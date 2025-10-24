Beber alcohol puede hacer que la presión arterial aumente, señala un estudio

JUEVES, 23 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Cualquier bebida puede hacer que la presión arterial aumente, muestra un estudio reciente.

Incluso unos aumentos leves en el consumo de alcohol se asocian con una presión arterial más alta, informaron los investigadores el 22 de octubre en el Journal of the American College of Cardiology.

Dejar de beber, o incluso reducirlo, podría conducir a reducciones en la presión arterial que reducirían el riesgo de accidente cerebrovascular o enfermedad cardíaca de una persona, dijeron los investigadores.

Los resultados desafían las suposiciones de larga data de que una bebida aquí o allá no afectará significativamente la presión arterial de una persona, dijeron los expertos.

"Nuestro estudio muestra que cuando se trata de presión arterial, cuanto menos beba, mejor. Cuanto más alcohol bebe, más alta es su presión arterial", señaló el investigador principal, el Dr. Takahiro Suzuki, cardiólogo del Hospital Internacional St. Luke's, en Tokio.

"En el pasado, los científicos pensaban que pequeñas cantidades de alcohol podrían estar bien, pero nuestros resultados sugieren que ningún alcohol es en realidad lo mejor", dijo Suzuki en un comunicado de prensa. "Esto significa que dejar de beber, incluso a niveles bajos, podría traer beneficios reales para la salud del corazón tanto para mujeres como para hombres".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 360,000 chequeos anuales en St. Luke's entre 2012 y 2024. Como parte de su chequeo, los pacientes informaron su consumo de alcohol.

Los investigadores dividieron a los aproximadamente 59,000 pacientes en dos grupos: los que bebían en el momento de su primer chequeo y los que no bebían al principio.

De esa manera, el equipo pudo revisar los efectos de dejar de beber entre los que bebieron y comenzar a beber entre los que alguna vez se abstuvieron.

"Nuestro estudio se propuso determinar si dejar de consumir alcohol se asocia con una mejora en los niveles de PA entre los bebedores habituales y si comenzar a consumir alcohol afecta la PA entre los bebedores no habituales", dijo Suzuki.

Los resultados mostraron que la presión arterial disminuyó a medida que los bebedores la redujeron.

Las mujeres que dejaron de tomar una o dos bebidas al día experimentaron una reducción de casi 0.8 mmHG en la presión arterial sistólica y de 1.1 mmHG diastólica. La sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la presión en los vasos sanguíneos durante un latido cardíaco, y diastólica es la presión entre los latidos del corazón.

Los hombres que dejaron de beber experimentaron una reducción de 1 mmHG sistólica y 1.6 diastólica, dijeron los investigadores.

Por el contrario, las personas que comenzaron a beber mostraron una presión arterial más alta, con tendencias similares en todos los sexos.

Los aumentos en la presión arterial no variaron según el tipo de alcohol, ya sea cerveza, vino o licor fuerte, encontraron los investigadores. En cambio, la cantidad de alcohol consumida era lo que importaba.

"Estos hallazgos sugieren que dejar de beber alcohol, incluso a partir de niveles bajos, podría prevenir o tratar la hipertensión", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Harlan Krumholz, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

"Esto es especialmente importante porque se han reducido los objetivos de tratamiento para la PA", añadió Krumholz, que no participó en el estudio.

