Día Mundial del Asma: claves para reconocer los síntomas y acceder a un diagnóstico temprano

El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y subdiagnosticadas en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silbido en el pecho de un niño, la tos persistente durante la noche o la sensación de no poder llenar los pulmones de aire suelen pasar desapercibidos o confundirse con cuadros banales. Sin embargo, detrás de esos síntomas puede ocultarse una de las enfermedades crónicas más frecuentes y subdiagnosticadas en Argentina: el asma.

Este martes 5 de mayo es el Día Mundial del Asma. Se trata de una enfermedad crónica de alta prevalencia que, si no se diagnostica y trata de manera oportuna, puede generar complicaciones graves y afectar la calidad de vida.

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“La detección temprana es fundamental. Muchos pacientes conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida”, advirtió la doctora Anahí Yáñez, asesora científica de AAPA. Esta campaña cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), que buscan acercar el sistema de salud a quienes aún no recibieron un diagnóstico formal.

Según la OMS, el asma puede causar complicaciones graves si no se diagnostica ni trata a tiempo (Europa Press)

El asma: una enfermedad frecuente y muchas veces invisible

En Argentina, se estima que más de 4 millones de personas viven con diagnóstico de asma, pero al menos 2 millones podrían padecerla sin saberlo. “El asma es una enfermedad frecuente pero muchas veces subdiagnosticada. Estudios internacionales y regionales muestran que entre un 30% y un 50% de los casos no están identificados”, señaló Álvaro Pérez Centeno, presidente de Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA). Esta situación impacta en la calidad de vida y puede derivar en crisis agudas, internaciones y complicaciones que podrían evitarse.

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La AAPA impulsa una campaña nacional gratuita de detección para alertar sobre el subdiagnóstico y facilitar el acceso al tratamiento.

Entre el 4 y el 10 de mayo, las personas que experimenten síntomas compatibles podrán solicitar un turno sin costo con un especialista a través del link de la asociación. La atención médica se brindará del 11 al 15 de mayo.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma es una enfermedad

La OMS subrayó que los síntomas suelen normalizarse o confundirse, como la tos crónica o la falta de aire atribuida al estrés. El subdiagnóstico es más habitual en adultos, personas con formas leves de la enfermedad o en contextos donde existen barreras de acceso al sistema sanitario.

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Síntomas a los que hay que prestar atención

El asma se caracteriza por la inflamación crónica de las vías respiratorias, que provoca episodios de obstrucción bronquial. Los síntomas más comunes incluyen:

Silbidos en el pecho

Falta de aire o disnea

Tos persistente

Sensación de opresión torácica

Empeoramiento durante la noche

Factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, alergias, contaminantes y bajo peso al nacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas y factores de riesgo son múltiples. Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares, enfermedades alérgicas como rinitis o dermatitis, exposición a contaminantes o humo de tabaco, infecciones respiratorias tempranas, bajo peso al nacer y obesidad.

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“El origen alérgico está presente en entre el 60% y el 80% de los casos. La inflamación bronquial suele estar causada por alérgenos como ácaros, cucarachas, animales domésticos, hongos y pólenes”, explicó la doctora Silvana Monsell, presidenta de AAAeIC. El especialista puede arribar al diagnóstico mediante la historia clínica, tests cutáneos y la espirometría, una prueba respiratoria simple y no invasiva.

Diagnóstico y tratamiento: claves para una mejor calidad de vida

El abordaje temprano del asma permite mejorar el pronóstico y prevenir crisis graves. Según la Mayo Clinic, el asma no tiene cura, pero los síntomas pueden controlarse con un tratamiento adecuado y seguimiento regular. “El diagnóstico de la enfermedad se basa en el estudio de los síntomas y pruebas de función pulmonar”, detalló la doctora Yáñez.

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La gravedad del asma puede variar entre leve, moderada y grave. Todos los pacientes requieren algún tipo de tratamiento y control para evitar crisis. “La determinación del tratamiento es un proceso que recorremos juntos, médicos y pacientes”, afirmó el doctor Manuel Ibarrola, coordinador de la sección de Enfermedades Obstructivas en AAMR.

El asma impacta en el rendimiento escolar y laboral, así como en los costos del sistema de salud. En niños menores de 12 años, la prevalencia alcanza el 12,5%, convirtiéndose en una de las principales causas de ausentismo escolar.

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La campaña nacional organizada por AAPA tendrá su cuarta edición y está orientada a personas de todas las edades con síntomas respiratorios. El objetivo central es promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a la atención especializada.

“Detectarla a tiempo permite iniciar un tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida y prevenir internaciones”, destacó la doctora Yáñez. Acercar el diagnóstico y el tratamiento a la comunidad representa un paso clave para reducir el impacto del asma y evitar sus complicaciones.

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