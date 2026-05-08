Feriados de mayo 2026: cuándo habrá fin de semana largo de 3 días

El feriado del 25 de mayo de 2026, que conmemora la Revolución de Mayo, permitirá un fin de semana largo de tres días en toda la Argentina

El mes de mayo suele ser uno de los más esperados del calendario argentino por la llegada de un feriado nacional que, en 2026, permitirá un fin de semana largo de tres días en todo el país. El 25 de mayo será feriado nacional y caerá lunes, lo que habilitará la posibilidad de descanso extendido para millones de personas en Argentina. Este día, que conmemora la Revolución de Mayo, representa una de las fechas patrias más importantes y su ubicación en el calendario genera expectativas en diversos sectores, desde el turismo hasta el comercio y los servicios.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en mayo 2026

El próximo fin de semana largo en mayo de 2026 se dará entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo. Esta disposición permite planificar viajes, escapadas cortas o actividades familiares con anticipación, ya que involucra tres jornadas consecutivas sin actividad laboral ni educativa.

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De acuerdo con la información oficial del Ministerio del Interior, el calendario de feriados 2026 establece al 25 de mayo como jornada no laborable en todo el país. La medida busca fomentar la participación en actos conmemorativos y, al mismo tiempo, incentivar el turismo interno, ya que muchos argentinos aprovechan este tipo de fines de semana largos para realizar desplazamientos dentro del territorio nacional.

Empresas de transporte y agencias de viajes suelen registrar un incremento en la demanda durante estos períodos.

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Por qué es feriado el 25 de mayo

La Revolución de Mayo de 1810, motivo del feriado, marcó el inicio del proceso de independencia y del nacimiento de la identidad nacional argentina (Wikipedia)

El 25 de mayo es feriado nacional porque recuerda un acontecimiento fundacional en la historia argentina. La fecha marca el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, cuando un grupo de criollos destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y conformó la Primera Junta de Gobierno en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. Este proceso político fue el primer paso hacia la independencia formal, que se alcanzaría seis años más tarde.

El Ministerio de Cultura de la Nación destaca que el 25 de mayo simboliza el inicio del proceso de emancipación sudamericana respecto al dominio colonial español. Cada año, instituciones educativas, organismos estatales y agrupaciones civiles realizan actos alusivos, izamiento de banderas y actividades culturales para homenajear la fecha.

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“El 25 de mayo se celebra el nacimiento de una identidad nacional, que comenzó con la organización de la sociedad y la búsqueda de la autodeterminación”, según consta en los documentos históricos difundidos por la cartera educativa.

¿El 25 de mayo es feriado o día no laborable?

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable radica en la obligatoriedad del descanso y el alcance sectorial. El 25 de mayo es un feriado nacional inamovible. Esto significa que todas las personas, tanto del sector público como privado, tienen derecho a no concurrir a sus lugares de trabajo, salvo excepciones de servicios esenciales.

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En los días no laborables, en cambio, los empleadores del sector privado pueden decidir si otorgan o no el día de descanso, mientras que en los feriados nacionales la ley establece la obligatoriedad del cese de actividades, con pago doble para quienes deban cumplir tareas durante esa jornada.

De esta manera, el 25 de mayo de 2026 todas las dependencias estatales, bancos, escuelas y la mayoría de los comercios permanecerán cerrados. Solo funcionarán servicios imprescindibles como hospitales, fuerzas de seguridad y algunos rubros gastronómicos o turísticos, que suelen operar con recargos salariales.

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Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario de feriados 2026 incluye otras fechas clave como el 20 de junio y el 9 de julio, además de nuevos fines de semana largos en el segundo semestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de feriados 2026, publicado por el Ministerio del Interior, incluye varias fechas clave posteriores al 25 de mayo. El próximo feriado nacional tras el 25 de mayo será el 20 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y luego el 9 de julio por el Día de la Independencia.

Durante el segundo semestre de 2026, el calendario prevé otros fines de semana largos, como el que se producirá en agosto por el feriado trasladable del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y los días de octubre y diciembre, que suelen favorecer el movimiento turístico y la actividad comercial en todo el país.

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El cronograma completo puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno argentino, donde se publican actualizaciones ante posibles modificaciones legislativas.

El esquema de feriados 2026 mantiene el objetivo de equilibrar la conmemoración de fechas históricas con la promoción del turismo interno y la organización familiar en toda la Argentina.

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