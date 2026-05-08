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EN VIVO | Irán dilata su respuesta a la propuesta de Estados Unidos mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó que Washington mantiene negociaciones con Teherán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el paso marítimo, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego

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Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)
Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El mandatario sostuvo además que el cese de hostilidades continúa en vigor, pese al intercambio de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Sí, así es. Hoy (jueves) se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó.

El jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, aunque aseguró que ninguno de los buques recibió impactos.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington.

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, señaló el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X.

La dependencia también indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”.

Los ataques iraníes ocurrieron horas después de que Trump afirmara que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz bajo fuego iraní y que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

10:20 hsHoy

Cómo Rusia planeaba ayudar a Irán a matar estadounidenses

Propuso enviar drones de fibra óptica inmunes a las interferencias para usarlos contra las fuerzas estadounidenses

Cómo Rusia planeaba ayudar a Irán a matar estadounidenses (Crédito: Eyevine)
Cómo Rusia planeaba ayudar a Irán a matar estadounidenses (Crédito: Eyevine)

Existen muchas razones por las que la guerra de Estados Unidos contra Irán ha fracasado. Una de ellas es la eficacia de los drones iraníes. Un documento confidencial obtenido por The Economist de una fuente fidedigna sugiere que Rusia se ha ofrecido a proporcionar a Irán drones inmunes a las interferencias y entrenamiento sobre cómo utilizarlos contra las tropas estadounidenses en el Golfo y posiblemente en otros lugares.

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09:55 hsHoy

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

En medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington pese al alto el fuego, el Ministerio de Defensa emiratí indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán (REUTERS)
Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán (REUTERS)

Emiratos Árabes Unidos informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington pese al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

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09:43 hsHoy

Pese al intercambio de ataques en Ormuz, Trump afirmó que continúa negociando con Irán: “Ellos desean el acuerdo más que yo”

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día”, afirmó el mandatario sobre un posible acuerdo con Teherán. Además, sostuvo que el alto el fuego continúa vigente pese al intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes registrado el jueves

Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

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