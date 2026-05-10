EEUU anunció la muerte de uno de los dos militares desaparecidos durante unos ejercicios en Marruecos

Kendrick Lamont Key Jr. había desaparecido junto a otro compañero el pasado 2 de mayo, durante el ejercicio militar en Marruecos

El Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., de 27 años, uno de los dos militares desaparecidos el pasado 2 de mayo en las costas del sur de Marruecos durante las maniobras internacionales del León Africano 2026. Un equipo de búsqueda de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes localizó su cuerpo en el océano Atlántico, a aproximadamente un kilómetro del punto donde ambos soldados cayeron al agua la noche de su desaparición. La búsqueda del segundo militar continúa sin resultados.

El hallazgo se produjo el sábado 9 de mayo a las 08.55, hora local, en las inmediaciones de la zona de entrenamiento de Cap Draa, próxima a la ciudad de Tan-Tan, en el extremo sur del país. El Ejército de EEUU en Europa y África confirmó en un comunicado que los restos fueron trasladados en helicóptero a la morgue del Hospital Militar Moulay El Hassan, en Guelmim. Las autoridades trabajan en los trámites consulares y logísticos necesarios para repatriar el cuerpo a Estados Unidos.

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Según un informe preliminar citado por medios estadounidenses, los dos militares formaban parte de un grupo que realizaba una excursión recreativa al atardecer cuando uno de ellos, que no sabía nadar según fuentes de defensa, cayó desde un acantilado al océano. El segundo soldado, cuya identidad no ha sido revelada, se lanzó al agua en un intento de rescate, pero una ola lo arrastró antes de que pudiera actuar. Ambos desaparecieron alrededor de las nueve de la noche del 2 de mayo. Las autoridades subrayaron que el incidente no guardaba relación directa con las actividades del ejercicio, al producirse durante el tiempo libre de los militares.

Key, oriundo de Richmond (Virginia), era oficial de artillería antiaérea con la clasificación técnica 14A y prestaba servicio en el 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército. Le sobreviven su padre, Kendrick Key Sr.; su madre, Jihan Key; su hermana, Dakota Debose-Hill; y su cuñado, el soldado de primera James Brown, también en activo. Según el comunicado del Ejército, el teniente “encarnaba los más altos estándares del servicio como líder abnegado e inspirador cuya dedicación a sus soldados deja un legado perdurable en nuestras filas”.

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Oficiales del ejército patrullan el paseo marítimo de Ain Diab en Casablanca, Marruecos, el 24 de marzo de 2020 REUTERS/Youssef Boudlal

Desde la desaparición de los dos militares, más de mil efectivos civiles y militares de Estados Unidos, Marruecos y otros países aliados participan en las operaciones de búsqueda, que combinan medios terrestres, aéreos y marítimos. El área de Cap Draa presenta un terreno abrupto, con montañas, desierto y llanuras semiáridas que dificultan las labores de rastreo. Tras el hallazgo del cuerpo de Key, el Ejército anunció que los esfuerzos se concentrarán en la zona donde fue localizado, sin abandonar la vigilancia del perímetro más amplio.

El incidente ocurrió en el marco del León Africano 2026, la mayor maniobra anual del Mando de África de Estados Unidos (AFRICOM), en su 22ª edición. El ejercicio, desarrollado entre el 20 de abril y el 8 de mayo en Marruecos, Ghana, Senegal y Túnez, movilizó a más de cinco mil efectivos de unos 40 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia y varias naciones africanas. Esta edición incorporó por primera vez operaciones en Dajla, en el Sáhara marroquí, y puso el acento en el uso de inteligencia artificial, drones y sistemas de guerra multidominio en entornos reales.

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La alianza militar entre Washington y Rabat, consolidada a lo largo de décadas, convierte a Marruecos en el principal socio estratégico de Estados Unidos en el norte de África. El Pentágono valora del país norteafricano su espacio aéreo sin restricciones, su espectro electromagnético y su estabilidad institucional, condiciones que considera únicas en la región para la experimentación táctica a gran escala. La muerte del teniente Key añade un trasfondo trágico a unas maniobras concebidas para proyectar precisamente la solidez de esa asociación.