Salud

Los tests caseros para medir el cortisol no reflejan la complejidad de esta hormona, según la ciencia

Especialistas señalaron que la variabilidad natural durante el día hace que una sola medición casera resulte poco fiable para evaluar la salud. La revista Science Focus compartió pruebas que desaconsejan su uso para el autocuidado sin supervisión médica

Por Osvaldo Ortiz

El cortisol, más allá del estrés, cumple funciones esenciales como regular la energía y la presión arterial en el organismo (Freepik)

La preocupación por el cortisol, conocido como la hormona del estrés, creció en plataformas digitales, donde proliferan mensajes que lo señalan como responsable de fatiga, insomnio y otros problemas de salud. Influencers de bienestar impulsaron la idea de que niveles elevados de esta hormona son la causa de numerosos males y que la solución está en consumir suplementos específicos.

Sin embargo, especialistas advirtieron que esa visión resulta reduccionista y puede inducir a errores en el cuidado personal. Según un informe de Science Focus, el papel del cortisol en el organismo resulta aún más complejo y esencial de lo que sugieren estas narrativas.

Expertos advierten que las pruebas caseras para medir el cortisol son poco fiables y pueden inducir a errores en el autocuidado (Europa Press)

Demonización del cortisol en redes sociales

En entornos digitales, la demonización del cortisol es un fenómeno recurrente. Circulan mensajes virales donde se afirma que basta con un test casero para saber si los niveles están “desregulados” y que, con productos específicos, es posible restaurar el equilibrio.

Stafford Lightman, profesor de la Universidad de Bristol y consultado por Science Focus, desmintió estas ideas y resaltó: “Obtener una respuesta de cortisol ante un estrés agudo es en realidad bastante difícil”.

Mientras que la adrenalina se libera con relativa facilidad ante estímulos repentinos, la liberación de cortisol solo ocurre si la persona percibe una amenaza significativa. Esta diferencia explica por qué no todos los episodios de estrés provocan un aumento de cortisol.

Los pulsos de cortisol influyen en la memoria y el bienestar mental; su regulación natural es indispensable para la salud (Freepik)

Funciones fundamentales del cortisol en el organismo

Lejos de ser un indicador de estrés, el cortisol cumple funciones fundamentales en el cuerpo humano. Se libera desde las glándulas suprarrenales cuando el estrés se prolonga o resulta abrumador, manteniendo la energía disponible, asegurando el flujo sanguíneo a los músculos y fomentando el estado de alerta mental.

No obstante, su rol no termina allí. Un estudio difundido en 2025, demostró que los niveles de cortisol alcanzan el máximo antes de despertar, lo que indica que esta hormona resulta crucial para iniciar el día. Lightman explicó que el cortisol es una molécula de señalización con receptores en casi todos los tejidos, incluyendo músculos, hígado y cerebro.

Mediante estas señales, órganos como el hígado y el páncreas pueden regular el azúcar en sangre y la presión arterial, mientras que el sistema inmunitario activa mecanismos antiinflamatorios de corta duración.

La variabilidad diaria y los pulsos horarios del cortisol influyen en el bienestar mental y físico (Freepik)

Medición y variabilidad del cortisol: por qué los tests caseros resultan poco útiles

La medición del cortisol presenta desafíos relevantes. Sus niveles fluctúan naturalmente a lo largo del día, con un ascenso matutino pronunciado y un descenso por la tarde. Los kits de prueba caseros, que suelen sugerir una única medición diaria, no proporcionan una imagen fiable del estado real del cortisol.

El especialista Lightman calificó a estos test como “completamente absurdos” porque la variabilidad normal es tan amplia que no se puede determinar si los valores son altos o bajos con una sola medición. Para una evaluación precisa, se requeriría realizar múltiples análisis a lo largo de varios días, un procedimiento que solo se utiliza para diagnosticar enfermedades vinculadas al cortisol.

Además, la hormona se libera en pulsos cada hora, un patrón que influye en la expresión genética y las funciones cognitivas. Una investigación citada por Science Focus evidenció que la ausencia de estos pulsos perjudica la memoria de trabajo y la calidad del sueño, mientras que su presencia modifica la percepción emocional, asociándose con el bienestar mental.

El cortisol es una hormona vital para la vida y no debe ser demonizada, afirmaron los especialistas (Freepik)

Cortisol, aprendizaje y mitos sobre su regulación

El impacto del cortisol en el aprendizaje también captó el interés científico. Experimentos en ratones indican que niveles elevados facilitan la formación de nuevas conexiones neuronales, lo que permite adquirir habilidades.

Pese a este factor, para consolidar aprendizajes a largo plazo, deben disminuir posteriormente los niveles de la hormona. Lightman insistió en que, aun monitorizando exhaustivamente el cortisol a lo largo del día, no se puede extraer una conclusión clara sobre la salud sin establecer antes el rango de normalidad individual, algo que actualmente no se realiza.

“Todo lo que dicen estos gurús del bienestar sobre patrones ‘desregulados’ es completamente falso”, afirmó el profesor en las declaraciones compartidas por Science Focus.

Estrategias científicas para regular el estrés y el cortisol

A pesar de la preocupación generalizada, el cortisol resulta indispensable para la vida. El experto lo resumió de manera contundente: “Es la única hormona que necesitas para vivir; sin cortisol, morirías”. Esta afirmación demuestra la importancia de la hormona y desmonta la idea de que su presencia siempre resulta perjudicial.

En cuanto a la gestión del estrés y la regulación del cortisol, la ciencia respalda estrategias sencillas y accesibles. Un estudio anterior reveló que personas mayores que participaron tres meses en entrenamientos de baile experimentaron una reducción en el pico de cortisol y una disminución en la sensación de estrés.

El contacto físico, como los abrazos, también puede ser beneficioso: estudiantes que recibieron más abrazos presentaron un menor aumento de cortisol al día siguiente. Además, prácticas como el “Shinrin-yoku” japonés (pasear por bosques) demostró reducir los niveles hormonales hasta en un 53%. Estas actividades, junto al ejercicio regular y el contacto social, ofrecen alternativas efectivas para manejar el estrés sin recurrir a suplementos ni soluciones milagrosas.

El contacto físico, el baile y pasear por entornos naturales son estrategias efectivas, respaldadas por la ciencia, para manejar el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol no es el enemigo que tantos plantean en redes sociales, sino una hormona vital para el funcionamiento del cuerpo y la mente. Para la mayoría, no representa un motivo de preocupación constante.

Como concluyó el informe de Science Focus, priorizar hábitos básicos de vida saludable y desconectarse de las modas pasajeras es mucho más beneficioso, dado que la vida cotidiana ofrece oportunidades genuinas para el bienestar.

