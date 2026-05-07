Horror en Los Polvorines: una mujer fue asesinada al defender a su hija de 8 años de un intento de abuso

Carteles pidiendo justicia en la entrada a la vivienda de Los Polvorines donde ocurrió el crimen

Una mujer de 52 años fue asesinada este jueves en la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, cuando trataba de defender a su hija de 8 años de un intento de abuso sexual.

El principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es un vecino de las víctimas. Hasta el momento, permanece prófugo.

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Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. En la vivienda estaban Yolanda Raquel Cáceres y su hija menor. Durante la madrugada, Amarilla habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

El reporte policial indica que la propia niña, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino para detener al agresor, quien la atacó y le propinó dos puñaladas, de acuerdo a fuentes del caso.

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La víctima del crimen, Yolanda Cáceres

En medio de la agresión, la nena salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo de Cáceres fue encontrado en el piso de la vivienda, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena.

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El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo. La investigación sigue en marcha para localizarlo.

El acusado permanece prófugo

Mientras sigue la búsqueda, en las redes sociales empezaron a circular mensajes reclamando justicia por el crimen.

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“Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicas a una nena de 8 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda Cáceres”, escribió una usuaria de Facebook.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija. Justicia por su hija que perdió a su mamá, que intentó salvar su vida! Justicia por esa nena a la que le robaron su inocencia”, publicó otra.

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En la puerta de la casa donde sucedió el hecho, además, vecinos colgaron carteles alusivos y dejaron flores.