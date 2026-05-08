EN VIVO | Irán dilata su respuesta a la propuesta de Estados Unidos mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El mandatario sostuvo además que el cese de hostilidades continúa en vigor, pese al intercambio de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Sí, así es. Hoy (jueves) se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó.

El jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, aunque aseguró que ninguno de los buques recibió impactos.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington.

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, señaló el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X.

La dependencia también indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”.

Los ataques iraníes ocurrieron horas después de que Trump afirmara que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz bajo fuego iraní y que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval.