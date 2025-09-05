Cómo afecta tener pocos amigos a la salud mental y física, según la psicología

La satisfacción relacional depende más de la calidad y congruencia de los vínculos que de su cantidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones sociales y los vínculos familiares suelen generar debates sobre su importancia y sus implicancias para la salud mental. De acuerdo con la psicóloga Olga Albaladejo, entrevistada por la revista Cuerpomente, existen distintos perfiles de personas con pocos amigos o vínculos familiares.

Algunas prefieren mantener círculos reducidos por voluntad propia, mientras otras experimentan dificultades para establecer conexiones profundas pese a sus intentos. La psicología sostiene que no siempre tener menos amigos o una relación familiar distante es signo de un problema emocional, ni necesariamente implica carencias en el bienestar general.

Esta mirada es respaldada por investigaciones internacionales recogidas por la American Psychological Association (APA), donde se destaca que la satisfacción relacional no depende únicamente de la cantidad de amigos, sino de la congruencia entre las necesidades personales y la realidad de cada individuo.

Así, una persona puede sentirse plena con un solo amigo, mientras otra puede experimentar soledad aun estando rodeada de gente.

Hábitos característicos de quienes mantienen círculos sociales pequeños

Las personas que viven con un círculo social reducido tienden a desarrollar una serie de hábitos que los distinguen casi sin notarlo. Según Albaladejo, quienes eligen conscientemente esta situación suelen valorar la calidad por encima de la cantidad y disfrutan de espacios de soledad creativa o contemplativa. En contraste, aquellos que no lo han escogido pueden atravesar sentimientos de soledad no deseada.

Las personas con un círculo social reducido desarrollan hábitos distintivos, según Albaladejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hábitos más relevantes observados en este grupo, la psicóloga menciona una autonomía reforzada: estas personas acostumbran a resolver problemas por sí solas en vez de compartirlos. Además, procesan las emociones de manera interna, limitando la verbalización emocional, lo cual refuerza una imagen de autosuficiencia, aunque a veces puedan anhelar intimidad o apoyo. También son propensas a estructurar rutinas muy detalladas, llenando su tiempo con actividades individuales como leer o hacer ejercicio.

El mayor consumo digital se visibiliza en la sustitución de la presencia física de amistades por la interacción en redes sociales, series o videojuegos. Por otra parte, tienden a evitar mostrarse vulnerables, construyendo una especie de coraza emocional que impide vínculos profundos. En algunos casos, surge un perfeccionismo relacional, con autocrítica y miedo a fallar en las interacciones, lo que favorece el aislamiento. Finalmente, puede aparecer una interpretación negativa de las señales sociales, leyendo rechazo donde solo hay distracción o timidez ajena.

Impacto de la calidad y cantidad de las relaciones sociales en la salud mental y física

Diversos estudios recopilados por la APA confirman que las conexiones sociales estables y saludables, tanto de amistad como familiares, constituyen uno de los predictores más fiables de una vida larga, satisfactoria y con mejor salud física y psicológica. La investigación de Susan Pinker, mencionada por Cuerpomente, enfatiza que no es necesario tener muchos amigos, sino relaciones auténticas que ofrezcan apoyo real.

Tener amigos y confidentes cercanos contribuye a una mayor satisfacción vital y reduce el riesgo de depresión y enfermedades crónicas, mientras que carecer de conexiones sociales o contar solo con vínculos de mala calidad se vincula con un aumento de la mortalidad.

Las conexiones sociales estables y saludables predicen una vida más larga y satisfactoria, según la APA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso, la calidad de las amistades influye en la respuesta del organismo ante el estrés: personas que cuentan con apoyo social tienden a tener menor reactividad en la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante situaciones difíciles, lo cual protege la salud cardiovascular.

Riesgos asociados con el aislamiento social y la soledad no deseada

La soledad no deseada y el aislamiento social, según la psicología, representan factores de riesgo tanto físicos como mentales.

John Cacioppo y William Patrick, citados en Cuerpomente, distinguen entre aislamiento objetivo y soledad percibida: el primero se refiere a la falta real de conexiones, mientras que el segundo se relaciona con el sentimiento de estar solo independientemente del entorno.

Los hallazgos de la APA refuerzan que la soledad puede incrementar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte prematura. Estudios longitudinales confirman que quienes experimentan aislamiento tienen una probabilidad de morir antes hasta un 26% superior. A pesar de las advertencias de organizaciones como la American Heart Association, la tendencia a la desconexión social ha ido en aumento, agudizándose especialmente tras la expansión global de las redes sociales y la pandemia.

Influencia de la cultura en la percepción de los vínculos sociales

La soledad no deseada y el aislamiento social aumentan riesgos físicos y mentales, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión sobre la cantidad y calidad de relaciones familiares y de amistad depende también de factores culturales y del contexto social. Según Albaladejo, en países mediterráneos donde las familias extensas y las reuniones grupales ocupan un rol fundamental, la ausencia de vínculos estrechos puede ser percibida como algo sospechoso o inquietante. Por el contrario, en sociedades más individualistas, como las del norte de Europa, vivir solo y tener círculos sociales limitados se considera normal y no genera estigmas sociales.

Beneficios científicos comprobados de la amistad y las conexiones sociales

Desde la perspectiva de la APA, la ciencia psicológica sostiene que las amistades de calidad protegen contra problemas de salud mental y física, y pueden ser incluso más influyentes que relaciones románticas en muchos aspectos de la vida cotidiana.

Los beneficios incluyen desde una mejor adaptación emocional y académica en jóvenes hasta mayor resiliencia al estrés y reducción de la reactividad corporal ante retos. Además, hasta las relaciones superficiales o “débiles” con conocidos aportan felicidad y sensación de pertenencia.

Experiencias cotidianas como conversar con un desconocido o mantener interacciones casuales pueden mejorar el bienestar general, según investigaciones citadas por la APA. Por otra parte, la relación entre amistad y romanticismo es bidireccional: las parejas más estables y satisfechas suelen tener fundamentos de amistad sólida, y habilidades sociales aprendidas en la amistad se trasladan a las parejas.

El abordaje psicológico de las relaciones sociales muestra que la calidad, el sentido de congruencia y el contexto cultural desempeñan un papel determinante, mientras que los riesgos del aislamiento subrayan la relevancia de fomentar conexiones humanas genuinas en todos los ámbitos de la vida.