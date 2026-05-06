Convirtió el dolor de perder a una hija en una ONG para rescatar a mujeres víctimas de trata: “Nunca las buscan en los prostíbulos”

Margarita se propuso una pelea diaria contra estas mafias y terminó fundando “Madres Víctimas de Trata” (Daniela Cortés)

“Mi hija con apenas 17 años fue prostituida por un mafioso que la enamoró para explotarla y se la llevó con él. La terminé encontrando en una morgue. Ya pasaron 35 años y desde entonces sigo luchando contra estos delincuentes que seducen a las chicas y las terminan matando”, cuenta Margarita Meira, que en enero de 1991 enfrentó como pudo la desaparición de su hija, Susana Betker, a manos de un hombre 25 años mayor que ella, Luis Rafael Olivera, que la sedujo hasta llevársela con él.

Luego, sus padres, que el día de la desaparición habían salido juntos para realizar una serie de trámites, se enteraron en medio de la desesperación por qué su hija no aparecía. Olivera era sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico y otra serie de delitos, pero ya era tarde: Susi apareció muerta el 23 de marzo de 1992, cuando llevaba un embarazo de dos meses, víctima de una red de trata de personas.

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La pelea de Margarita

Desde entonces Margarita se propuso una pelea diaria contra estas mafias y terminó fundando “Madres Víctimas de Trata”, una ONG homologada en 2015, que busca y asiste a mujeres secuestradas y luego rescatadas gracias al trabajo incansable que ponen en práctica apenas reciben las denuncias.

“Mi hija fue prostituida en dos boliches en los años 90. Esta gente busca chicas humildes y las ilusionan", sostiene Margarita Meira

“Tipos como el que se llevó a mi hija usan a las jóvenes para engañarlas, las van conquistando, les hacen el jueguito del novio y después las prostituyen y las hacen vender droga, lo que conforma un negocio millonario junto a la trata de personas y la explotación sexual”, explica la mujer.

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“Mi hija fue prostituida en dos boliches en los años 90. Esta gente busca chicas humildes y las ilusionan. Saben que sus familias no tienen recursos ni contactos para impulsar sus búsquedas. A mí me pasó, por eso doy testimonio. Hasta que se llevaron a Susana, poco o nada sabía de secuestros para someter a las víctimas a la prostitución. Se aprovecharon de que éramos pobres y vulnerables como sigue ocurriendo, porque poco y nada se sigue haciendo desde el Estado y las fuerzas policiales contra este flagelo que se lleva lo más preciado, nuestras hijas", prosigue Meira.

“Nuestra causa terminó prescribiendo como le sigue pasando a muchas víctimas. Yo a este Olivera que se llevó a mi hija hace mucho tiempo que no lo veo y que no sé nada de él. Creo que andaba por Mendoza. No sé si todavía vive. Yo hice la denuncia en su momento, hice todo lo que pude en medio de mi ignorancia, en el desconocimiento como toda mamá a la que le desaparece una hija, pero fue insuficiente porque el sistema está corrompido, por eso empecé a luchar por las mías”, sostiene Margarita.

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Margarita sostiene que cuando una nueva víctima desaparece, nunca la buscan en los prostíbulos. Y da fe de acuerdo con su experiencia, que funcionan más de treinta mil prostíbulos en todo el país.

Margarita sostiene que cuando una nueva víctima desaparece, nunca la buscan en los prostíbulos

“Con mi marido pensamos que a nuestra hija este tipo se la había llevado para vender drogas, pero además la prostituyó”, explica su madre. Lo cierto es que Susana fue hallada en un pequeño departamento y el informe que dio la policía especificó que la muerte sucedió por inhalación de monóxido de carbono.

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Margarita sostiene la hipótesis de que dejaron abierto con intención el gas mientras Susana descansaba y cerraron las ventanas y obstruyeron la salida de aire del calefón. Pese a que se descubrió que el cuerpo presentaba gran cantidad de moretones, signo de que Olivera la habría golpeado, la causa terminó caratulada como “muerte dudosa”, y así prescribió sin ningún culpable ni siquiera un sospechoso.

Hoy, transcurridas más de tres décadas del crimen, Meira reflexiona: “Una nunca piensa que le va a pasar esto, eso desde ya. Pero te puedo asegurar que desde un principio tuve toda la justicia en contra, la policía en contra. Las denuncias que yo hacía, en su gran mayoría, no llegaban a la fiscalía. Aparentemente las rompían en la comisaría quinta donde me presenté. Pero yo desconocía cómo funcionaba todo y la corrupción que había.”

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Y Margarita sigue: “Todo me costó mucho, pero lo que más me duele es que después de tantos años siga pasando lo mismo. Y peor también, porque con el auge de las redes sociales la trata de personas se potenció. La situación está peor que nunca, porque se agregó el tema de la trata a través de la tecnología con las porno web. Lo rescatable de todo esto es que el año pasado hemos ganado el primer juicio que se dio en el mundo contra la porno web. Un Tribunal Oral Criminal Federal de Comodoro Py en su sentencia dijo que este fallo tiene que ir a todas las plataformas, porque está claro que en muchas de ellas se produce y se alienta la trata de personas. Nuestra lucha ahora es que esto se cumpla. Y que esas plataformas digitales que explotan mujeres y hombres dejen de existir. Antes pedíamos que se cierren los prostíbulos, ahora tenemos que pedir que se cierren las plataformas como manda la justicia".

“Todo me costó mucho, pero lo que más me duele es que después de tantos años siga pasando lo mismo", cuenta Margarita

La lucha contra la trata en plataformas digitales

-¿Cuándo y cómo sucedió ese caso que describe?

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-Fue en plena pandemia, no hace tanto. Yo recibo un llamado de un familiar en el que me dicen que había una chica secuestrada en un departamento de Santa Fe y Carlos Pellegrini. De inmediato traté de coordinar con las abogadas para ver cuál era la mejor manera de resolverlo, pero no me dieron tiempo. Esa persona a quien la víctima pudo recurrir en un descuido del proxeneta me dijo: “Tenés quince minutos para rescatarla porque le dieron cinco o diez para salir a comprar”. Yo estaba en la sede de “Madre Víctimas de Trata” en Constitución. Tuve la gran suerte de encontrar un taxi y le hice avisar que iba a estar vestida de tal manera y con la puerta del taxi abierta para rescatarla. Y así fue, pudimos lograrlo, se metió en el taxi, pero ahí le agarró mucho miedo porque dijo que la iban a venir a buscar y que la habían amenazado previamente con que si se atrevía a escaparse le iban a matar a la abuela, a la madre, a la hermana, típico de la mafia que le mete eso en la cabeza para paralizarla. El juicio demoró cinco años porque este delincuente se escondió y no se lo podía encontrar. Él para engancharla le hizo el cuento de que iban a ir a medias con la ganancia y se le hacía el novio, algo muy común para confundirla. Ella estaba muy mal física y psicológicamente, porque en la porno web te violan con distintos tipos de elementos, te destruyen. La hacían sentar en un sillón con las piernas abiertas e introducirse todo tipo de elementos, estaba destruida. El proxeneta cobraba en euros y dólares por cada visualización y por cada elemento. Imaginate que la hacía trabajar casi veinte horas por día, una tortura. A esta persona que la sometía le dieron 25 años de condena, ahora vamos por el resto de los componentes de la banda. Para nosotras fue un logro muy importante. Y conseguimos varios más de ese tipo.

-¿Y cómo hacen para afrontar los gastos que demandan todas las acciones que realizan?, ¿reciben alguna ayuda estatal o privada?

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-Nosotras trabajamos voluntariamente, no tenemos ninguna ayuda. Nunca la logramos ni ningún gobierno siquiera nos recibió a nosotras ni a las víctimas. Trabajamos a nivel país, y por ejemplo, para que la las abogadas representen a una niña en una provincia se tienen que matricular y cada matrícula cuesta un millón de pesos.

-¿Y cómo costean esos gastos?

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-Hacemos colectas, pedimos, vendemos cositas, abrimos un restaurant, único en el mundo, donde solamente trabajan las víctimas de trata. Porque el Estado no les da trabajo, no les da nada. Y las chicas no están en condiciones de trabajar seis u ocho horas. Ellas hacen lo que pueden. Cuando se sienten mal se van y hay que reemplazarlas. Porque todas están afectadas psicológicamente ya que fueron muy maltratadas. Funciona en Paraná y Paraguay, la esquina Aníbal Troilo y se llama “Che Papusa”, como el tango. Estamos tratando de que camine, que venga la gente. También hacemos delivery y queremos empezar a organizar eventos. Cuesta mucho, ahora estamos debiendo el alquiler y otras cosas, pero no vamos a bajar los brazos, lo vamos a sacar adelante. Es parte de nuestra lucha y nuestra tarea social. Ahora armamos otra asociación, Caring for Children, para defender a niñas y niños porque hay muchísimos casos de pedofilia a nivel país.

-¿Tuvieron oportunidad de recorrer varias provincias ya?

-Sí, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, bueno, estamos en todas las provincias, pero el problema que enfrentamos son los costos como te mencioné. En cada una de ellas nuestras abogadas están obligadas a matricularse y eso nos cuesta mucho. Tenemos un caso muy grave en Santiago del Estero donde estuvimos hace poco, y cuando la abogada quiso presentar el escrito le dijeron, “Dolores, tiene que pagar los bonos “. Salieron 400.000 pesos, todo es plata. En todas hay que seguir pagando mensualmente el bono. Vez pasada costó 600.000 en Chubut y así en todos lados. Marcela Cano es la jefa de nuestras letradas, la coordinadora del equipo de legales y es excelente y comprometida, al igual que el resto, seis en total que trabajan en sus horas libres ad honorem por amor a la causa. Lo hacen de corazón, eso es lo valorable. Le pedimos a la gente que puede que nos ayude, aunque sea donando mil pesos, todo suma. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook MADRES Víctimas de TRATA o nuestro Instagram @madrestrata, ahí van a encontrar todos los datos de CBU, nuestro alias y la cuenta del Banco.

"Nos consultaron entre 17 o 18 chicas trans que dicen que estuvieron bajo una red mafiosa y señalaron a Jessica Maciel", explica Meira

-¿Cómo surgió lo de la denuncia que hicieron ustedes contra Jessica Maciel, conocida como La Maciel, que participa del programa Gran Hermano?

-Nos consultaron entre 17 o 18 chicas trans que dicen que estuvieron bajo una red mafiosa y señalaron a Jessica Maciel. Denuncian que ella las habría hecho prostituir desde los 13 y 14 años en la ruta 8. Por ahora son esas, pero todos los días se están comunicando más, algunas desde el exterior que afirman que pudieron escapar. Enseguida tratamos de comunicarnos con una de las chicas, y a través de ella vino el resto. Está todo presentado en la fiscalía del doctor Jorge Sica en San Martín, previamente nos reunimos con las víctimas. Denuncian que ella no está sola, que trabajaría con su marido o pareja más cuatro o cinco chicas que hacen una especie de tarea de policía para ella. Afirmaron que las torturaban, les pegaban, les inyectaban aceite de avión en sus cuerpos, porque claro, una chica de 14 años dice, “Bueno, quiero tener tetas y qué sé yo”. Y dijeron que las inyectaba ella en persona. Estamos hablando de chicas adolescentes y también de chicas trans, entonces menores de edad. Ahora son mayores, pero sigue habiendo menores. Varias ya tienen problemas de riñón, de pulmón, en las piernas, están enfermas por eso... Aseguraron que a una porque no le quiso pagar, le dio una paliza y terminó en coma en el hospital, están las fotos. Y que les pegaban en los pechos y en la cola donde tenían el aceite. Y les clavaban puntazos. Esas pruebas están. A una le quemaron la casa. Solo esperamos ahora que la justicia actúe rápido y conocer la verdad. Nos indigna que digan para ensuciarnos que lo único que queremos es prensa y que no hacemos nada para desprestigiarnos. Yo les digo que vengan a ver el currículum que tiene Madres Víctimas de Trata y que ya logramos que varios proxenetas terminen tras las rejas. Como ocurrió en Moreno cuando también rescatamos varones de las garras de un pseudopastor que no está registrado en ningún lado según la iglesia evangélica. Violó como a veinte chicos y logramos que termine preso. Así trabajamos nosotras, con seriedad y responsabilidad.