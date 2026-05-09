El show de Messi en la victoria de Inter Miami: asistencias exquisitas, sociedad con De Paul y un gol clave

El astro argentino convirtió en la goleada de Las Garzas por la MLS

Inter Miami pisó con fuerza en el BMO Field de Canadá al imponerse por 4-2 sobre Toronto FC por la semana 12 de la Major League Soccer (MLS), algo que le permitió escalar a los primeros puestos de la Conferencia Este. Lionel Messi lideró al elenco visitante y completó una solvente actuación en la que convirtió un gol y brindó dos asistencias.

El capitán de la selección argentina contó con varias situaciones de peligro para marcar su gol personal. La primera fue a los 37 minutos del primer tiempo, con un disparo de sobrepique desde la medialuna del área que pasó rozando el palo derecho. A pesar de esto, Rodrigo De Paul abrió el marcador antes del final del primer tiempo con un remate desde afuera del área, tras un tiro libre que el rosarino le dejó ejecutar.

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En el inicio del complemento, fue generoso con su compañero Luis Suárez cuando tuvo la oportunidad de marcar. La Pulga apiló a la defensa de Toronto con sus gambetas desde el sector izquierdo hacia la zona central del área y, cuando tenía la chance de patear, le dejó la pelota al Pistolero. El uruguayo remató de primera, pero desvió el tiro. Sin embargo, la histórica asociación se tomó revancha algunos minutos más tarde.

El astro argentino habilitó al Pistolero para el 2-0 parcial de Las Garzas

La jugada se inició con una presunta infracción de Facundo Mura sobre Raheem Edwards. El lateral del Toronto se quedó tirado en el área y habilitó a todos los futbolistas del Inter Miami. Como ninguno de los dos equipos tiró la pelota afuera y el árbitro no frenó el partido, Messi recibió solo en tres cuartos del campo y, con un toque sutil, dejó a Lucho Suárez solo contra el arquero para que ponga el 2-0.

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A los 60 minutos, Messi volvió a quedar al borde de convertir después de que le cometieran una falta cerca del arco: ejecutó un tiro libre preciso que el arquero Luka Gavran logró atajar antes de que la pelota ingrese en el ángulo. Inter Miami sentenció el partido a los 72 minutos con otra asistencia de Messi. Sergio Reguilón recuperó una buena pelota en campo rival y, tras una gran habilitación del astro argentino, el lateral español definió con un remate cruzado para estampar el 3-0.

Inmediatamente, Messi condujo una contra letal de Las Garzas que, tras un pase de Rodrigo De Paul al punto de penal, el rosarino definió de primera para el 4-0. De esta manera, en la presente temporada de la MLS, la Pulga convirtió nueve goles y brindó tres asistencias en 11 partidos. Leo tuvo la chance de convertir nuevamente, pero el arquero Luka Gavran se lo negó con una gran intervención. Emilio Aristizábal descontó para el cuadro canadiense en dos oportunidades. Los aportes previos del 10 fueron claves para cerrar el partido antes de tiempo.

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El astro argentino habilitó a Sergio Reguilón para el 3-0 parcial por la MLS

En el plano individual, Messi continúa ampliando su legado. De acuerdo con los registros de Messi Stats, el campeón del mundo en Qatar 2022 acumula 1.152 partidos profesionales, con un saldo de 907 goles y 411 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (87 goles y 47 asistencias en 101 partidos).

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. A medida que transcurren los partidos, el argentino acorta distancias con Cristiano Ronaldo en la carrera por convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol profesional.

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El registro goleador de Cristiano Ronaldo alcanzó los 971 tantos distribuidos entre la selección de Portugal y a nivel clubes en Sporting CP, Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al Nassr. En el rubro de asistencias, la distancia con Lionel Messi es aún más amplia, mientras el portugués suma 261 pases de gol, el argentino ya contabiliza 412.

Las cifras en la generación de jugadas decisivas reflejan la marcada diferencia en el aporte colectivo. Messi, con una carrera que se mantiene vigente y productiva, no solo ha superado la barrera de los 900 goles, sino que además lidera en creación de oportunidades para sus compañeros.

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Desde su llegada en julio de 2023, el astro argentino modificó la dinámica de la franquicia de David Beckham. Hasta la fecha, Messi suma 57 triunfos, 25 empates y 18 caídas, consolidando su influencia en el equipo.