro tipos principales de PNC: por invalidez, por vejez, para madres de siete o más hijos y para personas con VIH y/o hepatitis B o C (Ley 27.675).

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Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez tienen un monto de $275.221,87 en mayo 2026, sumando el bono de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)

La Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada a quienes presentan una discapacidad que les impide trabajar y carecen de recursos económicos suficientes. La Pensión por Vejez, en tanto, se otorga a adultos mayores sin cobertura previsional.

Por su parte, la Pensión Madre de 7 Hijos reconoce a mujeres que han tenido al menos siete hijos y no cuentan con jubilación ni pensión. Finalmente, la pensión para personas con VIH y/o hepatitis B o C busca acompañar a quienes atraviesan estas enfermedades y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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De cuánto es cada PNC de ANSES en mayo 2026

En mayo de 2026, los montos de las Pensiones No Contributivas se ajustan por el índice de inflación relevado en marzo, que fue del 3,4%. El aumento corresponde a un 3,38% respecto a abril, conforme al mecanismo de actualización mensual aplicado por ANSES.

La Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez se ubicará en $275.221,87. Por otro lado, la Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo previsional, alcanzando los $393.174,10. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aunque no es una PNC en sentido estricto, también sigue este esquema de actualización y para mayo será de $314.539,27.

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El bono extraordinario de $70.000 para las Pensiones No Contributivas se mantiene vigente y se acredita automáticamente junto con el pago mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El haber mínimo para jubilados también se sitúa en $393.174,10 en este período, mientras que el haber máximo asciende a $2.645.689,40. Las diferencias entre los tipos de PNC obedecen a los criterios legales y sociales que definen el acceso y la cuantía de cada prestación. La gran mayoría de los beneficiarios percibe, además del monto base, el bono extraordinario vigente.

Para quienes reciben la PUAM, el monto asciende a $314.539,27, y para las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, a $275.221,87, ambos valores sin considerar el refuerzo extraordinario.

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Qué pasa con el bono de $70.000 para las PNC

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en mayo de 2026, beneficiando a quienes perciben el haber mínimo y a los titulares de PNC y PUAM. Este refuerzo, que no registra modificaciones desde hace más de dos años, se acredita de manera automática junto al haber mensual. Su objetivo es compensar el impacto de la inflación y elevar el ingreso total de los sectores más postergados.

Los beneficiarios que cobran el haber mínimo, la PUAM o pensiones no contributivas reciben el bono completo de $70.000. En el caso de quienes perciben un monto superior al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10 (haber mínimo más bono). La medida busca igualar el ingreso total de quienes, por distintos motivos, no llegan a esa cifra con sus haberes habituales.

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El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas en mayo 2026 se organiza por terminación de DNI, permitiendo una distribución escalonada y ordenada de los haberes (NA)

Para las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, el monto total en mayo de 2026, sumando el bono, será de $345.221,87. Las madres de siete o más hijos recibirán $463.174,10 en total, mientras que los titulares de la PUAM cobrarán $384.539,27.

El pago del bono extraordinario no requiere trámite adicional: se otorga junto al cobro mensual y se refleja en el recibo correspondiente. El refuerzo está dirigido especialmente a quienes dependen exclusivamente de estos ingresos.

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Cuándo cobro las PNC en mayo 2026

El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026 está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, lo que permite una distribución escalonada y ordenada de los fondos. Los pagos se realizan durante la segunda semana del mes, iniciando el 11 de mayo.

La fecha exacta de cobro para cada beneficiario depende del número final de su DNI:

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DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

El sistema se repite cada mes, permitiendo a los titulares planificar el retiro de sus haberes y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros. Además, las asignaciones familiares vinculadas a las PNC se abonan en el mismo período, desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

La ANSES aclara que el esquema de pago, los requisitos y la modalidad de acreditación se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores. El calendario oficial está disponible para consulta en los canales habituales del organismo y contempla la actualización mensual de haberes, así como los refuerzos vigentes.