Deportes

El show de Messi en la victoria de Inter Miami: asistencias exquisitas, sociedad con De Paul y un gol clave

El astro argentino comandó el triunfo de Las Garzas por 4-2 sobre Toronto FC por la MLS

Guardar
Google icon
El astro argentino convirtió en la goleada de Las Garzas por la MLS

Inter Miami pisó con fuerza en el BMO Field de Canadá al imponerse por 4-2 sobre Toronto FC por la semana 12 de la Major League Soccer (MLS), algo que le permitió escalar a los primeros puestos de la Conferencia Este. Lionel Messi lideró al elenco visitante y completó una solvente actuación en la que convirtió un gol y brindó dos asistencias.

El capitán de la selección argentina contó con varias situaciones de peligro para marcar su gol personal. La primera fue a los 37 minutos del primer tiempo, con un disparo de sobrepique desde la medialuna del área que pasó rozando el palo derecho. A pesar de esto, Rodrigo De Paul abrió el marcador antes del final del primer tiempo con un remate desde afuera del área, tras un tiro libre que el rosarino le dejó ejecutar.

PUBLICIDAD

En el inicio del complemento, fue generoso con su compañero Luis Suárez cuando tuvo la oportunidad de marcar. La Pulga apiló a la defensa de Toronto con sus gambetas desde el sector izquierdo hacia la zona central del área y, cuando tenía la chance de patear, le dejó la pelota al Pistolero. El uruguayo remató de primera, pero desvió el tiro. Sin embargo, la histórica asociación se tomó revancha algunos minutos más tarde.

El astro argentino habilitó al Pistolero para el 2-0 parcial de Las Garzas

La jugada se inició con una presunta infracción de Facundo Mura sobre Raheem Edwards. El lateral del Toronto se quedó tirado en el área y habilitó a todos los futbolistas del Inter Miami. Como ninguno de los dos equipos tiró la pelota afuera y el árbitro no frenó el partido, Messi recibió solo en tres cuartos del campo y, con un toque sutil, dejó a Lucho Suárez solo contra el arquero para que ponga el 2-0.

PUBLICIDAD

A los 60 minutos, Messi volvió a quedar al borde de convertir después de que le cometieran una falta cerca del arco: ejecutó un tiro libre preciso que el arquero Luka Gavran logró atajar antes de que la pelota ingrese en el ángulo. Inter Miami sentenció el partido a los 72 minutos con otra asistencia de Messi. Sergio Reguilón recuperó una buena pelota en campo rival y, tras una gran habilitación del astro argentino, el lateral español definió con un remate cruzado para estampar el 3-0.

Inmediatamente, Messi condujo una contra letal de Las Garzas que, tras un pase de Rodrigo De Paul al punto de penal, el rosarino definió de primera para el 4-0. De esta manera, en la presente temporada de la MLS, la Pulga convirtió nueve goles y brindó tres asistencias en 11 partidos. Leo tuvo la chance de convertir nuevamente, pero el arquero Luka Gavran se lo negó con una gran intervención. Emilio Aristizábal descontó para el cuadro canadiense en dos oportunidades. Los aportes previos del 10 fueron claves para cerrar el partido antes de tiempo.

El astro argentino habilitó a Sergio Reguilón para el 3-0 parcial por la MLS

En el plano individual, Messi continúa ampliando su legado. De acuerdo con los registros de Messi Stats, el campeón del mundo en Qatar 2022 acumula 1.152 partidos profesionales, con un saldo de 907 goles y 411 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (87 goles y 47 asistencias en 101 partidos).

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. A medida que transcurren los partidos, el argentino acorta distancias con Cristiano Ronaldo en la carrera por convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol profesional.

El registro goleador de Cristiano Ronaldo alcanzó los 971 tantos distribuidos entre la selección de Portugal y a nivel clubes en Sporting CP, Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al Nassr. En el rubro de asistencias, la distancia con Lionel Messi es aún más amplia, mientras el portugués suma 261 pases de gol, el argentino ya contabiliza 412.

Las cifras en la generación de jugadas decisivas reflejan la marcada diferencia en el aporte colectivo. Messi, con una carrera que se mantiene vigente y productiva, no solo ha superado la barrera de los 900 goles, sino que además lidera en creación de oportunidades para sus compañeros.

Desde su llegada en julio de 2023, el astro argentino modificó la dinámica de la franquicia de David Beckham. Hasta la fecha, Messi suma 57 triunfos, 25 empates y 18 caídas, consolidando su influencia en el equipo.

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiToronto FCMLSLuis SuárezRodrigo De Paul

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

La T y el Pirata se enfrentan en el primer cruce de los playoffs en el estadio Mario Alberto Kempes. Transmite ESPN Premium

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

El niño argentino de 12 años venció al polaco Bartlomiej Niedbala en el Torneo Abierto de Cerdeña. El domingo cerrará el certamen

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

La Pulga marcó uno de los goles y brindó dos asistencias para que las Garzas dejen atrás la derrota contra Orlando City y vuelvan a sumar de a tres en el torneo local

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El Xeneize y el Globo se medirán desde las 19 en la Bombonera. Televisará TNT Sports

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El golazo de volea de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter en la Serie A: la marca que pelea con Julián Álvarez

Tras ganar el título, el cuadro Nerazzurri se impuso por 3-0 sobre la Lazio en condición de visitante

El golazo de volea de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter en la Serie A: la marca que pelea con Julián Álvarez

DEPORTES

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El golazo de volea de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter en la Serie A: la marca que pelea con Julián Álvarez

TELESHOW

Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala

Polvo del Sahara y ola de calor propiciarán temperaturas extremas en El Salvador esta segunda semana de mayo

Alrededor de 25 mil adolescentes hondureños tendrán nuevas oportunidades

Deportado, capturado y sentenciado: Nicaragüense, tras las rejas por liderar una red internacional de fraude bancario