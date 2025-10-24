Salud

Beber alcohol puede hacer que la presión arterial aumente, señala un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 23 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Cualquier bebida puede hacer que la presión arterial aumente, muestra un estudio reciente.

Incluso unos aumentos leves en el consumo de alcohol se asocian con una presión arterial más alta, informaron los investigadores el 22 de octubre en el Journal of the American College of Cardiology.

Dejar de beber, o incluso reducirlo, podría conducir a reducciones en la presión arterial que reducirían el riesgo de accidente cerebrovascular o enfermedad cardíaca de una persona, dijeron los investigadores.

Los resultados desafían las suposiciones de larga data de que una bebida aquí o allá no afectará significativamente la presión arterial de una persona, dijeron los expertos.

"Nuestro estudio muestra que cuando se trata de presión arterial, cuanto menos beba, mejor. Cuanto más alcohol bebe, más alta es su presión arterial", señaló el investigador principal, el Dr. Takahiro Suzuki, cardiólogo del Hospital Internacional St. Luke's, en Tokio.

"En el pasado, los científicos pensaban que pequeñas cantidades de alcohol podrían estar bien, pero nuestros resultados sugieren que ningún alcohol es en realidad lo mejor", dijo Suzuki en un comunicado de prensa. "Esto significa que dejar de beber, incluso a niveles bajos, podría traer beneficios reales para la salud del corazón tanto para mujeres como para hombres".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 360,000 chequeos anuales en St. Luke's entre 2012 y 2024. Como parte de su chequeo, los pacientes informaron su consumo de alcohol.

Los investigadores dividieron a los aproximadamente 59,000 pacientes en dos grupos: los que bebían en el momento de su primer chequeo y los que no bebían al principio.

De esa manera, el equipo pudo revisar los efectos de dejar de beber entre los que bebieron y comenzar a beber entre los que alguna vez se abstuvieron.

"Nuestro estudio se propuso determinar si dejar de consumir alcohol se asocia con una mejora en los niveles de PA entre los bebedores habituales y si comenzar a consumir alcohol afecta la PA entre los bebedores no habituales", dijo Suzuki.

Los resultados mostraron que la presión arterial disminuyó a medida que los bebedores la redujeron.

Las mujeres que dejaron de tomar una o dos bebidas al día experimentaron una reducción de casi 0.8 mmHG en la presión arterial sistólica y de 1.1 mmHG diastólica. La sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la presión en los vasos sanguíneos durante un latido cardíaco, y diastólica es la presión entre los latidos del corazón.

Los hombres que dejaron de beber experimentaron una reducción de 1 mmHG sistólica y 1.6 diastólica, dijeron los investigadores.

Por el contrario, las personas que comenzaron a beber mostraron una presión arterial más alta, con tendencias similares en todos los sexos.

Los aumentos en la presión arterial no variaron según el tipo de alcohol, ya sea cerveza, vino o licor fuerte, encontraron los investigadores. En cambio, la cantidad de alcohol consumida era lo que importaba.

"Estos hallazgos sugieren que dejar de beber alcohol, incluso a partir de niveles bajos, podría prevenir o tratar la hipertensión", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Harlan Krumholz, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

"Esto es especialmente importante porque se han reducido los objetivos de tratamiento para la PA", añadió Krumholz, que no participó en el estudio.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre el alcohol y la presión arterial.

FUENTE: Colegio Americano de Cardiología, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daybeberalcoholpuedehacerquelapresionarterialaumentesenalaunestudio

Últimas Noticias

La cirugía de cataratas se está convirtiendo en un procedimiento de consultorio, señalan los expertos

Healthday Spanish

La cirugía de cataratas se

Una píldora podría prolongar la supervivencia entre los niños con un cáncer de huesos raro

Healthday Spanish

Una píldora podría prolongar la

Qué es un aneurisma cerebral, la enfermedad que Kim Kardashian hizo visible tras su diagnóstico

La empresaria compartió su experiencia con una condición poco sintomática en la séptima temporada de The Kardashians y generó conciencia sobre la importancia de los controles médicos

Qué es un aneurisma cerebral,

Los beneficios ocultos del golf: cómo mejora el sistema cardiovascular, la movilidad y la salud emocional

Especialistas y estudios recientes destacan ventajas poco conocidas de este deporte, que van más allá del ejercicio físico. Las claves que transforman esta práctica en una herramienta valiosa para la salud integral

Los beneficios ocultos del golf:

Agotamiento social: por qué es habitual sentirse cansado después de reuniones con amigos y familiares

La mayoría de las personas experimenta una baja de energía tras estos encuentros. Cómo identificar los propios límites para preservar el bienestar emocional y disfrutar más de las relaciones, según estudios científicos y expertos citados por SELF

Agotamiento social: por qué es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pollo al horno, a la

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Un cementerio medieval hallado en

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

TELESHOW
El radical cambio de Cande

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”