Luis Caputo: “La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”

Luis Caputo se mostró optimista de cara al futuro económico de la Argentina. (Maximiliano Luna)

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en el programa Economistas, de la TV Pública, por qué creció la morosidad en el sistema financiero y apuntó directamente al comportamiento de los deudores durante la etapa de alta inflación. “Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, afirmó.

Caputo contextualizó ese fenómeno en un cambio estructural que atravesó el sistema bancario desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Según explicó, hasta entonces los bancos orientaban la mayor parte de su cartera al sector público y prácticamente nada al sector privado. Esa dinámica, dijo, se revirtió. “Desde que llegó el presidente Milei, los bancos empezaron a funcionar nuevamente de bancos”, sostuvo.

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Ese proceso de reorientación del crédito hacia el sector privado derivó en un aumento de la mora que el ministro reconoció como un problema en curso. “Eso generó cierta mora adicional”, admitió, y aclaró que mientras esa mora no ceda, el crédito se ralentiza.

Frente a esa situación, el Gobierno mantuvo conversaciones con las entidades financieras. “Nosotros hablamos con los bancos en el caso de la mora y dijimos que traten de extender los plazos y cobrar tasas bajas. Algunos ya lo están haciendo, pero otros no. Son decisiones privadas”, señaló Caputo.

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Caputo reconoció los altos niveles de morosidad, pero aseguró que el peor momento ya pasó.

En paralelo, destacó que las tasas de interés mayoristas bajaron de forma considerable. “Con el exceso de cash, los bancos comenzaron a comprar títulos públicos nuevamente y la tasa de interés bajó fuertemente, de niveles cercanos al 50% a valores cercanos al 25%”, detalló. Sin embargo, aclaró que esa reducción no se traslada de manera automática al segmento minorista.

El mercado de capitales y los dólares bajo el colchón

Caputo dedicó parte de su exposición al estado del mercado de capitales y al impulso que busca darle el Gobierno para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. En ese marco, destacó los niveles récord de depósitos en dólares. “Hoy estamos en récord de depósitos en dólares. Estamos en 38.000 millones de dólares, muy por encima del momento más alto, que fue en la época de Macri. Los préstamos también están en récord, con 21.500 millones de dólares”, indicó.

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El ministro reconoció que existen dudas en el sector contable sobre posibles vacíos en el esquema de blanqueo, pero los desestimó. “Algunos contadores creen que puede haber algunos vacíos, que nosotros no vemos. Después, hay muchos que ven el famoso ‘riesgo kuka’. Nosotros creemos que la ley está bien blindada. Si hay que hacer algo más, lo veremos”, dijo.

Para Caputo, el desarrollo del mercado de capitales es condición necesaria para el crecimiento sostenido. “No podés tener un crecimiento sostenido en el largo plazo si no tenés un mercado de capitales desarrollado”, afirmó. En ese sentido, anunció cambios regulatorios que se están enviando a consulta pública a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre las medidas mencionadas, señaló que los fondos abiertos dejarán de requerir aprobación previa y pasarán a un sistema de simple notificación, mientras que los fondos cerrados y las obligaciones negociables tendrán “burocracia casi de cero”.

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El Gobierno está proponiendo cambios regulatorios que se están enviando a consulta pública a través de la Comisión Nacional de Valores. (Maximiliano Luna)

El objetivo declarado es que el ahorro se convierta en inversión local. “Necesitamos que el ahorro se canalice en inversión y eso no está pasando. Terminás dependiendo del ahorro externo, de si podés colocar algún bono afuera. A eso tienen acceso las grandes empresas, pero las medianas y las pymes no tienen acceso a eso”, señaló.

La inflación y los precios relativos

Caputo reconoció que la inflación sigue siendo un tema sensible, aunque mostró confianza en la tendencia descendente. Atribuyó parte de la persistencia inflacionaria al proceso de corrección de precios relativos derivado de la quita de subsidios. “Venimos de un esquema de subsidios que eran insostenibles y generaron todos los problemas que vivimos en los últimos años”, afirmó, y añadió que ese proceso de recomposición “se tiene que dar, es sano, porque hay que dar las señales de precios”.

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Según indicó, la recomposición tarifaria alcanzó el 67% de lo necesario, y reconoció que todavía queda camino por recorrer. También señaló que Argentina tiene “una economía muy indexada” y que eso no es positivo, en particular en el sector de servicios.

De cara a los próximos meses, el ministro fue optimista. “Lo más importante es que se tocó un pico en marzo. En abril claramente vamos a ver una inflación más baja y creemos que se seguirá dando esa tendencia en los próximos meses. No hay déficit, no hay emisión y se está recomponiendo la demanda de dinero”, sostuvo.

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Para el ministro, la inflación tendrá una tendencia de desaceleración en los próximos meses.

“Cuando hay caída de la tasa de interés y caída del tipo de cambio, es porque estamos viendo una recomposición de la demanda de pesos. Eso inevitablemente va a hacer que el proceso de desinflación continúe. En algún momento convergeremos a la inflación internacional”.

El equilibrio fiscal como eje del modelo

El ministro repasó la lógica detrás del ordenamiento fiscal que el Gobierno sitúa en el centro de su programa económico. Para Caputo, el déficit fue históricamente “la madre de los problemas” y hoy el superávit es “la madre de la estabilidad”. Explicó que el desequilibrio fiscal siempre exigió alguna forma de financiamiento —impuestos, deuda o emisión— y que cada una de esas vías tuvo consecuencias concretas para la población.

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“La suba de impuestos empujaba a la gente a la informalidad y eso hacía que el país recaudara cada vez menos. La reacción de los políticos ante eso era cobrar todavía más impuestos”, describió. En cuanto al financiamiento con deuda, sostuvo que tener déficit “el 90% de los años” derivó en “defaults recurrentes” que erosionaron la credibilidad del país y elevaron el riesgo país. Y sobre la emisión, fue directo: “Si lo financiás con emisión, generás una depreciación en el valor de la moneda, que se traduce en inflación o del tipo de cambio”.

Caputo criticó la tendencia histórica de la política a intentar corregir las consecuencias en lugar del problema de fondo. “Lo que había que corregir era el problema”, dijo.

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El modelo económico y la apertura a la competencia

El ministro también desarrolló su visión sobre el modelo económico que impulsa el Gobierno y el rol de la competencia como mecanismo de beneficio para los consumidores. “Hay un cambio de modelo bien claro. Este modelo es para los 48 millones de argentinos. Queremos que la gente tenga acceso a los mejores bienes, a los mejores precios. Para que eso pase, debe haber competencia”, afirmó.

El ministro defendió el modelo económico y la "libre comptencia". (Reuters)

Según Caputo, una economía cerrada reduce el incentivo de las empresas a ser eficientes. “Si tenés una economía cerrada, sin ninguna competencia, el incentivo empresarial a ser eficiente es muy bajo”, señaló. El ministro, vinculó ese problema con el desorden macroeconómico previo: “Una macroeconomía desordenada exige retornos altísimos y los empresarios hacen uso y abuso de eso. Ahora, ¿quién paga esa ineficiencia y ese desorden macro? Es la gente”.

Al referirse a la heterogeneidad del empresariado, el ministro fue directo: “A algunos les gusta competir y a otros no. Algunos prefieren tener márgenes de 100% y no una economía ordenada”.

El RIGI, las reservas y el dólar

Caputo vinculó la estabilidad cambiaria con el flujo de inversiones que ingresa por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por los sectores de energía y minería. “Lo que ha generado el boom en energía, en minería, en el RIGI, es que tengas un flujo de dólares constante. Hoy, en pleno shock externo, el Banco Central está comprando dólares. Eso antes era impensado”, afirmó.

“Estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más en el marco del RIGI, que van a salir dentro de los próximos días. Además, van a estar entrando otros proyectos, por unos USD 40 mil millones adicionales”, anunció el funcionario.

Sobre la acumulación de reservas, aclaró que el Gobierno compró cerca de 30.000 millones de dólares desde que asumió, aunque señaló que no toda esa cifra se acumuló en las arcas del Banco Central. “En el primer año y medio tuvimos que usar esos dólares para pagar todas las deudas como corresponde”, explicó, y mencionó la deuda comercial heredada del gobierno anterior como uno de los factores que derivó en la creación del Bopreal.

Caputo anunció que en las próximas semanas ingresarán nuevos proyectos al RIGI por un monto total de USD 40.000 millones.

En materia de vencimientos externos, el ministro indicó que la estrategia fue reemplazar refinanciamientos por otros con tasas más bajas. “Arreglamos refinanciamientos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, que nos van a permitir cancelar deuda del 9,5%, con tasas más bajas, del orden del 6%”, detalló.

El cepo y las perspectivas

Sobre el cepo cambiario, Caputo reconoció que el proceso de eliminación fue gradual y que quedan restricciones pendientes, aunque sostuvo que el cepo “está prácticamente eliminado”. Anticipó que habrá anuncios de alto impacto en los próximos meses que crearán mejores condiciones para levantar en su totalidad las restricciones cambiarias. “No nos estamos quedando cruzados de brazos”, aseguró.

En cuanto al riesgo país, reconoció que debería ser más bajo y relativizó el llamado “riesgo kuka”. “Para mí el ‘riesgo kuka’ es cero, porque no hay posibilidad de volver atrás. Pero eso es lo que pienso yo, pero el mercado no piensa como yo”, reconoció.

Para el cierre, el ministro fue enfático en su lectura de los indicadores. “La inflación va a converger a la baja, vamos a tener mayor crecimiento y se va a generar mayor empleo. Cuando digo esas cosas no es un capricho. Yo como ministro tengo que mirar los datos. La realidad son las estadísticas, no las pequeñas encuestas de 800 casos”, concluyó.