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Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Son los primeros bombardeos atribuidos al reino en suelo iraní, no habían sido revelados antes y muestran la decisión de Riad ser más categórico a la hora de defenderse contra su principal rival regional

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Un avión de combate saudita cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)
Un avión de combate saudita cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques llevados a cabo en el reino durante la guerra de Medio Oriente, dijeron dos funcionarios occidentales informados sobre el asunto y dos funcionarios iraníes.

Los ataques saudíes, de los que no se había informado anteriormente, marcan la primera vez que se sabe que el reino ha llevado a cabo directamente una acción militar en suelo iraní y muestra que se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse contra su principal rival regional.

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Se consideró que los ataques, lanzados por la Fuerza Aérea Saudita, se llevaron a cabo a finales de marzo, dijeron los dos funcionarios occidentales. Uno sólo dijo que eran “ataques de represalia por el ataque a Arabia Saudita”.

Reuters no pudo confirmar cuáles eran los objetivos específicos.

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En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudita no abordó directamente si se habían llevado a cabo ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió a una solicitud de comentarios.

Arabia Saudita, que tiene una profunda relación militar con Estados Unidos, tradicionalmente ha dependido del ejército estadounidense para su protección, pero la guerra de 10 semanas ha dejado al reino vulnerable a ataques que han traspasado el paraguas militar estadounidense.

Los estados árabes del Golfo comenzaron a contraatacar

Los ataques sauditas subrayan la ampliación del conflicto y el grado en que una guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero ha atraído a todo el Medio Oriente en formas que no han sido reconocidas públicamente.

Un avión de combate saudita acompaña al Air Force One, que transporta al presidente estadounidense Donald Trump, en su aproximación al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 13 de mayo de 2025. REUTERS/Brian Snyder
Un avión de combate saudita acompaña al Air Force One, que transporta al presidente estadounidense Donald Trump, en su aproximación al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 13 de mayo de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado a los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo con misiles y drones, atacando no sólo bases militares estadounidenses sino sitios civiles, aeropuertos e infraestructura petrolera, y cerró el Estrecho de Ormuz, perturbando el comercio global.

Los Emiratos Árabes Unidos también llevaron a cabo ataques militares contra Irán, informó el lunes el Wall Street Journal. En conjunto, las acciones sauditas y emiratíes revelan un conflicto cuya verdadera forma ha permanecido en gran medida oculta: uno en el que las monarquías del Golfo azotadas por los ataques iraníes comenzaron a contraatacar.

Pero su enfoque no ha sido idéntico. Los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una postura más dura, buscando extraerle un costo a Irán y participando sólo en raras ocasiones en diplomacia pública con Teherán.

Mientras tanto, Arabia Saudita ha tratado de evitar que el conflicto se intensifique y ha mantenido contactos regulares con Irán, incluso a través del embajador de Teherán en Riad. No respondió a una solicitud de comentarios.

El alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí no abordó directamente si se había llegado a un acuerdo de reducción de las tensiones con Irán, pero dijo: “Reafirmamos la posición constante de Arabia Saudita que aboga por la reducción de las tensiones, la autocontrol y la reducción de las tensiones en pos de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región y su gente”.

Huelgas, luego desescalada

Los funcionarios iraníes y occidentales dijeron que Arabia Saudita informó a Irán sobre los ataques y esto fue seguido por un intenso compromiso diplomático y amenazas sauditas de tomar más represalias, lo que llevó a un entendimiento entre los dos países para reducir la escalada.

Ali Vaez, director del Proyecto Irán en el International Crisis Group, dijo que los ataques saudíes de represalia contra Irán, seguidos de un acuerdo para reducir la escalada, “mostrarían un reconocimiento pragmático de ambas partes de que una escalada incontrolada conlleva costos inaceptables”.

Semejante secuencia de acontecimientos mostraría “no confianza, sino un interés compartido en imponer límites a la confrontación antes de que se convierta en un conflicto regional más amplio”.

La reducción informal entró en vigor una semana antes de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego en su conflicto más amplio el 7 de abril. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Uno de los funcionarios iraníes confirmó que Teherán y Riad habían acordado reducir la tensión, diciendo que la medida tenía como objetivo “cese las hostilidades, salvaguardar los intereses mutuos y evitar la escalada de tensiones”.

En desacuerdo durante mucho tiempo, Irán y Arabia Saudita (las dos principales potencias musulmanas chiítas y suníes en Medio Oriente) han respaldado a grupos opuestos en conflictos en toda la región.

Una distensión mediada por China en 2023 los vio reanudar los vínculos, incluido un alto el fuego entre los hutíes respaldados por Irán en Yemen y Arabia Saudita que se ha mantenido desde entonces.

Dado que el Mar Rojo sigue abierto al transporte marítimo, Arabia Saudita ha podido seguir exportando petróleo durante todo el conflicto, a diferencia de la mayoría de los Estados del Golfo, y por eso ha logrado permanecer relativamente aislado.

Un aviador que pilotea un F-35A Lightning II recibe combustible de un KC-135 Stratotanker del 28º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo Expedicionario (Keifer Bowes/Fuerza Aérea de EEUU/Polaris)
Un aviador que pilotea un F-35A Lightning II recibe combustible de un KC-135 Stratotanker del 28º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo Expedicionario (Keifer Bowes/Fuerza Aérea de EEUU/Polaris)

El reino evitó el “horno de la destrucción”

En un artículo de opinión publicado el fin de semana en Arab News, de propiedad saudita, el ex jefe de inteligencia saudita, el príncipe Turki al-Faisal, captó los cálculos del reino y escribió que “cuando Irán y otros intentaron arrastrar al reino al horno de la destrucción, nuestro liderazgo optó por soportar los dolores causados por un vecino para proteger las vidas y propiedades de sus ciudadanos”.

Los ataques de Arabia Saudita se produjeron tras semanas de creciente tensión.

En una conferencia de prensa en Riad el 19 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, dijo que el reino “se reserva el derecho de emprender acciones militares si se considera necesario”.

Tres días después, Arabia Saudita declaró personae non gratae al agregado militar de Irán y a cuatro miembros del personal de la embajada.

Irán redujo sus golpes

A finales de marzo, los contactos diplomáticos y la amenaza de Arabia Saudita de adoptar un enfoque más agresivo similar al de los Emiratos Árabes Unidos y tomar represalias llevaron a un entendimiento para reducir la escalada, dijeron fuentes occidentales.

De más de 105 ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita en la semana del 25 al 31 de marzo, el número cayó a poco más de 25 entre el 1 y el 6 de abril, según un recuento de Reuters de declaraciones del Ministerio de Defensa saudí.

Fuentes occidentales evaluaron que los proyectiles disparados contra Arabia Saudita en los días previos al alto el fuego más amplio se originaron en Irak y no en el propio Irán, lo que indica que Teherán había reducido los ataques directos mientras los grupos aliados continuaban operando.

Arabia Saudita convocó al embajador de Irak el 12 de abril para protestar contra los ataques desde suelo iraquí.

La comunicación saudita-iraní continuó incluso cuando surgieron tensiones al comienzo del alto el fuego más amplio entre Irán y Estados Unidos, cuando el Ministerio de Defensa saudí informó que 31 drones y 16 misiles dispararon contra el reino el 7 y 8 de abril.

El aumento llevó a Riad a considerar tomar represalias contra Irán e Irak, mientras que Pakistán desplegó aviones de combate para tranquilizar al reino e instó a la moderación a medida que la diplomacia cobraba impulso.

(Con información de Reuters)

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