El método oculto que ayudó a Dua Lipa a transformar su día a día y potenciar su bienestar

Dua Lipa integra el pilates reformer en su rutina diaria y lo convierte en el eje de su nuevo proyecto empresarial (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dua Lipa dio un paso más allá de la clásica rutina de ejercicio al convertir el pilates reformer no solo en el núcleo de su bienestar personal, sino también en el eje de una propuesta empresarial que apuesta por el acceso y la innovación en la salud.

Es que, más allá de lucir una silueta tonificada, la cantante demostró cómo la dedicación a una práctica como el pilates reformer puede transformar tanto su rendimiento artístico como su filosofía de vida, impactando directamente en su nuevo proyecto como cofundadora y directora creativa de Frame.

Del entrenamiento personal a la visión empresarial

El interés de Dua Lipa por el pilates reformer no se limita a una simple rutina de celebridad. La artista integró esta disciplina, conocida por su énfasis en la fuerza, el control y el equilibrio, en el corazón mismo de su día a día, incluso durante giras de alto nivel internacional.

En ese sentido, según un estudio publicado en la revista científica Complementary Therapies in Clinical Practice, la práctica regular de pilates reformer puede mejorar de manera significativa la composición corporal, aumentar la fuerza muscular y reducir síntomas de ansiedad y depresión en personas adultas con sobrepeso y obesidad.

La cantante británica impulsa Frame, una empresa que acerca el pilates reformer a los hogares europeos con innovación y acceso digital (Frame Fitness)

Con esto en mente, la decisión de llevar esta experiencia al plano empresarial con Frame responde a una auténtica convicción en los beneficios físicos y mentales del pilates reformer; siendo que dicho estudio afirma que esta práctica contribuye a reducir el dolor lumbar y cervical crónico, mejora el afrontamiento psicológico del dolor, disminuye la fatiga y promueve un mejor descanso nocturno en personas con dolor musculoesquelético persistente.

La innovación de Frame reside en ofrecer, por primera vez en Europa y de la mano de la propia Dua Lipa, una máquina adaptada al hogar, con la que es posible entrenar sin restricciones de tiempo ni de espacio, accediendo a clases en streaming y permitiendo adaptar la disciplina a cualquier horario.

Para Dua Lipa, tener el reformer en casa significó consolidar una rutina sostenible y adaptable: “Me encanta poder despertarme, salir de la cama y empezar directamente”, compartió en entrevista con Vogue.

Liderazgo y ejemplo para una comunidad global de bienestar

El pilates reformer fortalece el cuerpo de Dua Lipa para soportar giras internacionales y largas horas de baile sobre el escenario (Foto Elizabeth Miranda)

El impacto de este método va más allá de la figura pública de la cantante. Al revelar cómo el pilates reformer fortaleció su cuerpo para soportar el desgaste de una gira mundial —que la llevó a presentarse en 37 ciudades y a bailar largas horas sobre el escenario con tacones—, Dua Lipa se posiciona como referente y promotora de una cultura de bienestar adaptable, realista y pensada para mantenerse a largo plazo.

La artista subrayó que fortalecer la zona media, base de la postura y el movimiento, es clave no solo en el rendimiento físico, sino también en la prevención de lesiones y molestias asociadas con su trabajo.

Estas afirmaciones, incluso, cuentan con respaldo científico, ya que el trabajo asegura que las rutinas de pilates reformer y los programas de pilates domiciliarios mostraron resultados similares en la mejora de la fuerza y el estado clínico en personas con fibromialgia.

Disfrute, motivación y la importancia del entorno

Más allá de la disciplina, para Dua Lipa el bienestar debe ser disfrutable. La cantante elige cuidadosamente la música que acompaña cada entrenamiento —desde ritmos enérgicos hasta melodías serenas— y defiende la importancia de un ambiente y una actitud positiva para entrenar.

El bienestar, según Dua Lipa, debe ser disfrutable, con música y ambiente adecuados para motivar el entrenamiento diario (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Elementos como una lista de reproducción adecuada o un vestuario cómodo forman parte de su enfoque para transformar el ejercicio diario en un momento de satisfacción y autocuidado.

Inspiración, innovación y acceso universal

La propuesta de Dua Lipa y Frame se distingue por su visión inclusiva: se trata de acercar el pilates reformer a los hogares y facilitar el acceso a quienes buscan una manera práctica y efectiva de mejorar su bienestar, más allá de tendencias y modas pasajeras.

De este modo, la artista no solo redefine su propio equilibrio entre cuerpo y mente, sino que también lidera una tendencia que pone la innovación y el autocuidado al alcance de una audiencia global.

En definitiva, el caso de Dua Lipa con el pilates reformer invita a repensar el ejercicio como motor de transformación personal y colectiva, mostrando que la constancia, la tecnología y la autenticidad pueden convertir el bienestar en un proyecto compartido.