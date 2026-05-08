Crimen y Justicia

Cómo continúa la causa contra la “falsa médica” de Chaco y por qué podría cambiar la carátula

Se complica la situación de Lidia Mabel Ojeda quien habría atendido en hospitales desde 2023. Además aseguró que buscarán determinar la responsabilidad de médicos y directores

Guardar
Google icon
El fiscal indicó que hay al menos cuatro hospitales en la mira
El fiscal indicó que hay al menos cuatro hospitales en la mira

A partir de la recepción de informes de dos hospitales, la Justicia de Chaco busca determinar cuál fue el rol de la falsa médica Lidia Mabel Ojeda en la causa que la investiga por “ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos”. El fiscal del caso afirmó: “Tengo entendido que, a partir de 2023, ella ingresó en seis distintos hospitales de la provincia, pero todavía faltan algunos informes”. En tanto, se aguarda que la detenida sea trasladada desde Buenos Aires a Chaco. Ahora, la Justicia intenta expandir la investigación y determinar si existió una conexión entre su accionar y la muerte de algunos pacientes.

Según explicó el fiscal Soto, “empezaron a llegar los pedidos de informes. Hoy ingresaron documentos del hospital de Pampa del Infierno y del hospital de Quitilipi”. Una de las líneas investigativas intenta establecer en cuántos establecimientos sanitarios trabajó la acusada y si su accionar está vinculado a muertes de pacientes internados en distintos nosocomios.

PUBLICIDAD

“Tengo entendido que, a partir de 2023, ella ingresó en seis distintos hospitales de la provincia, pero todavía faltan algunos informes”, precisó, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario Chaco. Asimismo, indicó que sospechan que la mujer trabajó en el hospital Tres Isletas y en el hospital de Pampa del Infierno. Sobre este punto, Soto cuestionó cómo se realizaron los procedimientos para que comience a trabajar. “Estamos hablando de al menos cuatro hospitales. Debe haber personas encargadas de verificar la documentación antes del ingreso de cada médico de guardia”, dijo.

El funcionario advirtió que la situación procesal podría agravarse si se confirma la participación de la acusada en algunos de los fallecimientos investigados. “Si se verifica participación en algunas de estas muertes, la situación se complejizaría y podría cambiar la calificación legal”. Hasta el momento, se sabe que Ojeda intervino en las instituciones de salud de Quitilipi y Presidencia la Plaza, pero se extendió la pesquisa a otros hospitales tras la aparición de nuevos indicios. “Ella no podía firmar certificados de defunción, ni de nacimiento ni de ninguna otra índole”, volvió a insistir.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, la autoridad judicial también se refirió a un caso relacionado con la muerte de un hombre cuya acta de defunción presentó inconsistencias. “Tenemos cierta información respecto de un hecho ocurrido en diciembre del año pasado donde aparentemente esta médica habría atendido al padre de un joven y horas después falleció”. El certificado de muerte indicó que tuvo un paro cardiorrespiratorio no traumático, mientras que el forense explicó que la muerte se debió a una enfermedad.

Por último, el fiscal afirmó que finalmente el traslado será entre este viernes por la noche y el sábado, para que el lunes puedan asignarle un abogado.

Ojeda, de 43 años, fue arrestada en Villa Lynch, provincia de Buenos Aires, después de haber ejercido ilegalmente la medicina en hospitales públicos de Chaco desde 2024 hasta abril de 2026, utilizando documentación y matrícula profesional que no le correspondían.

Cómo fue la maniobra de Ojeda

La investigación determinó que la acusada se valió de un guardapolvo y de la matrícula profesional perteneciente al doctor Horacio Daniel Vázquez (MP 6822) para llevar adelante la maniobra. Con esa identidad, pudo desempeñarse en hospitales, atender consultas, recetar medicamentos y firmar al menos nueve certificados de defunción.

Imagen 3MDBAZFEN5HHHHD4XAMTUVUACI

Durante el procedimiento realizado en su domicilio en Chaco, los efectivos secuestraron diversos elementos médicos, entre ellos un frasco de tiras reactivas CONTOUR TS, ocho agujas hipodérmicas estériles, treinta y cuatro hojas de bisturí, dos sondas urinarias Foley, dos vías, cuatro jeringas descartables, una bolsa colectora de orina de 200 mililitros, un set para infusión intravenosa y un sello portátil sin identificación. También encontraron doce chaquetas médicas, tres uniformes completos de enfermería y diez documentos vinculados tanto a derivaciones como a planillas de dietas.

En el sector lateral del domicilio, entre restos de papeles quemados, los investigadores localizaron un fragmento en el que se podía leer el sello del Ministerio de Salud Pública junto a la inscripción “Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez - Quitilipi”. Estos hallazgos fueron incorporados como pruebas en la causa y refuerzan la hipótesis de que la mujer accedía a material médico y documentación oficial, simulando ser una profesional habilitada para ejercer en el sistema de salud chaqueño.

Google icon

Temas Relacionados

falsa médicaChacoejercicio ilehal de la medicinausurpación de títulostrasladosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ratificaron la prisión preventiva para los imputados por el femicidio de Sofia Delgado en Santa Fe

Un magistrado determinó la prórroga mientras avanza la investigación, que incluye la revisión de dispositivos electrónicos y evidencia científica obtenida durante el proceso

Ratificaron la prisión preventiva para los imputados por el femicidio de Sofia Delgado en Santa Fe

Estaba prófugo hace dos meses por el abuso de una menor y lo detuvieron cuando caminaba por Villa Gesell

Se trata de un hombre de 30 años que era buscado desde el 24 de febrero. Según consta en la denuncia, se habría aprovechado de una menor cuando su madre no estaba en la casa

Estaba prófugo hace dos meses por el abuso de una menor y lo detuvieron cuando caminaba por Villa Gesell

Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Santa Fe y detuvieron a su hijo

El cuerpo del hombre de 50 años fue encontrado en un canal cercano al Parque Municipal de la localidad de Rufino

Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Santa Fe y detuvieron a su hijo

Rescataron a víctimas de explotación sexual en Santiago del Estero y hay tres detenidos

Entre las víctimas, había menores de edad y jóvenes con discapacidad. También padecían violencia intrafamiliar

Rescataron a víctimas de explotación sexual en Santiago del Estero y hay tres detenidos

Otorgaron domiciliaria al abogado del caso Loan, acusado por la desaparición del nene de 6 años en Corrientes

Se trata de José Codazzi, a quien se lo imputó por haber ayudado a Josías Santos Regis, alias “El Brasilero”, a fugarse con su hijo. Las autoridades activaron un Alerta Sofía y lograron encontrar al niño

Otorgaron domiciliaria al abogado del caso Loan, acusado por la desaparición del nene de 6 años en Corrientes

DEPORTES

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El psicólogo de Colapinto reveló cómo se fortaleció para este año en la Fórmula 1: “No es el mismo Franco de 2025″

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años

María Corina Machado