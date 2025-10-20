Salud

Pilates Lagree y Pilates Reformer: claves para entender sus diferencias y elegir el mejor entrenamiento

Aunque ambos programas usan aparatos especiales y prometen grandes resultados, expertos y practicantes explican a Vogue por qué conviene uno u otro según el objetivo físico, el perfil personal y la experiencia previa

Por Fausto Urriste

El método Lagree combina fuerza, resistencia y cardio en una rutina de bajo impacto con la máquina Megaformer (Pexels)

El entrenamiento de bajo impacto cobró relevancia entre quienes buscan resultados efectivos sin recurrir a rutinas exigentes. Entre las alternativas más destacadas se encuentran el método Lagree y el Pilates Reformer, dos sistemas con principios compartidos, pero diferencias notables en intensidad, objetivos y resultados.

El auge de ambas disciplinas, impulsado por redes sociales y celebridades, profundiza el debate sobre cuál conviene más. Según un análisis de expertos y estudios consultados por Vogue, la elección depende de las expectativas particulares de cada practicante.

El método Lagree: fuerza, resistencia y cardio en una sola rutina

El método Lagree, desarrollado por Sebastien Lagree en 2006 en Los Ángeles, propone un entrenamiento integral que fusiona fuerza, resistencia y cardio, con bajo impacto. Utiliza la máquina Megaformer, de gran tamaño y versatilidad, que permite ejecutar una amplia variedad de ejercicios.

Pilates Reformer se centra en la rehabilitación, la alineación postural y la conexión mente-cuerpo, siendo recomendado para quienes priorizan flexibilidad y recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lagree define su sistema como “un entrenamiento integrado que combina fuerza y resistencia”, orientado a incrementar la densidad muscular y reducir volumen, mediante técnicas como tiempo bajo tensión, isocinética e isometría.

Elissa El Hadj, fundadora de FORM y experta en Lagree, afirma que el valor diferencial del método radica en “la combinación del movimiento consciente con el entrenamiento de fuerza de alta intensidad”, lo que contribuye al óptimo funcionamiento físico y nervioso, además de favorecer la apariencia corporal.

Durante una sesión de Lagree, de aproximadamente 50 minutos, se alternan ejercicios de resistencia lenta en el Megaformer con movimientos de repetición alta: sentadillas, estocadas, planchas y ejercicios que exigen control y estabilidad del core.

La principal diferencia entre Lagree y Pilates Reformer radica en la intensidad del entrenamiento, el tipo de máquina utilizada y la dinámica de las clases (Freepik)

El Hadj subraya la importancia del detalle; se cuida la forma, el ritmo, la respiración y la progresión, adecuando el reto al nivel de cada persona. Entre los movimientos avanzados se destacan crunches de rodillas, inchworms (gusano) y el “scrambled eggs”, un desafío para la estabilidad del core al movilizar una pierna en distintas direcciones.

Pilates Reformer: enfoque pausado y rehabilitador

El Pilates Reformer se practica en una máquina diseñada por Joseph Pilates, el creador del método original. Es más compacta y próxima al suelo, equipada con plataforma deslizante, correas, poleas y un sistema de muelles.

Su enfoque es más pausado y rehabilitador, centrado en la alineación, flexibilidad y conexión mente-cuerpo. Vogue señala que muchos ejercicios se realizan en posición supina, lo que facilita la recuperación de lesiones y la mejora de la mecánica corporal. Aunque la máquina utiliza resistencia, ofrece menos opciones de personalización y variedad que el Megaformer.

Diferencias principales: intensidad, máquina y dinámica de las clases

Ambos métodos ofrecen entrenamientos completos que trabajan fuerza, equilibrio, postura, flexibilidad y resistencia, adaptándose a distintos perfiles y objetivos (Freepik)

Las distinciones más marcadas entre ambos métodos radican en el aparato y el tipo de entrenamiento. Mientras el Reformer es visto como una herramienta de rehabilitación, el Megaformer es considerado un equipo avanzado de fitness; El Hadj lo describe como “el Rolls-Royce de las máquinas”. Lagree se asocia con intensidad elevada, ausencia de pausas y búsqueda de la fatiga muscular, que integra cardio y transiciones rápidas.

El Pilates Reformer mantiene un ritmo más pausado y no busca el fallo muscular. Nour y Mona, instructoras de MAD Lagree, sintetizan así la diferencia: “Pilates es más lento y rehabilitador, mientras que Lagree es más intenso, dinámico y orientado a resultados, con más quemazón muscular”.

Beneficios de Lagree y Pilates Reformer

Cada modelo ofrece ventajas específicas. Lagree fortalece, tonifica y define la musculatura, mejora la fuerza del core, aumenta la flexibilidad y ayuda a la quema de grasa. Según El Hadj, la baja exigencia sobre las articulaciones permite practicar hasta cinco veces por semana, tanto para principiantes como atletas experimentados.

Lagree promueve la tonificación muscular, la quema de grasa y el fortalecimiento del core, con resultados visibles tras pocas sesiones

Añade que promueve un efecto calmante y meditativo, pues no eleva el cortisol ni la adrenalina, sino que incentiva la concentración y la conciencia corporal. Los resultados, aseguran, pueden apreciarse tras solo tres sesiones, manteniendo una rutina variada para trabajar piernas, oblicuos y brazos.

En el Pilates Reformer se resalta la eficacia en la rehabilitación de lesiones, el alivio del dolor de espalda y la mejora postural. La adaptación de ejercicios y máquina según necesidades individuales permite un seguimiento personalizado y previene molestias. Quienes practican Pilates Reformer suelen conseguir mayor conciencia corporal, mejor alineación y una sensación general de bienestar.

¿Cuál conviene más según cada perfil?

La decisión entre Lagree y Pilates Reformer dependerá del perfil y los objetivos personales. Quienes buscan intensidad, definición muscular y resistencia probablemente optarán por Lagree, sobre todo si disfrutan de la variedad y el reto constante.

Ambos métodos ofrecen entrenamientos completos que trabajan fuerza, equilibrio, postura, flexibilidad y resistencia, adaptándose a distintos perfiles y objetivos (Freepik)

En cambio, quienes priorizan rehabilitación, flexibilidad y conexión mente-cuerpo hallarán en el Pilates Reformer una opción adecuada. Consultar con un profesional de la salud resulta fundamental antes de iniciar cualquier entrenamiento, en especial si existen lesiones o condiciones médicas previas.

Ambos programas proponen entrenamientos completos, con foco especial en el core, abordando fuerza, equilibrio, postura, flexibilidad, cardio y resistencia, según destaca Vogue.

