Salud

6 hábitos que las personas mayores de 60 deben evitar, según una fisioterapeuta británica

Una experta, citada por The Independent, advierte sobre prácticas cotidianas que pueden afectar la movilidad e independencia, proponiendo estrategias sencillas para mantenerse activo y prevenir lesiones a cualquier edad

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Expertos de Harvard Health y
Expertos de Harvard Health y The Independent coinciden en la importancia de adaptar rutinas y mantener un estilo de vida activo después de los 60 años (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que la población envejece, mantener la salud física y la autonomía cobra un papel cada vez más relevante. En este contexto, la fisioterapeuta británica Lucy Macdonald, de RestartPhysio, ha advertido, según The Independent, sobre seis hábitos que las personas mayores de 60 años deberían evitar para preservar su bienestar y reducir el riesgo de lesiones.

Estas orientaciones se complementan con recomendaciones de Harvard Health, que también promueve hábitos de vida activa para envejecer con seguridad y vitalidad.

Adaptar rutinas para un envejecimiento saludable

El proceso de envejecimiento implica cambios físicos inevitables, pero ajustar las rutinas puede favorecer una mayor calidad de vida. Tanto The Independent como Harvard Health destacan que el sedentarismo, los malos hábitos y la resignación pueden dificultar la movilidad y aumentar el riesgo de lesiones o enfermedades.

El envejecimiento conlleva cambios físicos,
El envejecimiento conlleva cambios físicos, pero adaptar rutinas mejora la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Macdonald, mantenerse en movimiento y adaptar los ejercicios a las condiciones personales es esencial para la independencia y la salud. Por su parte, expertos de Harvard enfatizan el valor del ejercicio regular, el equilibrio y el entrenamiento de fuerza para fortalecer el sistema musculoesquelético.

Seis hábitos a desterrar después de los 60

1. Aumentar repentinamente la actividad física

Uno de los errores más comunes es incrementar el nivel de actividad de manera brusca. Lucy Macdonald advierte: “Los aumentos inesperados o hacer algo que el cuerpo no ha hecho durante un tiempo es una gran forma de lesionarse”.

Recomienda progresar poco a poco y dividir tareas exigentes en varias sesiones. Antes de realizar un esfuerzo intenso conviene prepararse físicamente. Harvard Health coincide: la progresión gradual ayuda a disminuir lesiones y potencia los beneficios físicos.

2. Ignorar el entrenamiento de fuerza

No incorporar ejercicios de fuerza marca una diferencia negativa a partir de los 60 años. Macdonald indica que “nunca es demasiado tarde y no requiere mucho tiempo”. Ella aconseja al menos dos sesiones semanales de media hora que abarquen todos los grupos musculares principales y comenzar con cargas ligeras.

Progresar gradualmente en la actividad
Progresar gradualmente en la actividad física y trabajar el equilibrio son claves para prevenir caídas y complicaciones médicas en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ayuda profesional puede ser útil. Harvard Health refuerza la importancia de este entrenamiento para preservar la masa muscular y facilitar la movilidad.

3. Pensar que la mejor etapa física ha pasado

Muchos creen que tras determinada edad ya no es posible mejorar la condición física. Sin embargo, Macdonald señala que algunas de las personas más activas que ha conocido superan los 70 años y lo consiguen gracias a un estilo de vida saludable.

Después de los 60, suele haber más tiempo disponible para actividades saludables que mejoran la calidad de vida. Harvard Health apoya este mensaje optimista: la edad nunca debe ser un obstáculo para ganarle terreno al bienestar.

4. Subestimar el daño de antiguos malos hábitos

El impacto de viejos hábitos poco saludables no desaparece con la vejez. Macdonald recuerda: “No podemos evitar malos hábitos como una mala nutrición o la reducción del sueño”.

La fisioterapeuta británica recomienda rutinas
La fisioterapeuta británica recomienda rutinas regulares de sueño, dieta equilibrada y ejercicio para contrarrestar los efectos de antiguos malos hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo tarda más en recuperarse y unas rutinas regulares de sueño, dieta equilibrada y ejercicio son fundamentales para evitar el deterioro rápido de la salud. Harvard Health agrega que un estilo de vida saludable es clave incluso cuando los malos hábitos de la juventud hayan pasado factura.

5. Temor a probar nuevas actividades físicas

El miedo a actividades nuevas limita el bienestar. Macdonald anima a experimentar otras opciones: “Nunca es tarde para empezar una nueva actividad”. El ejercicio debe resultar agradable y, de ser posible, compartido para aumentar la motivación. Harvard Health destaca que el componente social del ejercicio favorece la constancia y el estado emocional.

6. Considerar inevitable perder el equilibrio

Muchos creen que la pérdida de equilibrio y las caídas son inevitables con la edad. Macdonald lo refuta: “Si trabajas tu equilibrio, verás resultados”. Propone dedicar algunos minutos diarios a ejercicios específicos para evitar caídas, una de las principales causas de complicaciones médicas en la tercera edad.

La pérdida de equilibrio no
La pérdida de equilibrio no es inevitable con la edad, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugiere incorporar estos ejercicios a la rutina cotidiana, asociándolos a tareas habituales. Harvard Health coincide: la práctica regular fortalece la estabilidad y reduce accidentes.

Macdonald recomienda integrar desafíos de equilibrio en actividades cotidianas, como mantenerse de pie sobre una pierna al lavarse los dientes, siempre con precaución. Junto a los enfoques de Harvard Health, el mensaje es claro: la prevención y el autocuidado pueden formar parte de la vida diaria en cualquier etapa.

El envejecimiento activo permite a las personas mayores asumir un papel central en el cuidado de su salud y bienestar, evitando así los principales riesgos asociados a la inactividad.

Temas Relacionados

Salud física en adultos mayoresLucy MacdonaldPrevención de lesionesEjercicio en la tercera edadHábitos saludablesHarvard HealthSaludejercicioThe IndependentNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Investigaciones revelan que el afecto corporal condicionado refuerza la dependencia emocional en la pareja

El uso estratégico de caricias y abrazos como recompensa o castigo puede generar ansiedad, baja autoestima y una búsqueda constante de aprobación en personas vulnerables, según publicaciones en psicología de las relaciones

Investigaciones revelan que el afecto

Un ensayo clínico encuentra que la ketamina no es efectiva para la depresión

Healthday Spanish

Un ensayo clínico encuentra que

Los escáneres oculares podrían ayudar a determinar el riesgo para la salud cardiaca, señalan los expertos

Healthday Spanish

Los escáneres oculares podrían ayudar

La acidez estomacal podría ser una señal de advertencia de un problema con la bebida

Healthday Spanish

La acidez estomacal podría ser

Personas astutas y manipuladoras usan el tacto como arma, según un estudio

Healthday Spanish

Personas astutas y manipuladoras usan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
La palabra de Julieta Prandi

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”

Jimena Barón reveló las dificultades que enfrentó al intentar presentar a su hijo Arturo en sus redes sociales

Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones