Ucrania denunció un ataque ruso contra una planta industrial en Zaporizhzhia tras el inicio del cese al fuego anunciado por Zelensky

Lugar de un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de primera línea de Kramatorsk en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de mayo 2026 (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Ucrania acusó a Rusia de violar el alto al fuego tras lanzar un nuevo ataque el miércoles por la mañana, un día después de que bombardeos rusos causaran al menos 28 muertos y tras la entrada en vigor, a medianoche, de un cese a las hostilidades anunciado por Kiev.

Seis horas después del inicio de la tregua, las autoridades rusas no reportaron ataques ucranianos. Sin embargo, en territorio ucraniano sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporizhzhia informaron de un ataque contra una instalación industrial durante las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

A su vez, el alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, reportó un incendio como consecuencia del impacto de un dron contra una casa particular en el distrito de Novobavarsky.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había anunciado el lunes una tregua de duración indefinida en respuesta al cese al fuego anunciado por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con motivo de las celebraciones del 9 de mayo por el Día de la Victoria, el aniversario de la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

El mandatario advirtió que Kiev responderá “de manera recíproca” a cualquier violación de la tregua. El martes se registró una de las jornadas más sangrientas del conflicto, con 28 muertos en Ucrania, según datos actualizados de las autoridades locales.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, Ucrania, 5 de mayo de 2026 (Servicio de Emergencia de Ucrania)

“Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las ‘celebraciones’”, subrayó Zelensky. A su vez, denunció que “es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones”.

PUBLICIDAD

Los ataques rusos del martes provocaron la deceso de 12 personas en Zaporizhzhia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipro, cuatro en Poltava, una en Kharkiv y una en Nikopol.

Por otro lado, un ataque ucraniano con drones contra Crimea ocupada dejó cinco muertos el martes por la noche en la localidad de Dzhankói, según autoridades rusas.

PUBLICIDAD

“A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ninguna señal de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror”, declaró el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, en la red social X.

Personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio tras un dron de ataque ruso en la región de Kiev, Ucrania, el martes 5 de mayo de 2026 (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania exigió reiteradamente una tregua prolongada en el frente para facilitar negociaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

No obstante, la invasión a Ucrania es en gran medida eclipsada por la agenda de Estados Unidos respecto al conflicto en Medio Oriente, y la perspectiva de conversaciones de paz se alejaron. El martes, la situación en Ucrania fue mencionada durante una llamada entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

El analista político ucraniano Volodimir Fessenko consideró que el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los planos “informativo y político”. “Si Rusia no respeta nuestro alto el fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin”, declaró Fessenko a la agencia AFP, quien estimó que es “casi seguro” que ninguna de las treguas será plenamente respetada.

PUBLICIDAD

Soldados de la 65.ª Brigada Mecanizada son vistos en las posiciones rusas, conocidas como 'X', tomadas por la 65.ª Brigada Mecanizada, en la región de Zaporizhzhia, sureste de Ucrania (Europa Press)

En abril, un alto el fuego de 32 horas por la Pascua ortodoxa fue violado en varias ocasiones por parte de Rusia, aunque se respetó el cese de los ataques aéreos de largo alcance.

Moscú rechaza cualquier cese de hostilidades duradero al argumentar que dicha posición permitiría a Kiev reforzar sus defensas. Rusia exige, como condición previa a cualquier pausa en los combates, que Ucrania le ceda toda la región de Donetsk, actualmente solo controlada parcialmente por el Ejército ruso.

PUBLICIDAD

La situación de las fuerzas rusas se ha deteriorado: por primera vez desde el verano de 2023, el territorio bajo control ruso en Ucrania se redujo en unos 120 km² en abril, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

(Con información de AFP)

PUBLICIDAD