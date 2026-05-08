George Orwell, escritor británico: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír” (Foto: Shutterstock)

En el panteón de las frases que definen el siglo XX, hay una que resuena con una fuerza casi violenta en nuestra era de algoritmos y burbujas de confirmación: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”. Su autor, Eric Arthur Blair —conocido universalmente como George Orwell—, no la escribió como un eslogan publicitario, sino como una advertencia desesperada frente a la marea del totalitarismo y, sobre todo, frente a la cobardía intelectual. ¿Por qué hoy suena tan actual, tan ineludible?

Lo más fascinante de esta cita es su origen. No pertenece a la trama de una novela, sino a un texto que estuvo oculto durante décadas. Se trata de “La libertad de prensa”, el prefacio que Orwell escribió para Rebelión en la granja (1945). Curiosamente, el prefacio fue omitido en la primera edición. No por censura estatal, sino por una forma más sutil y peligrosa de silencio: la autocensura de los editores británicos que no querían ofender a la Unión Soviética, que en ese entonces era aliada de Inglaterra.

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Rebelión en la granja es, quizás, la sátira política más importante de la historia. A través de la rebelión de los animales contra el granjero Jones, Orwell desnudó la traición de la Revolución Rusa por parte de Iósif Stalin. Cuando escribe “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”, sintetiza cómo el lenguaje puede ser secuestrado para justificar la opresión. Ese libro, que nació para denunciar el estalinismo, hoy se lee como un manual contra cualquier forma de autoritarismo.

Portada de "Rebelión en la granja" de 1945 en la edición de Indie Libros

Orwell, un hombre de izquierda que nunca tuvo miedo de criticar a la propia izquierda, entendió que el mayor peligro para la democracia no es solo el dictador de turno, sino la disposición de las masas a aceptar una mentira confortable. En ese sentido, la frase que nos ocupa resume la médula espinal de su pensamiento. Para Orwell, la libertad no era un concepto abstracto o decorativo; era una práctica incómoda. Si la libertad de expresión solo sirve para repetir lo que todos aceptan, entonces no sirve para nada.

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Este compromiso con la verdad lo llevó a las trincheras de la Guerra Civil Española, experiencia que volcó en Homenaje a Cataluña, y a imaginar el futuro asfixiante de su última gran obra, 1984. En aquel mundo dominado por el Gran Hermano, la verdad era un crimen y el pensamiento independiente, una sentencia de muerte. Hoy, cuando las redes sociales y la cultura de la cancelación parecen exigir una conformidad absoluta, las palabras de George Orwell recobran una urgencia eléctrica.

¿Quién es George Orwell?

George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, nació en 1903 en Motihari, India, bajo el dominio del Imperio Británico. Educado en el exclusivo colegio de Eton, su vida estuvo marcada por una constante búsqueda de justicia social y una experiencia vital extrema: trabajó para la Policía Imperial en Birmania, vivió en la indigencia en París y Londres para entender la pobreza, y combatió en la Guerra Civil Española dentro de las milicias del POUM, donde recibió un tiro en el cuello y tuvo que dejar el combate.

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George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, nació en 1903 en Motihari, India, bajo el dominio del Imperio Británico

Estas vivencias transformaron su visión del mundo, convirtiéndolo en un socialista democrático con una fobia visceral a cualquier totalitarismo, ya fuera de derecha o de izquierda. Su legado literario es uno de los más influyentes del pensamiento occidental. Entre sus obras fundamentales destacan la crónica testimonial Homenaje a Cataluña, la sátira política Rebelión en la granja y la distopía definitiva sobre el control estatal, 1984, donde acuñó conceptos como el Gran Hermano o la Policía del Pensamiento.

Su muerte no tuvo el heroísmo de las trincheras, sino la quietud amarga de los hospitales. En enero de 1950, tras una lucha agónica contra una tuberculosis que le arrebataba el aliento mientras terminaba de escribir los últimos folios de 1984, George Orwell falleció en Londres a los 46 años. Se fue solo, con una caña de pescar a los pies de su cama. Su partida dejó un vacío, pero nació entonces el mito orwelliano: mientras alguien se atreva a escribir la verdad, el Gran Hermano no habrá ganado la batalla final.

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