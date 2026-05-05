Crimen y Justicia

¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran en el juicio los forenses que le hicieron la autopsia a Diego

El debate oral se reanuda este martes con una audiencia clave para la acusación. Mostrarán a los jueces cómo estaba el cuerpo del Diez al morir y los signos que indican que no lo atendieron a tiempo

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Una fotografía de Diego Maradona sonriendo en primer plano; al fondo, cuatro forenses con trajes de protección blancos trabajan en un laboratorio con luz azulada.
Declaran los forenses que le hicieron la autopsia a Maradona

Hasta 12 horas de agonía, los órganos hinchados y un corazón lleno de grasa. Esos impactantes detalles, entre muchos otros, se escucharán este martes en el juicio por la muerte de Maradona,que se reanuda este martes a las 10 de la mañana con una jornada clave para la acusación.

Para esta audiencia, el Ministerio Público Fiscal encabezado por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citó a declarar a los forenses que participaron de la autopsia del máximo ídolo del fútbol argentino: expondrán por primera vez ante los jueces las imágenes y los detalles de cómo estaba por dentro el cuerpo del Diez.

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Algunas descripciones se habían escuchado en el debate oral nulo de 2025, cuando los expertos dijeron que Maradona tenía signos de una larga agonía y líquido en muchos de sus órganos que “se pudo haber evitado con atención médica a tiempo”.

Los testigos clave de este martes serán Carlos Casinelli, el entonces director de Medicina Legal de la Superintendencia de Policía Científica; y Federico Corasaniti, jefe de la División Morgue de San Isidro, que realizaron y firmaron el informe del análisis realizado sobre el cuerpo.

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Un cartel en frente de los tribunales de San Isidro pidiendo Justicia
Un cartel en frente de los tribunales de San Isidro pidiendo Justicia

En declaraciones previas, Casinelli había revelado un dato clave sobre el corazón del Diez: “Pesaba 503 gramos, el doble que un peso normal para una persona adulta. Tenía todo grasa en las paredes. El aumento del peso se debe a que estaba gordo, a que tenía mucha grasa y que estaba dilatado. Tenía una miocardiopatía dilatada”.

Y agregó: “En el corazón había coágulo cruórico que significa agonía. El paciente tuvo una muerte y estuvo en agonía. Esos coágulos solo aparecen en ese caso. Son de color rojizo”.

Sus testimonios serán acompañados por imágenes y videos de la autopsia a Maradona, donde los testigos podrán graficarle a los magistados del TOC N°7 de San Isidro lo que vieron.

Diego Maradona como DT de Gimnasia
Diego Maradona como DT de Gimnasia

La hora de muerte

Un punto clave de esta audiencia también será la hora de muerte de Diego. En este sentido, si bien los forenses dirán que no existe una forma exacta para saberla, sí podrán detallar qué signos se tienen en cuenta para llegar a un horario aproximado.

En el proceso nulo, por ejemplo, mencionaron la deshidratación, el color de la córnea, las manchas cadavéricas y la temperatura. Con estos aspectos como referencia, los testigos habrían determinado que Maradona pudo haber muerto mucho antes de cuando lo encontraron descompensado.

Cabe señalar que la autopsia se realizó a las 19 horas de ese 25 de noviembre. Para ese entonces, según las declaraciones previas, el cuerpo de Maradona tenía rigidez tanto en la mandíbula como en una de sus piernas y los miembros superiores. Además, las córneas de sus ojos ya estaban “bien opacas” y tenía manchas cadavéricas, que ya habían sido constatadas cuando fue hallado muerto en su casa.

“Todo eso nos aumentó el rango de la muerte y nos da que pudo haber sido desde las 9 de la mañana y hasta la 12 del mediodía. Esa sería la posible hora de la defunción”, habían dicho los forenses.

¿Volverá a declarar Luque?

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Leopoldo Luque (Foto/RS Fotos)

El neurocirujano imputado Leopoldo Luque ya adelantó que, para él, el informe de la autopsia se hizo con métodos y siguiendo mediciones viejas. Por ejemplo, él dice que el peso del corazón de Maradona estaba bien para él, que no estaba agrandado, y que la cantidad de líquido en el abdomen (unos 3 litros, según el examen forense) es casi imperceptible.

Como su estrategia en este proceso es ampliar su indagatoria tras cada declaración que lo pueda complicar, es posible que este martes el acusado declare por sexta vez desde el comienzo del nuevo juicio.

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