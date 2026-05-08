A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas de mercado

Los analistas proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.676 por dólar para diciembre de 2026, $24 menos que lo que estimaban en el relevamiento anterior. (Reuters)

Los analistas y consultoras que el Banco Central (BCRA) convoca cada mes en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compartieron sus expectativas respecto al futuro de la inflación y el dólar. En ambos casos hicieron correcciones en relación a lo que habían anticipado en los meses anteriores.

De acuerdo con los expertos, la inflación de 2026 cerrará en 30,5 por ciento. El dato representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a lo que el mismo grupo había estimado un mes atrás. Es, además, la primera vez en el año que la proyección anual supera el umbral del 30 por ciento.

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El grupo de analistas que históricamente mostró mayor precisión en sus estimaciones -denominado Top 10- es todavía más pesimista en su proyección: anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026 será de 33%, es decir 2,5 puntos por encima de la mediana general y 1,2 puntos más que lo que el mismo grupo proyectaba el mes anterior.

La inflación mes a mes

El REM también releva las expectativas de inflación mensual para los próximos meses. Según esos datos, el ritmo de suba de precios continuaría desacelerándose de forma gradual durante el resto del año. Tras el 2,6% proyectado para abril y el 2,3% para mayo, los analistas estiman que el IPC llegaría al 2,1% en junio y al 2% en julio. Desde agosto en adelante, la baja sería más pronunciada: 1,8% para ese mes, 1,9% para septiembre y 1,8% para octubre.

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Por primera vez en el año, la proyección de inflación anual del Rem superó el 30%. (Reuters)

En cuanto al IPC núcleo —que excluye los precios regulados y los estacionales— las proyecciones siguen una trayectoria similar, aunque con valores levemente distintos según el período. Para 2026 en su conjunto, la mediana del REM ubica la inflación núcleo en 30,3%, mientras que el Top 10 la proyecta en 32,1 por ciento.

El dólar a fin de año

En materia cambiaria, los analistas corrigieron a la baja sus pronósticos respecto al relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la mediana del conjunto de participantes del REM ubica el tipo de cambio nominal mayorista en $1.676 por dólar. Un mes atrás, la estimación para ese mismo período era de $1.700, lo que implica una corrección de 24 pesos.

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El Top 10 proyecta un tipo de cambio bastante más bajo para el cierre del año: $1.611 por dólar, lo que significa una diferencia de $65 respecto a la mediana general.

La tendencia de revisiones a la baja se observa también en los meses intermedios. Para mayo, la mediana se ubica en $1.410, frente a los $1.449 que se proyectaban en el REM anterior. En junio se espera $1.437, en julio $1.460, en agosto $1.500 y en septiembre 1.533 pesos. En todos los casos, los valores son menores a los que los mismos analistas pronosticaban un mes atrás, con correcciones que oscilan entre los $28 y los 44 pesos.

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Las tasas de interés en diciembre

Los especialistas también redujeron sus estimaciones sobre la tasa de interés mayorista de Argentina (Tamar), que mide el promedio ponderado de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de $1.000 millones o más en bancos privados. Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes del REM proyecta una Tamar de 22% nominal anual, 1,4 puntos por debajo de lo que se anticipaba en el relevamiento de marzo. Eso equivale a una tasa efectiva mensual de 1,8 por ciento.

Para diciembre de 2026, el conjunto de analistas del REM proyecta una Tamar de 22% nominal anual, 1,4 puntos por debajo de lo anticipado en el relevamiento de marzo. (Télam)

En este caso, el Top 10 diverge en sentido contrario: proyecta una Tamar de 23,52% para el cierre del año, 1,52 puntos por encima de la mediana general.

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Crecimiento, comercio exterior y resultado fiscal

Más allá de la inflación y el dólar, el REM releva otras variables con proyecciones al cierre de 2026. En materia de actividad económica, el conjunto de analistas espera que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca 2,8% en promedio respecto a 2025. Es la estimación más baja del año y representa una caída de 0,5 puntos frente al relevamiento anterior.

En comercio exterior, las estimaciones son más favorables. Los analistas proyectan exportaciones de bienes por USD 96.056 millones para todo 2026, una cifra que en caso de concretarse sería un récord histórico. Las importaciones, por su parte, se estiman en USD 79.550 millones, lo que arrojaría un superávit comercial de USD 16.506 millones al cierre del año.

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Finalmente, en materia fiscal, la mediana del REM anticipa un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) de $15,9 billones para 2026.