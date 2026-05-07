Fuerte temporal en Mar del Plata: así fue el dramático rescate de un taxista que quedó atrapado en una inundación

El hombre se encontraba en el vehículo parcialmente sumergido. Los vecinos lo socorrieron y lograron rescatarlo (Video 0223)

Debido al fuerte temporal que azotó este miércoles a la ciudad de Mar del Plata, un taxista quedó atrapado dentro de su vehículo el cual resultó completamente cubierto por el agua en el barrio Termas Huinco.

El hecho ocurrió en la intersección de diagonal San Angelo in Vado y Posadas, donde la cantidad de lluvia acumulada no alcanzó a drenase por los desagües pluviales y esto provocó inundaciones en varios barrios.

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El dramático momento que vivió el conductor quedó registrado en un video de una vecina que comenzó a circular por las redes. En las imagenes se ve cómo el auto queda completamente sumergido mientras el hombre se encontraba dentro.

Según informó 0223, dos vecinos lograron socorrerlo y rescatarlo. Los hombres abrieron la puerta del vehículo y sacaron al taxista en el momento de mayor tensión: el agua ya cubría casi la totalidad de los autos estacionados en la zona.

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Como consecuencia de los anegamientos, hubo autos tapados de agua y bocas de tormenta colapsadas en la zona centro.

Uno de los registros que obtuvo el mismo portal llegó desde el barrio El Progreso, donde un video muestra la calle Florencio Sánchez, entre Carasa y Arana y Goiri, con el agua cubriendo prácticamente la totalidad de la calzada y los vehículos con dificultades para avanzar. La postal se repitió en otros barrios de la periferia.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el alerta naranja por tormentas se extendería hasta la noche del miércoles. De acuerdo con el organismo, durante la madrugada el nivel de alerta descendería a amarillo, con tormentas en retroceso progresivo.

El agua caída no llegó a drenarse y comenzó a generar inundaciones en los barrios El Progreso y Termas Huinco, entre otros (Video 0223)

Granizo y lluvia en Buenos Aires

El temporal se sintió en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Los registros más contundentes llegaron desde General Guido, al sureste bonaerense, y Chacabuco, al noroeste, donde vecinos filmaron la cantidad y el tamaño del hielo acumulado. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

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El fenómeno respondió al choque entre el aire cálido y húmedo proveniente del noreste argentino —donde las temperaturas superaron los 30 °C (86 °F) durante la tarde— y el frente frío que avanzó desde la Patagonia hacia el norte. Esa colisión elevó los índices de inestabilidad atmosférica a valores que el SMN consideró propicios para el desarrollo de tormentas severas.

La primera etapa del evento afectó el noreste de la provincia con alerta amarilla por tormentas fuertes, acumulados proyectados de entre 30 y 60 milímetros, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h. Las lluvias comenzaron por el mediodía y se extendieron durante la tarde en distintos puntos del territorio bonaerense.

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó bajo alerta naranja, al menos hasta las primeras horas del jueves. El SMN proyectó precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros en períodos cortos —con posibilidad de superarlos de manera localizada—, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían exceder los 90 km/h. Las temperaturas se mantendrían estables, con máxima de 20 °C (68 °F) y mínima de 16 °C (61 °F).

El viernes marcaría el inicio de la segunda etapa. La probabilidad de lluvia disminuiría, pero el viento y el frío se harían sentir con ráfagas de entre 51 y 59 km/h, mínimas que comenzarán desde los 8 °C (46 °F) y máximas que tocarán los 14 °C (57 °F). Las mismas condiciones se repetirían el sábado. A partir del domingo, el SMN prevé cielos despejados, sin probabilidad de lluvias, con máximas de entre 16 y 18 °C (61-64 °F) y mínimas de entre 7 y 9 °C (45-48 °F).

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