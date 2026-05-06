Detrás del ruido de las internas, el PJ empieza a encontrar puntos de acuerdo para el armado de una alianza

El peronismo federal es uno de los principales impulsores para que haya PASO (Maximiliano Luna)

A pesar del ruido de las internas, los sinsabores de las acusaciones cruzadas y la tensión permanente por las disputas de poder, en el peronismo empiezan a existir puntos de coincidencias que tienen el aval de la mayoría. Hay, claro está, disidencias de sectores porque la unanimidad es una utopía. Mucho más en un armado político sin un jefe que conduzca a todos, ni una causa que los aglutine, como suele ser el poder de gobernar.

En el camino de la reconstrucción, empiezan a aparecer puntos de contacto que traspasan la afinidad ideológica y que están vinculados a una agenda política y económica. A lo que el peronismo debería discutir lo suficientemente bien para forjar un nuevo programa y tener un plan de acción armado por si lograra ganar las elecciones.

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Una de las primeras coincidencias tiene que ver con la necesidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograr un “acuerdo razonable” en base a un plan económico que tenga como base levantar al castigado sector productivo e industrial del país. No hay grandes corrientes internas que hablen de un default. Sí, en cambio, hay una mayoría que advierte la necesidad de una negociación más puntillosa y extrema, que, probablemente, dilate un acuerdo.

“¿Estamos todos de acuerdo en que pagar hay que pagar, no? No podemos llevar a un país a un default porque eso es un problema. Lo que hay que hacer es sentarse y ver cuánto estaba el Fondo habilitado a prestarle a la Argentina en parámetros técnicos. Son entre 20 y 22 mil millones de dólares. El resto no fue un préstamo técnico, fue un préstamo político. Discutámoslo políticamente", sostuvo el entrerriano Guillermo Michel, durante una entrevista con la AM 530.

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Máximo Kirchner comparte la misma postura de Guillermo Michel respecto a la negociación con el FMI

En ese sentido, remarcó: “¿Cómo hacemos? Asignemos una porción del superávit comercial a un fondo y que con eso se le vaya pagando al FMI en 20, 30 o 40 años. Paguémoslos pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Lo que corresponde a la parte política del crédito, la vamos a pagar pero de acuerdo a lo que vaya teniendo Argentina por sus exportaciones".

La postura de Michel, uno de los principales impulsores del PJ Federal, tiene coincidencias con la de Máximo Kirchner, aunque expresada en otros términos. “La propuesta debe tener una base sólida y estar vinculada a qué vamos a hacer con el endeudamiento externo. ¿Los vencimientos que tiene Argentina por delante se pueden hacer con la sociedad en esta situación o peor? Nosotros creemos que no", expresó Kirchner, algunos días atrás, en una entrevista con Ar12.

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El líder de La Cámpora sentó su postura y explicó: “Creemos que hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado. El FMI prestó de manera irresponsable y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”. El discurso es el mismo, pero expresado por dos perfiles distintos.

Máximo Kirchner expresa la idea del kirchnerismo y Guillermo Michel la del peronismo federal. Una coincidencia entre varias divergencias. Después empiezan a tallar los modos, las formas de negociar, la capacidad de generar consensos hacia adentro del peronismo para sostener una postura uniforme. Las diferencias ideológicas y sobre cómo gestionar el poder, están a la vista. Por eso construyen una alternativa por caminos separados. Sin embargo, empiezan a aparecer puntos de unidad.

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Juan Manuel Olmos aseguró que el peronismo tiene un problema grande en la generación de confianza (Maximiliano Luna)

Más atrás en el tiempo, pero con una línea similar, Axel Kicillof planteó la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI frente a lo que consideró que es una deuda “impagable”. “El FMI tiene que comprender que dio créditos de manera irresponsable y que fueron usados de manera más irresponsable aún. Romper con el Fondo no tiene fundamentos. Es un poco infantil plantearlo así. Tienen que hacer una autocritica y proponer soluciones. Se tienen que sentar a hablar qué hacer con una deuda que es impagable. Hay que tener una discusión madura con el Fondo”. La idea es la misma. Hay que negociar, no hay que romper, pero hay que poner sobre la mesa nuevas condiciones.

La crisis de confianza es un tema recurrente en el peronismo. Y uno de los motivos por los que gran parte de la dirigencia manda señales para aplacar la interna bonaerense con impacto nacional. Porque la base para recuperar la confianza es ordenar el espacio desde la identidad política y delinear un nuevo plan económico, donde haya algunos ejes en los que la mayoría coincida: orden fiscal, superávit e inflación controlada. En los tres puntos el consenso es amplio.

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“Cuando ganamos los activos se van a pique y cuando perdemos rebotan hasta la estratosfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. Tenemos un problema reputacional en cuestiones económicas. En cuestiones de brechas, de tipo de cambio, de riesgo país, de un imaginario de déficit”, planteó Juan Manuel Olmos en Cenital.

En el streaming de Infobae, Miguel Pichetto, que se acercó al esquema principal del justicialismo, consideró que “tiene que haber un programa para transmitirle a la sociedad” y que hay que buscar “convencerla frente a la decepción”. “El período de (Alberto) Fernández requiere de una autocrítica. Qué pasó y por qué el peronismo perdió la confianza de la gente”, sostuvo.

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Miguel Pichetto pidió que el candidato del peronismo sea del "sistema"

Ambos mensajes van a un mismo lugar. La necesidad de generar confianza con un programa sólido y en el que una amplia mayoría de la coalición en construcción se muestre de acuerdo. Para eso es determinante disminuir la confrontación interna y empezar a hablar de posturas y propuestas concretas. Por eso Máximo Kirchner expuso lo que muchos creen dentro del peronismo sobre que no se debe armar un frente anti Milei, sino discutir las bases del plan y la articulación de las distintas vertientes en una gestión. La clave es no volver a construir el Frente de Todos.

En la entrevista con este medio, Pichetto dijo también que el peronismo “tiene que generar un hombre de sistema”, en referencia a un candidato que provenga de la política. Esa mirada coincide con la que tienen, por ejemplo, Axel Kicillof y Sergio Massa, quienes creen que el tiempo que viene no es para un outsider, sino para un líder que tenga recorrido y consenso político para enfrentar un eventual postmileísmo.

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En uno de los puntos donde hay más acuerdo es en las PASO. El PJ Federal es uno de los principales impulsores de realizar una elección primaria en el peronismo. Claro que para eso es necesario que el gobierno de Milei no logre derogarlas. A priori, parece ser una tarea difícil para la Casa Rosada, que no tiene consenso entre sus aliados más directos. Una diagonal posible es buscar un acuerdo para que las elecciones no sean obligatorias, sino opcionales.

Sergio Uñac, que ya declaró su voluntad de ser candidato a presidente, hace varias semanas que insiste en la necesidad de una interna. Cree que el peronismo debe organizar una elección partidaria, dividida por regionales y abierta a todos los votantes. Sin embargo, avala también la idea de las PASO, en el caso de que la oposición logre sostenerla en el Congreso.

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Kicillof es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo en este tiempo

Axel Kicillof, al igual que la mayoría de los gobernadores de Fuerza Patria, están de acuerdo con conservar las PASO. El mandatario bonaerense, que es el candidato más firme que tiene el peronismo en esta instancia, está dispuesto a competir. Tiene en claro que si figura no ordena a todos. Incluso, cree que una elección primaria puede servir para ampliar la coalición y abrirle la puerta a sectores que en la actualidad de aglutinan en Provincias Unidas.

Involuntariamente, Kicillof también es protagonista de otra de las coincidencias que vienen creciendo dentro del peronismo. Una gran parte de la dirigencia cree necesario que tanto él como Cristina Kirchner resuelvan la conflictividad en la que subsiste el PJ Bonaerense desde hace más de dos años. Algunos creen que el Gobernador sentarse a hablar con la ex presidenta en San José 1111 y ordenar la interna con un acuerdo. Otros consideran que debe romper ese vínculo político en forma terminante.

Pichetto dijo algunas horas atrás que sería “importante” que “Kicillof la vaya a ver” a Cristina Kirchner porque en política “es importante lo humano”. Planteó en otros términos lo que La Cámpora le pide al gobernador bonaerense hace tiempo. Lo cierto es que tanto el diputado nacional como los dirigentes de la agrupación ultra K son actores que están, por diferentes circunstancias, en la vereda opuesta al economista.

La aceptación de que la discusión es plenamente horizontal, más allá de los jefes que tiene cada tribu, es también un punto de encuentro. No hay ni un líder, ni un nombre propio, ni un futuro candidato que alinee la mayor parte del peronismo. No hay síntesis y no hay legitimidad sobre ninguna figura, lo suficientemente contundente para consolidar la punta de un proyecto político.

Hay coincidencias que se van transformando en pequeñas paredes de una nueva alianza. El peronismo avanza en una discusión integral, detrás del ruido de las diferencias.