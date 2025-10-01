Salud

Cómo la salud intestinal puede influir en el bienestar de la piel, según expertos

Gastroenterólogos en diálogo con Forbes explicaron los efectos del equilibrio del microbioma, la fibra y los probióticos en afecciones cutáneas como eccema, psoriasis y acné

Por Dante Martignoni

Guardar
Gastroenterólogos señalan que ciertos cambios
Gastroenterólogos señalan que ciertos cambios en la dieta reflejan efectos medibles sobre la piel, aunque no siempre con resultados uniformes (Crédito: Freepik)

El equilibrio del microbioma intestinal afecta no solo la digestión y las defensas inmunitarias, sino también el estado general de la piel. La expansión del interés por los probióticos, los jugos desintoxicantes y las dietas depurativas aumenta la relevancia de la investigación sobre la influencia de los hábitos alimentarios en la salud cutánea.

Distintos expertos señalaron que ciertas modificaciones en la dieta y el cuidado intestinal pueden influir en enfermedades como el eccema, la psoriasis, la rosácea y el acné, aunque los resultados no son uniformes.

La llamada relación eje intestino-piel es de doble vía: los cambios en la microbiota intestinal pueden modificar la inflamación cutánea y provocar brotes dermatológicos.

Modificaciones en la alimentación y
Modificaciones en la alimentación y en la microbioma intestinal pueden impactar la salud cutánea, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos gastroenterólogos certificados, Dra. Pia Prakash y Dr. Austin Chiang, detallaron a Forbes los respaldos científicos de esta conexión y los alcances reales de las intervenciones alimenticias sobre la piel.

Microbioma intestinal y disbiosis

El tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el ano, contiene una comunidad de microorganismos integrada por bacterias, virus y hongos. En un intestino sano, los organismos beneficiosos predominan, lo que facilita la digestión, refuerza el sistema inmunitario y protege frente a patógenos.

La disbiosis intestinal, un desequilibrio entre bacterias protectoras y proinflamatorias, puede perjudicar las defensas inmunitarias y favorecer enfermedades inflamatorias de la piel.

La Dra. Pia Prakash explicó: “Las alteraciones del microbioma intestinal pueden influir en afecciones inflamatorias de la piel como el eccema, la rosácea, el acné y la psoriasis”.

El desequilibrio entre bacterias beneficiosas
El desequilibrio entre bacterias beneficiosas y proinflamatorias en el intestino puede provocar inflamación sistémica y contribuir a afecciones cutáneas (Crédito: Freepik)

La disbiosis incrementa la permeabilidad intestinal y permite que bacterias y subproductos atraviesen la barrera intestinal hasta la sangre, lo que genera una inflamación sistémica que se manifiesta en la piel. El uso de antibióticos, la dieta pobre en nutrientes, el estrés, infecciones o enfermedades crónicas favorecen este desequilibrio.

Fibra y probióticos como aliados

La fibra es esencial para la salud intestinal. La dieta típica en Estados Unidos solo proporciona unos 15 gramos al día, muy por debajo de los 25 a 30 gramos recomendados por la Academia Nacional de Medicina de EE. UU. y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según Prakash, una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales enriquece la diversidad del microbioma e incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), compuestos con efectos antiinflamatorios y fuente de energía para las células del intestino.

Platos con legumbres como lentejas
Platos con legumbres como lentejas o arvejas contribuyen a alcanzar la cantidad recomendada de fibra (Crédito: Freepik)

Los probióticos suministran bacterias beneficiosas que pueden influir positivamente en la piel. La Dra. Prakash indicó a Forbes que “se ha demostrado que los probióticos benefician al eccema y la psoriasis, aunque se necesita más investigación para el acné y la rosácea”.

La combinación con prebióticos, es decir, fibras que sirven de alimento a las bacterias intestinales, ayuda a preservar el equilibrio microbiano.

Alcance y limitaciones de los probióticos

El Dr. Austin Chiang remarcó que, si bien los probióticos muestran potencial, la investigación todavía es limitada. Explicó que en algunos ensayos clínicos se observó una mejoría en pacientes con psoriasis y dermatitis atópica, pero estos efectos no siempre se repiten y dependen tanto de la enfermedad tratada como de la cepa bacteriana utilizada.

Ensayos clínicos indican que los
Ensayos clínicos indican que los probióticos pueden mejorar el eccema en niños y reducir recaídas en adultos con psoriasis (Crédito: Freepik)

Algunos estudios en niños con eccema registraron mejoras durante un período de seis meses, mientras que investigaciones en adultos con psoriasis mostraron que ciertas mezclas de probióticos redujeron la gravedad de los síntomas y el riesgo de recaídas frente a quienes recibieron un placebo.

Precauciones con limpiezas y dietas de moda

Las limpiezas intestinales, dietas restrictivas y suplementos desintoxicantes no cuentan con respaldo científico y pueden resultar peligrosos. El Dr. Chiang advirtió a Forbes: “Carecen de evidencia y, a veces, son inseguras”. Algunas personas tuvieron efectos adversos serios, como sangrado rectal tras consumir jugos no regulados.

En casos concretos como la dermatitis herpetiforme ligada a la celiaquía, la dieta sí tiene un impacto directo, pero en términos generales, se recomienda aumentar el consumo de fibra, reducir los ultraprocesados y limitar la carne roja, evitando enfoques generalizados y sin personalización.

Tiempo de respuesta y resultados

El efecto de un intestino equilibrado en la piel depende de la presencia de trastornos intestinales y del tipo de intervención realizada. En personas sin patologías gastrointestinales, los cambios en la dieta, el consumo de prebióticos o probióticos suelen generar resultados leves.

Investigaciones médicas indican que la
Investigaciones médicas indican que la regulación del intestino puede reflejarse en la piel en unas ocho a doce semanas, con variaciones según cada caso (Crédito: Freepik)

Según el Dr. Chiang, “se ha observado cierta mejoría en ensayos clínicos para afecciones como la psoriasis y la dermatitis atópica en un plazo de 8 a 12 semanas”, aunque estos dependen de factores individuales.

Recomendaciones basadas en evidencia

Las estrategias con mayor respaldo científico para mejorar la salud intestinal y cutánea incluyen aumentar la ingesta de fibra, favorecer alimentos integrales y evitar productos no regulados.

“El microbioma intestinal es poderoso. Apenas estamos empezando a comprender su impacto, no solo en la piel, sino también en muchas enfermedades inflamatorias”, concluyó la Dra. Pia Prakash.

Temas Relacionados

Salud intestinalSalud cutáneaPielMicrobioma intestinalEccemaPsoriasisProbióticosFibraMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Comer huevos después de entrenar ayuda a aumentar la masa muscular?

Es uno de los alimentos más completos que aporta proteínas de alta calidad, esenciales para la recuperación tras el ejercicio. Cuántos se recomienda consumir y en qué momento

¿Comer huevos después de entrenar

Jaime Lorente de La Casa de Papel reveló cómo dejó atrás los excesos y alcanzó el bienestar físico y mental

Hábitos saludables sumados a la paternidad y la fe le dieron nuevas perspectivas y responsabilidades. Cómo su entrenamiento y la terapia lo ayudaron a mantener el equilibrio emocional y físico

Jaime Lorente de La Casa

Cómo cuidar el corazón: síntomas para estar atentos y pautas de prevención

El cardiólogo Alejandro Meretta repasó en Infobae en Vivo los síntomas críticos, las pautas de alarma y la importancia de la prevención en enfermedades cardiovasculares

Cómo cuidar el corazón: síntomas

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Investigadores realizaron análisis en pacientes post mortem y detectaron diminutas aglomeraciones de proteínas, consideradas los inicios de la enfermedad. La opinión de dos neurólogos a Infobae

Detectan por primera vez las

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

El avance fue realizado por científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Cómo la técnica podría abrir una nueva puerta para quienes no pueden tener hijos con sus propios óvulos

Óvulos hechos de piel: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad europea elegida como

La ciudad europea elegida como el destino más sostenible del mundo por segundo año consecutivo

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

TELESHOW
El baúl secreto de Boy

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”