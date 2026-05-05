América Latina

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe: 2 traficantes fueron abatidos

En un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur estadounidense sostuvo que la embarcación atacada estaba “operada por organizaciones terroristas designadas” y agregó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes por la noche que llevaron a cabo un ataque contra una embarcación en el Caribe que, según afirmaron, transportaba droga, en una operación que dejó dos hombres muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó a través de un mensaje en la red social X que “bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’ (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

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En el mismo comunicado, el organismo militar precisó que “dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación”. También indicó que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido ni sufrió daños durante la acción.

Según la versión oficial, la embarcación fue identificada a partir de información de inteligencia. El Comando Sur sostuvo que el bote “transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe” y participaba en operaciones de narcotráfico.

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El comunicado del SOUTHCOM publicado en X
El comunicado del SOUTHCOM publicado en X

Desde el inicio de estos operativos, las fuerzas estadounidenses ampliaron su presencia en el Caribe y posteriormente extendieron las acciones hacia el océano Pacífico. En ese período, las intervenciones dejaron un saldo de alrededor de un centenar de personas muertas, según los datos mencionados en los cables.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur y lanzada en septiembre de 2025, marcó un cambio en la estrategia regional de Estados Unidos. Bajo la dirección del general Francis Donovan, la campaña amplió su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Washington sostiene que el objetivo de esta iniciativa es aumentar la presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen vínculos con el régimen venezolano y fueron designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La utilización del concepto de “narcoterrorismo” para referirse a estas redes profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques. La discusión se intensificó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025, un hecho que se produjo en paralelo a la expansión de las operaciones.

A pesar de esa detención, las acciones militares continuaron y registraron un crecimiento geográfico sostenido. Con el paso de los meses, la actividad dejó de concentrarse exclusivamente en el mar Caribe y alcanzó también aguas del Pacífico oriental.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos (REUTERS)
La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos (REUTERS)

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

La administración de Donald Trump impulsó la creación de una fuerza autónoma de combate basada en inteligencia artificial para operar en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y actuar ante crisis provocadas por desastres naturales de gran magnitud.

La iniciativa, promovida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), constituye un paso relevante en la incorporación de nuevas tecnologías a la estrategia de defensa y a la presencia militar estadounidense en la región, según informó el propio organismo.

La unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, con un enfoque multidominio. El proyecto apunta a enfrentar tanto al crimen organizado transnacional como a los efectos de fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, de acuerdo con evaluaciones del Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan
El jefe del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan

El jefe del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, definió el alcance de la misión al señalar que será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, y remarcó el carácter dual de la nueva fuerza.

El comando indicó que el rasgo central de esta iniciativa reside en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, obtener información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin intervención directa de operadores humanos.

En paralelo, el Departamento de Defensa presentó el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad orientada a integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares dentro del área de responsabilidad del SOUTHCOM. Según lo comunicado, este modelo podría extenderse a otros comandos estadounidenses si demuestra resultados en el terreno.

(Con información de EFE)

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