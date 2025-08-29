La dieta y el ejercicio protegen la salud del hígado del daño del alcohol, según un estudio

JUEVES, 28 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- ¿Disfrutar de una pinta de cerveza, una copa de vino o un trago de whisky?

Luego, asegúrese de comer algo saludable y una buena dosis de ejercicio, según un nuevo estudio.

Una dieta saludable y una actividad física regular pueden proteger el hígado, al menos parcialmente, de los efectos nocivos del alcohol, informaron los investigadores en la edición del 27 de agosto de la revista Journal of Hepatology.

Cualquier cantidad de ingesta diaria de alcohol o consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de muerte de una persona por daño hepático, encontraron los investigadores.

Pero una buena dieta y más ejercicio reducen significativamente ese riesgo, incluso si eres un bebedor empedernido o un bebedor compulsivo, revelaron los resultados.

"Encontramos que la adherencia a unos niveles altos de actividad física y/o a la calidad de la dieta se asoció con un riesgo más bajo de muerte relacionada con el hígado en todos los patrones de bebida", señaló la investigadora principal, la Dra. Naga Chalasani, profesora de gastroenterología y hepatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, en Indianápolis.

En EE. UU., Más de la mitad (un 53 por ciento) de los adultos beben regularmente, y unas 178,000 personas mueren por el consumo excesivo de alcohol cada año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 60,000 participantes en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE. UU. entre 1984 y 2018. La encuesta preguntó a las personas sobre su consumo de alcohol, dieta y ejercicio.

Los investigadores definieron el consumo excesivo de alcohol como más de tres bebidas por día para las mujeres y más de cuatro para los hombres. El consumo excesivo de alcohol fue de cuatro o más bebidas para las mujeres o cinco o más para los hombres en una sola ocasión y durante dos horas.

Los registros de defunción mostraron que alrededor de 250 de los participantes de la encuesta murieron debido a problemas hepáticos durante 12 años de seguimiento, dijeron los investigadores.

La ingesta diaria promedio de alcohol aumentó el riesgo de muerte relacionada con el hígado en aproximadamente un 4% en los hombres y un 8% en las mujeres, muestran los resultados.

El consumo excesivo de alcohol es particularmente peligroso para la salud del hígado, ya que aumenta el riesgo de muerte en un 52% en los hombres y 2.5 veces en las mujeres, según el estudio.

Pero el ejercicio y una alimentación saludable proporcionaron cierta protección contra el daño hepático causado por el alcohol, dijeron los investigadores:

La actividad física redujo el riesgo de muerte en un 36 por ciento entre los bebedores empedernidos y en un 69 por ciento entre los bebedores compulsivos. Una dieta más saludable redujo el riesgo de muerte en un 86% entre los bebedores empedernidos y en un 84% entre los bebedores compulsivos. Incluso las personas que bebían ocasionalmente tenían un riesgo un 65% menor de muerte relacionada con el hígado debido a una dieta más saludable y un riesgo 48% menor al hacer ejercicio.

Una dieta saludable es rica en verduras, frutas, granos, mariscos, proteínas de origen vegetal y grasas saludables, dijeron los investigadores. También es más bajo en "calorías vacías" de grasas sólidas, alcohol y azúcares agregados.

Se consideró que las personas eran físicamente activas si informaban ejercicio moderado cinco o más veces a la semana o ejercicio vigoroso tres o más veces a la semana.

Los resultados también mostraron que si bien las mujeres enfrentan un riesgo significativamente mayor de muerte hepática relacionada con el alcohol que los hombres, también obtienen una protección más poderosa del ejercicio y una dieta saludable.

"La singularidad de nuestro estudio radica en su capacidad de evaluar simultáneamente los efectos moderadores de dos importantes conductas del estilo de vida sobre el riesgo de mortalidad hepática en diferentes niveles y patrones de consumo de alcohol en una población representativa de EE. UU., ofreciendo una visión más matizada y completa de los riesgos de beber", dijo Chalasani en un comunicado de prensa.

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre la enfermedad hepática asociada con el alcohol.

FUENTES: Elsevier, comunicado de prensa, 27 de agosto de 2025; Revista de Hepatología, 27 de agosto de 2025