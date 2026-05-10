Estados Unidos

EEUU anunció la muerte de uno de los dos militares desaparecidos durante unos ejercicios en Marruecos

El teniente Kendrick Lamont Key Jr. cayó al océano Atlántico el 2 de mayo durante una excursión recreativa nocturna junto a un compañero. El segundo soldado sigue sin aparecer tras una semana de búsqueda con más de mil efectivos desplegados en el sur del país

Guardar
Kendrick Lamont Key Jr. había desaparecido junto a otro compañero el pasado 2 de mayo, durante el ejercicio militar en Marruecos
Kendrick Lamont Key Jr. había desaparecido junto a otro compañero el pasado 2 de mayo, durante el ejercicio militar en Marruecos

El Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., de 27 años, uno de los dos militares desaparecidos el pasado 2 de mayo en las costas del sur de Marruecos durante las maniobras internacionales del León Africano 2026. Un equipo de búsqueda de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes localizó su cuerpo en el océano Atlántico, a aproximadamente un kilómetro del punto donde ambos soldados cayeron al agua la noche de su desaparición. La búsqueda del segundo militar continúa sin resultados.

El hallazgo se produjo el sábado 9 de mayo a las 08.55, hora local, en las inmediaciones de la zona de entrenamiento de Cap Draa, próxima a la ciudad de Tan-Tan, en el extremo sur del país. El Ejército de EEUU en Europa y África confirmó en un comunicado que los restos fueron trasladados en helicóptero a la morgue del Hospital Militar Moulay El Hassan, en Guelmim. Las autoridades trabajan en los trámites consulares y logísticos necesarios para repatriar el cuerpo a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según un informe preliminar citado por medios estadounidenses, los dos militares formaban parte de un grupo que realizaba una excursión recreativa al atardecer cuando uno de ellos, que no sabía nadar según fuentes de defensa, cayó desde un acantilado al océano. El segundo soldado, cuya identidad no ha sido revelada, se lanzó al agua en un intento de rescate, pero una ola lo arrastró antes de que pudiera actuar. Ambos desaparecieron alrededor de las nueve de la noche del 2 de mayo. Las autoridades subrayaron que el incidente no guardaba relación directa con las actividades del ejercicio, al producirse durante el tiempo libre de los militares.

Key, oriundo de Richmond (Virginia), era oficial de artillería antiaérea con la clasificación técnica 14A y prestaba servicio en el 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército. Le sobreviven su padre, Kendrick Key Sr.; su madre, Jihan Key; su hermana, Dakota Debose-Hill; y su cuñado, el soldado de primera James Brown, también en activo. Según el comunicado del Ejército, el teniente “encarnaba los más altos estándares del servicio como líder abnegado e inspirador cuya dedicación a sus soldados deja un legado perdurable en nuestras filas”.

PUBLICIDAD

Oficiales del ejército patrullan el paseo marítimo de Ain Diab en Casablanca, Marruecos, el 24 de marzo de 2020 REUTERS/Youssef Boudlal
Oficiales del ejército patrullan el paseo marítimo de Ain Diab en Casablanca, Marruecos, el 24 de marzo de 2020 REUTERS/Youssef Boudlal

Desde la desaparición de los dos militares, más de mil efectivos civiles y militares de Estados Unidos, Marruecos y otros países aliados participan en las operaciones de búsqueda, que combinan medios terrestres, aéreos y marítimos. El área de Cap Draa presenta un terreno abrupto, con montañas, desierto y llanuras semiáridas que dificultan las labores de rastreo. Tras el hallazgo del cuerpo de Key, el Ejército anunció que los esfuerzos se concentrarán en la zona donde fue localizado, sin abandonar la vigilancia del perímetro más amplio.

El incidente ocurrió en el marco del León Africano 2026, la mayor maniobra anual del Mando de África de Estados Unidos (AFRICOM), en su 22ª edición. El ejercicio, desarrollado entre el 20 de abril y el 8 de mayo en Marruecos, Ghana, Senegal y Túnez, movilizó a más de cinco mil efectivos de unos 40 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia y varias naciones africanas. Esta edición incorporó por primera vez operaciones en Dajla, en el Sáhara marroquí, y puso el acento en el uso de inteligencia artificial, drones y sistemas de guerra multidominio en entornos reales.

La alianza militar entre Washington y Rabat, consolidada a lo largo de décadas, convierte a Marruecos en el principal socio estratégico de Estados Unidos en el norte de África. El Pentágono valora del país norteafricano su espacio aéreo sin restricciones, su espectro electromagnético y su estabilidad institucional, condiciones que considera únicas en la región para la experimentación táctica a gran escala. La muerte del teniente Key añade un trasfondo trágico a unas maniobras concebidas para proyectar precisamente la solidez de esa asociación.

Temas Relacionados

MarruecosKendrick Lamont Key Jr.Estados UnidosEjército de EEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la barrera del idioma ya no debe limitar el apoyo en salud mental en Estados Unidos

El servicio en español del 988 y los recursos digitales permiten que cualquier persona pueda recibir orientación sin importar su nivel de inglés

Por qué la barrera del idioma ya no debe limitar el apoyo en salud mental en Estados Unidos

Qué pasa con el TPS para haitianos y otros países tras el último fallo federal

Tras la reciente decisión judicial, decenas de miles de beneficiarios enfrentan una etapa de incertidumbre respecto a su protección migratoria y aguardan definiciones clave que podrían modificar su situación en los próximos meses

Qué pasa con el TPS para haitianos y otros países tras el último fallo federal

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

En medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, el mandatario republicano acusó al régimen persa de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

Las reservas hoteleras en Miami para el Mundial 2026 se mantienen por debajo de lo esperado a un mes del inicio

El sector turístico ajusta precios y estrategias ante una ocupación hotelera que apenas llega al 24 % para los días de partido, lejos de las expectativas iniciales de la industria

Las reservas hoteleras en Miami para el Mundial 2026 se mantienen por debajo de lo esperado a un mes del inicio

Los impuestos sobre segundas viviendas desocupadas están aumentando en Estados Unidos

Autoridades de diversas ciudades y estados implementaron tributos con el objetivo de impulsar la oferta de casas en alquiler y recaudar fondos, en respuesta a las crecientes preocupaciones por el acceso a la vivienda

Los impuestos sobre segundas viviendas desocupadas están aumentando en Estados Unidos

TECNO

Así puedes limpiar la papelera oculta de WhatsApp y lograr que tu celular funcione más rápido

Así puedes limpiar la papelera oculta de WhatsApp y lograr que tu celular funcione más rápido

Si escuchas un zumbido en un enchufe de tu casa deja de usarlo y soluciona pronto de esta manera

Cómo obtener Starlink gratis durante un mes: pasos para acceder a la prueba sin costo

Por qué los psicólogos dicen que anotar en un calendario de papel es más efectivo que usar el celular

Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus chats: guía paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

MUNDO

Pulau Tiga: la isla que cambió para siempre gracias a un reality show

Pulau Tiga: la isla que cambió para siempre gracias a un reality show

Trump dijo que la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra es “totalmente inaceptable”

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán