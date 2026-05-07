Salvadoreño que buscó ser alcalde recibe 16 años de prisión por estafar ofreciendo visas laborales en Estados Unidos y Dubái

El fallo judicial se basa en el testimonio de varias víctimas estafadas en Sensuntepeque y localidades cercanas, quienes entregaron pagos anticipados para gestiones migratorias falsas hacia destinos como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (Imagen Infobae)

Óscar Adilio Gámez Leiva recibió una condena de 16 años de prisión por estafar a 12 personas mediante la oferta de visas de trabajo falsas en Sensuntepeque, Cabañas Este, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador este miércoles 6. El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque luego de que el ente presentara pruebas que vinculan a Gámez Leiva con la promoción de una oficina dedicada a gestionar supuestas visas laborales para Estados Unidos y Dubái.

La investigación judicial determinó que, desde inicios de 2021, Gámez Leiva operaba en la zona presentándose como intermediario de una empresa ficticia denominada International Labor and Service. Según la FGR, el condenado se reunía con las víctimas en un restaurante local, donde solicitaba anticipos que oscilaban entre 2.500 y 5.000 dólares por cada trámite. El monto total obtenido mediante este esquema fraudulento supera los 20.000 dólares.

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La Fiscalía detalló que las estafas se perpetraron desde octubre de 2018 en diferentes localidades del departamento de Cabañas. Gámez Leiva prometía visas de trabajo para Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, aprovechando la necesidad de empleo de los afectados. El Ministerio Público ha confirmado que el acusado permanece detenido.

Además de Gámez Leiva, otro involucrado identificado como Joel Antonio Calles Bonilla fue procesado en la misma causa, aunque logró un acuerdo conciliatorio con las víctimas. La FGR no ha precisado si Calles Bonilla obtuvo la libertad tras ese acuerdo.

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Este fue el anuncio de la condena de la Fiscalía General de la República en mayo de 2025.

Esta nueva condena no es la primera que enfrenta Gámez Leiva por delitos similares. Hace un año, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque lo sentenció por haber ofrecido visas de trabajo bajo el mismo modus operandi, ordenando la restitución de 22.500 dólares a las víctimas.

De acuerdo con reportes periodísticos citados por medios locales y confirmados por la Fiscalía General de la República, Óscar Adilio Gámez Leiva fue capturado en diciembre de 2022. En febrero de 2023, la FGR anunció una nueva detención, esta vez junto a Calles Bonilla.

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La trayectoria de Gámez Leiva también incluye actividad política. En 2021, participó como candidato a alcalde del municipio (ahora distrito) de Santa María, en Usulután, representando al partido Cambio Democrático (CD), que fue disuelto en 2024.

El caso resalta la vulnerabilidad de quienes buscan oportunidades laborales fuera del país y la importancia de verificar la legitimidad de los trámites migratorios, según declaraciones recogidas por medios locales y ratificadas por la Fiscalía General de la República.

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Investigación oficial apunta a la complicidad de otros involucrados y revive antecedentes penales de personajes vinculados a partidos y empresas fantasma (Imagen Infobae)

Este 5 de mayo, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que un video que circula en redes sociales genera confusión al afirmar que, a partir de abril de 2026, estará disponible un programa de “visa de trabajo virtual” para Estados Unidos sin necesidad de oferta laboral ni entrevista consular, con un trámite rápido y accesible. De acuerdo con información publicada por la embajada, el único proceso legítimo para acceder a visas de trabajo temporal se realiza a través del Programa de Movilidad Laboral.

Las autoridades han detectado un incremento de estafas y fraudes migratorios que utilizan videos y mensajes virales para captar víctimas. El Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República recomiendan a la población utilizar únicamente medios oficiales.

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