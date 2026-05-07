Piel sensible y rosácea: cómo diferenciarlas y por qué no responden igual a los tratamientos

Un estudio identificó bases biológicas exclusivas del síndrome de piel sensible, diferenciándolo de la rosácea por sus mecanismos y manifestaciones clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrojecimiento, ardor, picazón o sensación de tirantez en el rostro: aunque estos síntomas suelen relacionarse con la rosácea, no siempre responden al mismo problema. Un estudio de la George Washington University School of Medicine and Health Sciences encontró que el síndrome de piel sensible tiene características biológicas propias, lo que podría modificar la forma en que estas afecciones se diagnostican y tratan.

La investigación, publicada en el Journal of the American Academy of Dermatology, mostró que detrás de síntomas similares existen mecanismos diferentes en la piel.

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Similitudes clínicas y diferencias en el diagnóstico

La rosácea y el síndrome de piel sensible comparten muchas manifestaciones visibles. Ambas pueden provocar enrojecimiento facial, escozor, ardor, picazón o molestias ante determinados productos y cambios ambientales.

Por eso, en la práctica clínica suelen confundirse. Sin embargo, los científicos sostienen que detrás de esos síntomas aparentemente parecidos existen procesos biológicos diferentes.

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La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que generalmente produce enrojecimiento persistente y vasos sanguíneos visibles en el rostro. También puede asociarse con brotes inflamatorios y sensibilidad exagerada.

El síndrome de piel sensible se vincula principalmente a alteraciones en la barrera cutánea y la percepción exagerada de estímulos externos, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de piel sensible, en cambio, se relaciona más con alteraciones en la barrera cutánea y en la forma en que el cuerpo percibe estímulos externos sobre la superficie de la piel. Es decir, el organismo reacciona de manera exagerada frente a factores que normalmente no deberían causar molestias.

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La barrera cutánea puede compararse con una especie de “escudo” protector que recubre la piel. Su función es evitar la pérdida excesiva de agua y bloquear el ingreso de sustancias irritantes, microorganismos y agentes externos.

Cuando esta barrera se altera, la superficie corporal se vuelve más vulnerable. Como consecuencia, estímulos cotidianos —como ciertos cosméticos, cambios de temperatura, contaminación o estrés— pueden generar ardor, picazón o sensación de irritación. Los especialistas creen que este mecanismo desempeña un papel importante en el síndrome de piel sensible.

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Qué analizaron los científicos

El estudio incluyó a 30 mujeres de entre 30 y 50 años. La mitad presentaba síndrome de piel sensible y la otra mitad no tenía esta condición. Para clasificar a las participantes, el equipo utilizó un cuestionario validado llamado SensiScale-10, diseñado para evaluar la sensibilidad cutánea.

Luego, los investigadores analizaron distintos factores biológicos vinculados con la respuesta inmunológica de la piel.

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La investigación publicada en el Journal of the American Academy of Dermatology comparó síntomas e indicadores biológicos entre mujeres con y sin piel sensible (Freepik)

Uno de los aspectos estudiados fue la presencia de Demodex folliculorum, un ácaro microscópico que vive naturalmente en los folículos pilosos humanos. Aunque suele formar parte de la microbiota normal de la piel, investigaciones previas mostraron que aparece en mayor cantidad en personas con rosácea.

Para detectarlo, los especialistas utilizaron microscopía confocal de reflectancia, una técnica de imágenes que permite observar estructuras microscópicas dentro de la piel sin necesidad de extraer tejido.

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Además, recolectaron muestras para medir proteínas relacionadas con la respuesta inmunológica cutánea, entre ellas catelicidina y dermicidina.

Diferencias biológicas entre piel sensible y rosácea

Los resultados mostraron que las personas con síndrome de piel sensible no presentaban las mismas alteraciones observadas habitualmente en la rosácea. La presencia del ácaro Demodex folliculorum fue similar en ambos grupos analizados: apareció en el 20% de las participantes con piel sensible y también en el 20% del grupo control.

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Esto contrasta con la rosácea, donde suele detectarse una cantidad significativamente mayor de este microorganismo. El análisis también detectó diferencias importantes en los niveles de determinadas proteínas vinculadas con la respuesta inflamatoria.

Las proteínas catelicidina y dermicidina muestran niveles notoriamente más bajos en la piel sensible que en afecciones como la rosácea, señaló el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La catelicidina y la dermicidina —péptidos antimicrobianos relacionados con los mecanismos defensivos de la piel— aparecieron en niveles considerablemente menores en las participantes con piel sensible.

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Estas moléculas forman parte de las defensas naturales del organismo frente a bacterias y otros microorganismos. En la rosácea, algunas de estas sustancias suelen encontrarse elevadas y contribuir a una respuesta inflamatoria persistente.

Según los autores, el hecho de que estos marcadores no aparezcan alterados en el síndrome de piel sensible refuerza la idea de que ambas condiciones responden a procesos biológicos diferentes.

“Estos resultados ayudan a demostrar que el síndrome de piel sensible posee mecanismos únicos”, señaló Nikita Menta, primera autora del estudio.

Qué implicancias tiene este hallazgo

Para los especialistas, diferenciar correctamente ambas condiciones puede tener consecuencias importantes en el tratamiento.

Muchas terapias utilizadas para la rosácea buscan reducir la proliferación de Demodex o controlar determinados procesos inflamatorios. Sin embargo, si esos mecanismos no están presentes en el síndrome de piel sensible, esos tratamientos podrían no resultar efectivos.

“El síndrome de piel sensible es una condición singular, no simplemente una forma leve de rosácea”, explicó Adam Friedman, profesor y jefe de dermatología involucrado en la investigación. Esto podría ayudar a evitar tratamientos inadecuados y favorecer abordajes más personalizados según el origen biológico de cada trastorno.

Distinguir entre rosácea y síndrome de piel sensible es clave para elegir tratamientos dermatológicos personalizados y evitar opciones inadecuadas (Freepik)

Los investigadores reconocen que el estudio presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no se controló el uso de cosméticos ni otros productos tópicos que podrían influir sobre las características biológicas de la piel.

Además, el número de participantes fue reducido, por lo que serán necesarios trabajos más amplios para confirmar los resultados. Aun así, los autores consideran que el hallazgo representa un paso importante para comprender mejor la biología del síndrome de piel sensible y diferenciarlo de otras enfermedades dermatológicas.

Comprender qué procesos están detrás de cada condición podría permitir diagnósticos más precisos y tratamientos mejor adaptados a cada paciente, especialmente en personas que conviven con síntomas persistentes y difíciles de controlar.