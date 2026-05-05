La empresa que salvaron de la quiebra tuiteros y pequeños inversores ahora quiere comprar eBay por USD 56.000 millones

Un local de GameStop en Nueva York (AP foto/John Minchillo)

GameStop propone comprar eBay por unos USD 56.000 millones en efectivo y acciones, en un audaz intento del CEO Ryan Cohen por tomar el control de una histórica firma de comercio electrónico varias veces más grande.

La cadena minorista de videojuegos ofreció USD 125 por acción en efectivo y acciones por la plataforma online, lo que implica una prima de cerca del 20% respecto al cierre del viernes. GameStop, que construyó una participación de aproximadamente el 5% en eBay, dijo que obtuvo una carta inicial no vinculante de “gran confianza” de TD Bank para aportar unos USD 20.000 millones en financiamiento de deuda. En un memorando a inversionistas emitido el domingo, la compañía de Cohen prometió generar unos USD 2.000 millones en ahorros anuales dentro de los 12 meses posteriores al cierre.

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eBay emitió un comunicado el lunes señalando que revisará la oferta “centrándose en el valor que se entregará a los accionistas de eBay, incluyendo el valor de la contraprestación en acciones de GameStop y la capacidad de GameStop de presentar una propuesta vinculante y ejecutable”.

GameStop lanzó una OPA de USD 56.000 millones sobre eBay

Las acciones de la compañía llegaron a subir alrededor del 10% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York el lunes, aunque ubicándose cerca de USD 114, muy por debajo del valor de la oferta, en una señal de que los inversionistas ven obstáculos para concretar el acuerdo. GameStop cayó cerca del 3 por ciento.

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La oferta de compra sigue al sorpresivo ascenso de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos que redujo su presencia física a medida que los jugadores compran cada vez más software en tiendas digitales. En 2021, se convirtió en el centro de un frenesí de inversionistas minoristas. Michael Burry, el CEO y fundador de Scion Asset Management que ganó notoriedad tras apostar contra las hipotecas antes de la crisis financiera de 2008, ayudó a impulsar el rally de GameStop al adoptar una postura alcista sobre la firma hacia 2019.

Cohen propone ahora tomar el control de una empresa aproximadamente cuatro veces más grande que la cadena minorista que dirige. GameStop tenía una capitalización de mercado de USD 12.000 millones al viernes. eBay era mucho mayor, con unos USD 46.000 millones, aunque el minorista de videojuegos cuenta con unos USD 9.000 millones en efectivo. La oferta de compra se divide en partes iguales entre efectivo y acciones comunes de GameStop.

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Ryan Cohen, presidente y CEO de GameStop

Ambas compañías han tenido dificultades para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores. GameStop cerró tiendas y puso el foco en juguetes coleccionables y cartas de intercambio a medida que más videojuegos se compran online. eBay también ha impulsado los coleccionables y los bienes usados en su plataforma, generando un solapamiento de negocios.

Unos 136 millones de compradores a nivel global realizaron compras en eBay en los 12 meses hasta el 31 de marzo. Los usuarios gastan cerca de USD 80.000 millones anuales en la plataforma.

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“eBay está en medio de una reestructuración, y va bien”, escribieron analistas de Bernstein. “Pero en la medida en que haya desafíos o volatilidad en categorías como coleccionables, esto podría tensionar aún más las cuentas. Vemos desafíos reales para estructurar este acuerdo”.

Cohen dijo anteriormente al Wall Street Journal que está preparado para una batalla por poderes y que llevará la oferta a los accionistas si es necesario.

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“eBay debería valer —y va a valer— mucho más dinero”, dijo Cohen al periódico. “Estoy pensando en convertir a eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares”.

Cohen se ha fijado objetivos ambiciosos. En enero, la compañía presentó un paquete de compensación que le otorgaría opciones sobre más de 171 millones de acciones si elevaba la capitalización de mercado de GameStop a USD 100.000 millones. En el comunicado del domingo, Cohen afirmó que tomaría el control de la empresa combinada pero cobraría únicamente en función del desempeño de esa firma.

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“Aunque las compañías se superponen en coleccionables y reventa, vemos una baja probabilidad de que se concrete el acuerdo”, señalaron analistas de Bloomberg Intelligence, Poonam Goyal y Sydney Goodman, en una nota el viernes. “Cualquier oferta creíble requeriría una dilución sustancial e introduciría riesgos relevantes de ejecución”.

Con información de Bloomberg

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