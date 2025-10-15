Salud

Multitasking: el hábito que promete productividad pero pone en riesgo la salud mental

Especialistas consultados por GQ y médicos de Harvard advierten que la multitarea puede provocar estrés, agotamiento y una disminución de la eficiencia, al fragmentar la atención y afectar el bienestar mental

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Especialistas advierten que la multitarea
Especialistas advierten que la multitarea puede dañar la salud mental y reducir la productividad (Freepik)

Sentarse frente al escritorio durante horas y observar que los objetivos parecen distanciarse puede resultar frustrante. Aunque la práctica de “multitarea” suele interpretarse como un camino hacia una mayor productividad, especialistas de GQ y médicos de Harvard advierten que este hábito puede dañar la salud mental y reducir la eficiencia.

La idea de que realizar varias actividades a la vez equivale a avanzar se ha generalizado, pero los expertos consultados por GQ y por la Universidad de Harvard sostienen que el efecto es opuesto: se produce una sensación engañosa de progreso acompañada de un desgaste emocional progresivo.

El cerebro frente a múltiples tareas

La multitarea, o multitasking, se ha vuelto común tanto en el ámbito laboral como en el personal. Muchas personas asumen que ocupar cada momento con diversas actividades permite lograr más en menos tiempo. Sin embargo, especialistas de GQ y médicos de Harvard señalan que el cerebro humano no está preparado para administrar varias tareas simultáneamente. “Nuestros cerebros no están diseñados para trabajar de esta manera, sino para hacer una cosa tras otra”, explican.

El esfuerzo por abordar numerosas actividades a la vez sobreestimula el cerebro, incrementa el estrés y dificulta la concentración.

El cerebro humano no está
El cerebro humano no está preparado para realizar varias tareas a la vez, según expertos de GQ y Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de estímulos produce no solo agotamiento: puede alterar los tiempos de entrega, favorecer errores y fragmentar la atención, impidiendo que la mente se enfoque completamente en ninguna tarea. A largo plazo, esto provoca saturación y un aumento de la tensión emocional.

Según los especialistas, la multitarea no afecta únicamente la productividad, sino que puede deteriorar la salud mental y desencadenar un ciclo de estrés y frustración que se retroalimenta.

Señales para identificar el impacto negativo

Existen señales claras que advierten sobre el impacto negativo de la multitarea. Entre las más frecuentes se cuentan la dificultad para mantener la atención, distracciones constantes, errores repetidos y sensación de saturación durante la jornada.

Recuperar el enfoque requiere priorizar
Recuperar el enfoque requiere priorizar una sola actividad y resistir la tentación de hacer varias tareas simultáneas (Freepik)

Además, se vuelve habitual olvidar cuestiones importantes cuando la mente se divide en varias tareas. Reconocer estos signos permite actuar y evitar que este hábito continúe afectando el bienestar.

Para romper este ciclo, los especialistas de GQ y los médicos de Harvard proponen recuperar la capacidad de concentrarse en una sola actividad. Esto requiere resistir la tentación de comenzar múltiples tareas al mismo tiempo y priorizar la finalización de una antes de abordar la siguiente.

Adoptar este método implica constancia y paciencia, sobre todo para quienes han hecho de la multitarea una costumbre diaria. El proceso demanda tiempo y disposición para modificar hábitos arraigados.

Entre las estrategias aconsejadas para fortalecer la concentración se destacan acciones simples como alejar el teléfono móvil del entorno de trabajo, silenciar notificaciones o colocar el dispositivo en modo avión.

También resulta efectivo desactivar las alertas del correo electrónico y fijar momentos específicos para revisarlo. Organizar la jornada en bloques de tareas, con pausas regulares, facilita evitar la saturación. El método Pomodoro —trabajo en intervalos definidos— es una de las técnicas recomendadas. Identificar las principales fuentes de distracción y buscar soluciones personalizadas representa otro paso crucial.

El método Pomodoro y la
El método Pomodoro y la reducción de notificaciones son técnicas recomendadas para evitar la saturación mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, prácticas como el yoga, la meditación, el mindfulness y el ejercicio físico pueden colaborar para desarrollar la concentración y promover una productividad más saludable. Los especialistas de GQ y los médicos de Harvard destacan la importancia de la constancia y la firmeza ante las distracciones que interfieren con el enfoque en el presente.

Los expertos consultados por GQ y Harvard concluyen que la verdadera productividad no radica en la cantidad de tareas cumplidas, sino en la eficiencia, claridad y propósito con que se realizan. “A veces, hacer menos cosas con mayor atención genera mejores resultados que intentar abarcar demasiado”, señalaron.

Mantener el equilibrio entre trabajo, descanso y ocio, además de atender las señales del cuerpo y la mente, resulta fundamental para evitar el agotamiento y sostener el rendimiento a largo plazo.

Temas Relacionados

MultitareaProductividadSalud mentalConcentraciónEstrésMultitaskingUniversidad de HarcvardyogaMindfulnessGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuál es el mejor horario para comer chocolate negro y obtener todos sus beneficios

A la mañana, a la tarde o a la noche, los expertos y diversos estudios científicos analizan cuándo se debe consumir esta delicia dulce para lograr un resultado efectivo, según VeryWell Health

Cuál es el mejor horario

Cuáles son las 6 señales de alerta en personas mayores de 70 años que nunca deben ignorarse

En un contexto donde el sistema inmunitario se debilita y los medicamentos pueden enmascarar síntomas, especialistas advirtieron a The Telegraph que ciertos cambios repentinos podrían ser la primera manifestación de afecciones graves

Cuáles son las 6 señales

Dolor de espalda y problemas cardíacos: cómo combatir los efectos de pasar mucho tiempo sentado

Distintas investigaciones citadas por The Independent, advirtieron que permanecer gran cantidad horas en la misma posición genera pérdida muscular, rigidez articular y mayor riesgo cardiovascular

Dolor de espalda y problemas

¿Agua, café y té, todos cuentan? Beber entre siete y ocho vasos al día puede sumar años de vida y bienestar

Combinar distintas bebidas, en la cantidad adecuada, puede generar beneficios para la salud y la longevidad. Los detalles de un nuevo estudio británico que afirma que el consumo ideal de líquidos se vincula con un menor riesgo de muerte y una mejor prevención de enfermedades

¿Agua, café y té, todos

Los beneficios del té rooibos que sorprenden a quienes buscan mejorar la salud digestiva

Esta infusión se convirtió en una opción recomendada por especialistas, quienes resaltan sus propiedades antioxidantes y su contribución al bienestar intestinal en distintos estudios recientes

Los beneficios del té rooibos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Chubut

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tierra del Fuego

Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio

Cuando la política amenaza a la Justicia: el caso Santa Cruz y el riesgo de un federalismo tutelado

El corazón y las amenazas actuales: ¿cómo debemos protegerlo?

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad ecuatoriana de Otavalo

La ciudad ecuatoriana de Otavalo quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras las violentas protestas en el país

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

Las plantas “sienten”: cómo perciben el entorno sin tener sistema nervioso

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

El General Mosaico: Teniente general Calvert Worth y la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona