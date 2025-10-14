Dos motivos poco conocidos que podrían estar saboteando tu descanso, según expertos

El entorno del dormitorio influye directamente en la calidad del sueño, más allá de la cama o la rutina nocturna (Imagen Ilsutrativa Infobae)

La calidad del sueño depende de mucho más que una cama confortable o una rutina para acostarse. El entorno en el que se duerme ejerce una influencia directa sobre la capacidad de descansar adecuadamente, y su impacto puede pasar desapercibido en la vida cotidiana.

Variables vinculadas al espacio personal y a las exigencias diarias afectan el sueño de manera profunda, más allá de los hábitos habituales. Factores del entorno, como el espacio disponible en el hogar y las condiciones de vida diaria, pueden modificar significativamente el descanso nocturno.

Estudios recientes sugieren que incluso elementos como el tamaño de la habitación o la distancia diaria hacia el trabajo desempeñan un papel esencial en la aparición del insomnio.

Dormitorio y traslado: factores claves del insomnio

Un estudio desarrollado en Tokio y analizado por especialistas de Women’s Health concluye que el tamaño de la habitación y la duración del viaje al trabajo inciden notablemente en el insomnio, incluso más que otros factores comúnmente valorados.

La investigación, publicada en la revista Journal of Transport & Health y destacada por Women’s Health, encuestó a más de 1.750 trabajadores del área metropolitana de Tokio sobre sus desplazamientos laborales, las características de sus viviendas y sus hábitos de sueño, incluyendo episodios de insomnio y fatiga diurna.

Los resultados indicaron que quienes residían en inmuebles con dormitorios más amplios presentaban una menor tendencia a sufrir insomnio.

Los participantes con desplazamientos laborales prolongados registraron una mayor prevalencia de insomnio y somnolencia diurna.

Dormitorio, ingresos y descanso

Los especialistas de Women’s Health subrayan que la relación hallada entre el tamaño del dormitorio y la calidad del sueño no implica necesariamente una vinculación causal directa. El neurólogo y especialista en medicina del sueño, W. Christopher Winter, remarca: “Lo que estamos viendo aquí es una relación, no un agente causal”.

“El tamaño del dormitorio es, en cierto modo, un indicador de los ingresos familiares”, explicó Winter, quien añadió que un mayor poder adquisitivo facilita espacios más cómodos para el descanso y reduce la probabilidad de trastornos nocturnos.

Traslado al trabajo y salud del sueño

Sobre el impacto del trayecto laboral, los especialistas de Women’s Health recogen la opinión de Winter, quien identifica varios factores asociados.

Las personas que deben recorrer largas distancias hasta su empleo encuentran niveles más altos de estrés y menos tiempo disponible para actividades físicas o recreativas, lo cual repercute negativamente en la calidad del sueño.

Winter señala, además, que esos trayectos prolongados suelen estar vinculados a la necesidad de aceptar empleos mejor remunerados o residir en zonas más asequibles lejos del centro laboral. “Los desplazamientos más largos suelen ser aceptados por personas que necesitan empleos mejor remunerados o vivir en barrios más asequibles”, afirmó Winter. Así, las exigencias del entorno laboral y residencial pueden determinar en gran medida el bienestar nocturno.

El sueño, clave para la salud integral

El adecuado descanso nocturno trasciende la simple prevención de la fatiga diurna. De acuerdo con Women’s Health, cumplir con las siete horas recomendadas favorece la reducción de enfermedades, contribuye al control del peso y disminuye el riesgo de padecer afecciones crónicas como diabetes tipo dos, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Winter enfatiza que el sueño constituye un pilar esencial para el funcionamiento óptimo del organismo y para la protección global de la salud.

En definitiva, la calidad del sueño está profundamente influida por el entorno físico y las circunstancias de vida, factores que merecen atención prioritaria en la búsqueda del bienestar general. Analizar estos elementos permite comprender mejor los desafíos del descanso y adoptar medidas que promuevan una vida más saludable.