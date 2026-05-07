Crimen y Justicia

Robó 7 millones de pesos a un hombre en La Plata y lo detuvieron en Avellaneda tras un allanamiento

Las fuerzas de seguridad lograron recuperar parte del dinero luego de una investigación basada en imágenes de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo

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Banco sobre la calle 44 entre 29 y 30 en La Plata donde sucedió el robo millonario (Google Maps)
Banco sobre la calle 44 entre 29 y 30 en La Plata donde sucedió el robo millonario (Google Maps)

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en la zona sur cuando hombre de 41 años fue arrestado por un robo millonario que ocurrió en La Plata el 24 abril frente a una sucursal de un banco. Finalmente, fue detenido en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000. Durante el procedimiento, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, un Ford Fiesta Max negro y varios teléfonos celulares.

Las autoridades lograron dar con el sospechoso gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir de las imagenes, se logró identificar el vehículo utilizado, lo que llevó a solicitar las órdenes de allanamiento y, finalmente, a la captura del sospechoso en Avellaneda, según 0221.

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El hecho se desencadenó cuando un hombre de 35 años, quien había estacionado su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 en la calle 44 entre 29 y 30, fue victima de un robo. Al regresar a su vehículo, advirtió la sustracción de un morral negro que contenía alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. El detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confrmó que tiene antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

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Mientras el aprehendido queda a disposición de la Justicia, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible participación de más personas en el robo. Además, continúa la investigación para recuperar el total del dinero sustraído.

Detuvieron al hombre que robó 7 millones de pesos durante un allanamiento en Avellaneda (Fuente: 0221)
Detuvieron al hombre que robó 7 millones de pesos durante un allanamiento en Avellaneda (Fuente: 0221)

Robos en La Plata preocupan a los vecinos

Hace dos días en el centro de La Plata, sucedió un nuevo robo en un conocido supermercado de la zona, ubicado en calle 4 entre 49 y 50. El episodio fue denunciado la noche del domingo por los propios vecinos, quienes expresaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos y por el aumento de la inseguridad en el área. Según 0221, este comercio había sido blanco de otro ataque apenas una semana antes.

Entre otros de los delitos recientes en La Plata, las cámaras de seguridad de una vivienda particular registraron un asalto en el que un joven fue despojado de su motocicleta por dos motochorros, quienes permanecen prófugos. Además, tras un incidente en el que un menor fue interceptado por un ladrón mientras se dirigía a la escuela, los residentes aseguran haber identificado al agresor y estar abocados a su búsqueda.

En el mismo contexto, denunciaron la presencia permanente de cuidacoches o trapitos en la cuadra, afirmando que, en algunos casos, solicitan dinero de forma intimidante y actúan con violencia. Uno de estos trapitos, según relataron, permanece instalado en el estacionamiento de la esquina, donde habría provocado un basural y protagoniza conductas extremas: “se desnuda y defeca a plena luz del día en la vía pública”.

La situación, definida como “desesperante” por los residentes, ha motivado un reclamo por medidas urgentes para garantizar la seguridad en el centro platense. La sucesión de robos en La Plata refleja un escenario de inseguridad que afecta tanto a comercios como a vecinos.

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