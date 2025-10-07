Salud

Cuál es la porción diaria de almendras recomendada por Harvard para reducir el colesterol y el riesgo de cáncer

Expertos de Verywell Health y la Universidad estadounidense recomiendan consumir una cantidad habitual de este fruto seco para mejorar los niveles de lípidos en sangre y disminuir el riesgo de enfermedades graves

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Consumir almendras a diario reduce
Consumir almendras a diario reduce el colesterol y el riesgo de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer almendras a diario puede marcar una diferencia sustancial en la salud cardiovascular y en la prevención de enfermedades, según datos de Verywell Health y la Escuela de Salud Pública de Harvard.

A su vez, estudios respaldan que consumir este fruto seco reduce el colesterol LDL—denominado “colesterol malo”—y baja el riesgo de padecer cáncer y problemas cardíacos. Estas ventajas, sumadas a efectos positivos sobre el control del azúcar en sangre, el peso corporal y la salud ósea, consolidan a las almendras como una elección inteligente para mejorar el bienestar a través de la alimentación.

Profesionales de Harvard recomiendan consumir aproximadamente 45 gramos diarios para lograr una protección cardiovascular eficaz. El colesterol LDL elevado está vinculado a un mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, por lo que incluir almendras en la dieta es una estrategia efectiva para cuidar el corazón.

Reducción del riesgo de cáncer y control glucémico

En la prevención del cáncer, las almendras muestran resultados prometedores. Investigaciones mencionadas por expertos de Harvard y de Verywell Health destacan su alto contenido de fitoquímicos, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, factores que favorecen la protección frente a ciertos tipos de cáncer.

Un estudio indica que quienes consumen cantidades elevadas de almendras, nueces y cacahuetes presentan una probabilidad tres veces menor de desarrollar cáncer de mama. Además, ingerir 28 gramos diarios de frutos secos se relaciona con una reducción del 21% en la mortalidad por cáncer.

Las almendras ayudan a controlar
Las almendras ayudan a controlar el azúcar en sangre y favorecen la prevención de la diabetes (Imagen ilustrativa infobae)

El consumo regular de almendras también favorece el control del azúcar en sangre, un aspecto especialmente relevante para personas con diabetes. Debido a su bajo contenido de carbohidratos y buen aporte de proteínas, las almendras ayudan a mantener estables los niveles de glucosa.

Expertos de Harvard y Verywell Health resaltan que el magnesio presente en este alimento colabora con la estabilización de la glucosa en sangre. Un estudio demuestra que adultos jóvenes con riesgo de diabetes que consumieron 56 gramos diarios durante 12 semanas lograron reducir de manera significativa sus niveles de HbA1c, un marcador clave del control glucémico.

Control del peso, salud ósea y piel

Las almendras también contribuyen al control del peso corporal. Se ha demostrado que su consumo consistente puede disminuir tanto el índice de masa corporal como la circunferencia de la cintura.

Una investigación citada por Verywell Health asegura que quienes consumieron almendras a media mañana experimentaron mayor saciedad y comieron menos calorías en las siguientes comidas, y además, este efecto se asoció con la cantidad ingerida, demostrando que las almendras pueden ayudar a controlar el hambre y facilitar un peso saludable.

El consumo regular de almendras
El consumo regular de almendras contribuye al control del peso y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo referente a la salud ósea, el alto contenido de calcio de las almendras fortalece huesos y dientes, resultando una alternativa eficaz para quienes no consumen lácteos. La falta de calcio puede debilitar los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis; la incorporación de almendras en la dieta puede ayudar a prevenir estos problemas.

En cuanto a la salud de la piel, la ingesta constante de almendras puede generar mejoras notables. Aportan antioxidantes, ácidos grasos y vitamina E, nutrientes que están vinculados con la regeneración y firmeza cutánea. Un estudio en mujeres posmenopáusicas encontró que tras 16 semanas de incluir almendras en la dieta, presentaron menos arrugas y un tono de piel más uniforme en comparación con quienes no las consumieron.

Vitamina E, antioxidantes y recomendaciones de consumo

Las almendras sobresalen por su contenido de vitamina E: una porción de 28 gramos aporta 7,26 mg de este antioxidante, importante para proteger las células y contribuir a la salud cardiovascular y cognitiva. Su piel concentra la mayor parte de estos antioxidantes, lo que potencia su acción contra el daño oxidativo.

Según expertos de Harvard y Verywell Health, lo ideal es incorporar un puñado diario de almendras, equivalente a 28 gramos. Esta cantidad es suficiente para aprovechar sus beneficios sin sumar un exceso de calorías a la dieta.

Expertos recomiendan consumir 28 a
Expertos recomiendan consumir 28 a 45 gramos de almendras al día para obtener sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nutricional, una ración de almendras proporciona 164 calorías, seis gramos de proteína, 3,54 gramos de fibra, además de calcio, magnesio, hierro, potasio y otros micronutrientes esenciales. Incluir almendras de manera habitual en la alimentación es una forma sencilla y eficaz de añadir nutrientes de calidad, siempre respetando la porción recomendada para evitar el aumento de peso.

Temas Relacionados

AlmendrasSalud cardiovascularColesterol LDLPrevención del cáncerControl glucémicoVitamina EFrutos secosVerywell HealthHarvardNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Así trabajan los paleontólogos del Conicet que buscan fósiles de los dinosaurios en la Patagonia

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Museo Argentino de Ciencias Naturales están en un yacimiento clave en Río Negro, en la primera expedición paleontológica transmitida en vivo desde la Patagonia. Qué buscan y cómo seguir el streaming

Así trabajan los paleontólogos del

Té de ortiga, la infusión que gana popularidad por sus beneficios

Expertos de Cleveland Clinic señalan que esta infusión puede apoyar la glucemia, la presión arterial y la salud prostática, pero insisten en la necesidad de supervisión médica para su consumo adecuado

Té de ortiga, la infusión

Cómo los smartwatches ya no son solo accesorios y se convirtieron en aliados para monitorear la salud cardíaca

El acceso a datos biométricos personales plantea desafíos para usuarios y médicos, que deben aprender a interpretar tendencias individuales y no caer en comparaciones externas

Cómo los smartwatches ya no

Más allá de la sonrisa: qué revela el color de los dientes sobre el estado de la boca y el organismo

Las distintas tonalidades pueden advertir sobre hábitos, envejecimiento o condiciones generales. Cuáles son las señales de alarma que indican la necesidad de atención profesional inmediata para preservar el equilibrio y la funcionalidad de la boca

Más allá de la sonrisa:

Hígado: mitos y realidades sobre su cuidado, prevención y diagnóstico temprano

Especialistas de Cleveland Clinic advierten que la desinformación sobre este órgano vital complica la protección y subrayan la importancia de la detección oportuna para evitar complicaciones

Hígado: mitos y realidades sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
La salud de Thiago Medina,

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

Un voraz incendio consumió el interior de un departamento en San Telmo: una bebé fue hospitalizada

Ya tiene fecha el juicio político donde podrían destituir a la jueza Julieta Makintach: cuándo comenzará

El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025

Receta de tiramisú de limón, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El oro superó los USD

El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

TELESHOW
La salud de Thiago Medina,

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”