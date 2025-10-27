Esto le pasa al organismo cuando se deja de consumir alcohol por 30 días o más, según los expertos

Un mes sin alcohol mejora el ánimo, el peso y el descanso, según una revisión científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apartar el alcohol durante treinta días puede convertirse en una experiencia reveladora, tanto para el organismo como para la mente. En sociedades donde el consumo de bebidas alcohólicas forma parte de la rutina social y cultural, pocas personas advierten el alcance real que tiene una pausa voluntaria en los hábitos de consumo.

Sin embargo, los hallazgos científicos recientes muestran que abandonar el alcohol al menos por un mes trae consigo beneficios que trascienden cualquier expectativa.

En ese sentido, surgen proyectos como el denominado Enero Seco (Dry January), una iniciativa global que invita a las personas a abstenerse de consumir alcohol durante todo el mes de enero. En ese tono, cada jornada se traduce en mejoras fisiológicas y psicológicas, abriendo camino a una relación más consciente con la propia salud y el bienestar personal.

Una exhaustiva revisión científica de la Universidad de Buffalo y la Universidad Brown, recogida por Womens Health, aporta nueva evidencia sobre esta práctica creciente.

El estudio consolida los resultados de dieciséis investigaciones previas centradas en personas que cumplieron el reto de pasar un mes sin ingerir bebidas alcohólicas. El análisis deja en claro que la abstinencia temporal no solo es posible, sino que puede generar cambios mensurables en un plazo sorprendentemente breve.

Investigación y perfil de los participantes

El estudio fue liderado por la doctora Megan Strowger, investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de Buffalo, y contó con el aporte de la doctora Susan Kelly-Weeder, decana de la Escuela de Enfermería de la Universidad George Washington.

Según detalla Womens Health, la mayoría de los participantes en iniciativas como el Enero Seco eran mujeres jóvenes con estudios universitarios y un nivel de ingresos elevado. Gran parte de ellas presentaba un consumo por encima de la media antes de sumarse al desafío, lo que permitió observar cambios tanto en personas con consumo habitual como en quienes beben de manera esporádica.

La diversidad de perfiles proporcionó una base sólida para analizar de qué modo la abstinencia afecta la salud física, el estado de ánimo y la percepción individual sobre el consumo de alcohol.

Durante el primer mes de abandono, los participantes experimentaron mayor nivel de energía, mejor capacidad de concentración y sensación de felicidad, sumado a perdida de peso, reducción de la presión arterial y mejoras en la función hepática, la salud vascular y la resistencia a la insulina. Estos avances son especialmente valiosos en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes.

Reducir o eliminar el consumo de alcohol, incluso durante solo un mes, puede generar mejoras notables en la salud física y mental. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), limitar o suspender la ingesta de alcohol disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, hepáticas, hipertensión arterial, ictus, trastornos digestivos y varios tipos de cáncer.

Dejar el alcohol también ayuda a mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo y la salud emocional, al reducir síntomas de ansiedad y depresión. Estas mejoras no dependen de una abstinencia absoluta ni de períodos prolongados: sencillamente, cada reducción sostenida en el tiempo se asocia con beneficios para el organismo y la mente.

El seguimiento realizado seis meses después reveló que los beneficios no fueron fugaces. La mayoría continuó con una reducción significativa en el consumo de alcohol y mostró menos síntomas asociados a trastornos vinculados a la bebida, como dificultades para moderar la ingesta o cambios bruscos en el ánimo.

La doctora Strowger remarcó a Womens Health que una pausa en la ingesta de alcohol se convierte en una invitación a reflexionar sobre la relación personal con la bebida. “Probablemente, brindó una oportunidad para la autorreflexión”, destacó la especialista, subrayando que este tipo de retos permite asumir decisiones más informadas acerca del propio consumo, al identificar si responde a presiones sociales, necesidades emocionales o simples costumbres.

Mecanismos detrás del cambio: nutrición, peso y sueño

Las bebidas alcohólicas aportan un considerable número de calorías extras. Kelly-Weeder señaló que el alcohol, además, reduce las inhibiciones y puede llevar a comer en exceso. Estos factores explican por qué quienes abandonan el alcohol observan una pérdida de peso y una mejoría en su salud metabólica en tan poco tiempo.

El sueño es otro aspecto positivamente afectado. Kelly-Weeder advirtió que el consumo de alcohol perjudica el descanso profundo, alterando el ciclo del sueño. Al dejar de beber, los participantes notaron una mejora sustancial en la calidad de sus noches, lo que repercute positivamente tanto en la salud mental como física.

El equipo investigador desmintió la creencia de que el alcohol es sinónimo de bienestar emocional. La doctora Strowger explicó que en realidad actúa como depresor del sistema nervioso central: “Eliminar esa influencia durante un periodo breve permite que el cerebro se estabilice”. Dejar el alcohol, aunque sea por unas semanas, abre la posibilidad de experimentar un ánimo más estable y una mayor claridad mental.

Avances con pequeños pasos: el poder de la reducción parcial

El estudio dejó claro que incluso quienes no consiguieron la abstinencia total lograron mejoras en los principales indicadores de salud al reducir su consumo habitual. “La conclusión clave es que cualquier reducción en el consumo de alcohol ayuda”, enfatizó Strowger. Pequeños cambios, como reducir la cantidad de bebidas semanalmente, también favorecen el bienestar integral.

La evidencia reunida por Womens Health destaca que reducir la ingesta de alcohol, incluso de forma modesta, puede transformar la salud física y mental.

Los CDC subrayan que cualquier descenso en el consumo de bebidas alcohólicas —ya sea sumarse a retos mensuales, alternar con opciones sin alcohol o establecer días libres de consumo— contribuye a mejorar la salud y el bienestar.

Tomarse pausas regulares ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar dependencia, facilita el control del peso corporal, mejora el funcionamiento inmunológico y cardiovascular, y promueve una mayor calidad de vida en general.

Cada paso hacia una vida con menos alcohol suma para el bienestar personal y colectivo, y demuestra que el verdadero reto reside más en descubrir la capacidad de cambio que en la privación misma. Experimentar los beneficios de un mes sin alcohol puede ser la oportunidad que muchos necesitan para replantear sus hábitos y dar un giro positivo a su calidad de vida.